দুর্নিবার-জীতুর জমজমাট রাজনীতি ! 'গুণ্ডা' রাজবীরের দাপট, জিতলেন কে ?
Bigg boss bangla highlights: লাক্সারি টাস্কে রাজনীতি-র খেলায় সরগরম ছিল বিগ বস-এর ঘর ৷ জীতু না দুর্নিবার জিতলেন কে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 11:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 অক্টোবর: বিগ বস-এর ঘরে রাজনীতির ময়দানে দুর্নিবার সাহা ও জীতু কামাল! জনতাকে ভরসা জুগিয়ে এগিয়ে যাবেন কার দল? দুর্নিবার ও জীতুর টানটান লড়াইয়ে মজেন দর্শকরা। এই সপ্তাহে লাক্সারি বাজেট পাওয়ার জন্য রাজনীতি খেলার টাস্ক দেওয়া হয় প্রতিযোগীদের। বিগ বসের তরফে দুটি রাজনৈতিক দল তৈরি করে দেওয়া হয়। একটি হরিণ পার্টি, একটির প্রতীক পাখি। এই হরিণ দলের নেতা জীতু আর পাখি দলের নেতা করা হয় দুর্নিবারকে। দুই দলেই নেতা ছাড়াও রয়েছেন 3 জন করে কর্মী। রয়েছে আমজনতাও। আর নির্বাচন কমিশনারের পদে ভরত কল। রইল বুধবার, 31তম দিনের হাইলাটস ৷
খেলার নিয়ম অনুযায়ী, দুই দলকেই নিজের মতো করে দলের পতাকা, স্লোগান, ম্যানিফেস্টো তৈরি করতে হবে। নিজেদের কথা তুলে ধরতে হবে জনতার কাছে। প্রচারও করতে হবে। মঙ্গলবারের পর বুধবারের পর্বে দেখা গিয়েছে, দুটি দলই প্রচার শুরু করলেও রাজবীরকে গুণ্ডা বলায় ক্ষেপে যান তিনি ৷ পাখি দলের কিছু জিনিস ভেঙেও ফেলেন তিনি। তা নিয়ে বাকি প্রতিযোগীদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গেও মনোমালিন্য হতে দেখা যায় ৷ এরপর, দুর্নিবার ও জীতুকে নিজেদের দলের হয়ে কথা বলতে বলা হয় ৷ সেখানেও জীতু ও দুর্নিবার যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন তা প্রশংসনীয় ৷
এরপরেই আসে ভোটিং পর্ব ৷ দায়িত্ব দেওয়া হয় ভরত কলকে ৷ সেই ভোটিং পর্বে কোনও একজন সদস্য ছাপ্পা ভোট দিলে, লাক্সারি বাজেট টাস্ক ভেস্তে যায় ৷ বিগ বস জানিয়ে দেয়, নির্বাচন আধিকারিকের পদ সামলানো ভরত, ছাপ্পা কে দিয়েছেন তা ধরতে পারেননি, তাই এই সপ্তাহে লাক্সারি বাজেট কেউ পাবেন না ৷ এরমধ্যেই নীরঞ্জন-ঝিলমের মনোমালিন্য নজরে আসে ৷ নজরে আসে, বাড়ির নতুন সদস্য অনুষ্কারও গেমও ৷ যেখানে দুর্নিবারের সঙ্গে হাত মেলালেও জীতু-রাজবীরের দলে ঢোকার চেষ্টা করেন তিনি ৷ যদিও পরে, তা ধরে ফেলেন জীতু ৷
তবে, সব শেষে দীপেন্দু বিশ্বাসের জন্মদিন উদযাপনে মেতে ওঠেন বাড়ির প্রত্যেক সদস্য ৷ তবে, ভরত কলের বার বার খাবার নিয়ে খোঁটা দেওয়া নিয়ে রাগ প্রকাশ করেন জীতু কামাল ৷ এখান থেকে, ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড় নিয়ে ঘটনার মোড় কোন দিকে যায়, তা দেখা যাবে বৃহস্পতিবারের পর্বে ৷