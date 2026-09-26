বিবি বাংলার ঘরে রাজবীরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সোনামণির, কী হল এই পর্বে ?
bb bangla day 26 highlights: গ্যাংওয়ার-এ রাজবীরের বিরুদ্ধে 'অশালীন স্পর্শ'-এর অভিযোগ সোনামণির ৷ অভিযোগ অস্বীকার রাজবীরের ৷ তারপর কী হল ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 10:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: কভি খুশি কভি গম-এর মতো পরিস্থিতি লেগেই আছে 'বিগ বস বাংলা'র ঘরে ৷ কখনও রান্না করা আর খাওয়া নিয়ে বিস্তর ঝামেলা আবার কখনও টাস্কের নামে একে অপরকে কথা দিয়ে আক্রমন ৷ নানা রূপে বিনোদনের সাক্ষী দর্শকরা। তবে এবার বিবি বাংলার ঘরে নতুন টাস্ককে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড। খেলার মাঝে রাজবীরের বিরুদ্ধে অশালীন স্পর্শের অভিযোগ সোনামণির। রেগে আগুন দীপেন্দু এবং নিরঞ্জন। অভিযোগ অস্বীকার করে রাজবীরের দাবি, খেলার মাঝে 'উইমেন কার্ড'-এর ব্যবহার না করাই ভালো । একনজরে দেখে নেওয়া যাক, 25 সেপ্টেম্বর, 26তম দিনে বিগ বস বাংলার হাইলাইটস ৷
এদিন বিগ বস-এর ঘরে সকালটা ভালোভাবেই শুরু হয় ৷ যেখানে রাজবীর-নন্দিনীর স্বপ্ন নিয়ে কথোপকথন বেশ মজার হয় ৷ যেখানে উঠে আসে সৃজলার প্রসঙ্গও ৷ অন্যদিকে, ফের একবার জীতু-রাজবীরকে একসঙ্গে ভালোমতো কথা বলতে দেখা যায় ৷ পাশাপাশি, বাড়ির সকলের মধ্যে ট্রুথ আর ডেয়ার খেলা শুরু হয় ৷ যেখানে প্রতিটা সদস্যদের মধ্যে খেলা বেশ জমে ওঠে ৷ তবে, রাজবীরের মনামীকে কোলে নিয়ে সুইমিং পোলে নামার ডেয়ার নজর কাড়ে সকলের ৷
এরপরেই, শুরু হয় আসল খেলা ৷ একটি টাস্ক চলার মাঝে রাজবীর সোনামণিকে 'ব্যাড টাচ' বা 'অশালীন স্পর্শ' করেছেন বলেই দাবি অভিনেত্রীর। তা দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেননি দীপেন্দু। নিরঞ্জনও যেন রেগে আগুন। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত যে রাজবীরের সঙ্গে যেন হাতাহাতি লেগে যায়। আবার রাজবীরের পাশে দাঁড়িয়ে সোনামণির অভিযোগের বিরুদ্ধে সুর চড়ান নন্দিনী। তাঁর দাবি, রাজবীর মোটেও অশালীন স্পর্শ করেননি। যদিও সোনামণি তাঁর দাবিতে এককাট্টা।
অভিযোগ উড়িয়ে সপক্ষে যুক্তি দেন রাজবীরও। তাঁর দাবি সোনামণি ইচ্ছাকৃত 'ভিক্টিম কার্ড' খেলছেন। এরপর বেডরুম গ্যাং, গার্ডেন গ্যাং ও কিচেন গ্যাংয়ের মধ্যে এই টাস্কে জেতে কিচেন গ্যাং ৷ যে দলে ছিলেন জীতু, রাজবীর, মনামী ও নন্দিনী ৷ আবার, দুর্নিবার ও ঝিলমের কথোপকথনে উঠে আসে, জীতুর ইমেজ ফেক নাকি সত্যি ৷
অন্যদিকে, টানটান উত্তেজনার মাঝেই আবার শোনা যাচ্ছে 'বিগ বসে'র ঘরে হতে চলেছে আরও এক ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি ৷ শোনা যাচ্ছে, 'স্প্লিটসভিলা' কাঁপানো অনুষ্কা ঘোষ, যিনি 'মিস ওড়িশা' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা দিয়েই সকলের নজর কাড়েন, তিনি পা রাখছেন 'বিগ বস'-এর ঘরে ৷ এখন দেখার, আগামী দিনে খেলা কোন দিকে ঘোরে ৷