লাক্সারি বাজেট খেলায় ক্ষেপে লাল ভরত কল, বিবি বাংলার ঘরে কার মুখোশ খুলবেন জীতু ?

লাক্সারি বাজেট খেলায় ক্ষেপে লাল ভরত কল, বিবি বাংলার ঘরে কার মুখোশ খুলবেন জীতু ?
Bigg Boss bangla highlights: এদিন লাক্সারি বাজেট জেতার গেম হেরে যাওয়ায় দ্বিতীয় সুযোগ দেন বিগ বস ৷ যেখানে তনুশ্রীকে করতে হয় আত্মত্যাগ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 10:45 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: লাক্সারি বাজেট পাওয়ার জন্য খেলার পরিবর্তে ঘুমিয়ে, বসে, গসিপ করেই কাটিয়ে দিলেন বিগ বস বাংলার কিছু প্রতিযোগীরা ৷ যে কারণে গুনতে হল মাশুলও ৷ তবে, মানুষ দল ও রোবট দলের কিছু সদস্যদের গেম না খেলার জন্য লাক্সারি বাজেটে ভর্তুকি ভরতে হয়েছে প্রতিযোগী তথা বিগ বস বাংলা ঘরের এই সপ্তাহের ক্যাপ্টেন তনুশ্রীকে ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, 24 সেপ্টেম্বরের বিগ বস বাংলার হাইলাইটস ৷
এই পর্বে লাক্সারি বাজেট জেতার জন্য বিগ বস প্রতিযোগীদের দুটো দলে ভাগ করেছিল ৷ মানুষ দল ও রোবট দল ৷ কিন্তু সেই খেলা ভালোমতে খেললেন না প্রতিযোগীরা ৷ অন্যদিকে, রান্নাঘরে তনুশ্রী-রাজবীর-নন্দিনী ও মনামীর অহেতুক কারণে বচসা শুরু হয় ৷ তনুশ্রীর নন্দিনী-রাজবীরের জন্য রান্না না করা মন্তব্য নিয়ে, বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে ৷ অন্যদিকে, জীতু কমল খাবার না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ তিনি দাবি করেন বাড়ির সদস্যদের অনেকেরই আসল রূপ সামনে এসেছে ৷
দুর্নিবার যে চুপিসারে গেম খেলছেন তা বাড়ির অনেক সদস্যরা বুঝে যান ৷ সেক্ষেত্রে জীতু দাবি করেন, দুর্নিবারের মুখোশ তিনি খুলে দেবেন সকলের সামনে ৷ এদিকে, ভরত কল-রাজবীর-জীতু-মনামীর মধ্যে একটা ভালো বন্ডিং তৈরি হতে দেখা যায় ৷ তবে, এই পর্বে দেখা যায়, ভরত কলও ক্ষেপে গিয়েছেন দুর্নিবারের ওপরে ৷ এখান থেকে ফের বদলায় ঘরের বাকি সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ ৷
অন্যদিকে, লাক্সারি বাজেট সঠিকভাবে কেউ না খেলায়, পুনরায় একটা সুযোগ দেন বিগ বস ৷ আর সেখানে তনুশ্রীকে স্যাক্রিফাইস করার কথা বলা হয় ৷ যেখানে, লাক্সারি বাজেটে যে আইটেম নেবে, যত কেজি নেবে, তত কেজি নিজস্ব সামগ্রী বিগ বস-কে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ বিষয়টা স্পোর্টিংলি নেন তনুশ্রী ৷ তিনি বাড়ির সকল সদস্যদের খাওয়ার জন্য নিজের জামা-জুতো-সহ একাধিক জিনিস, দিয়ে দেন ৷ একদিন বাদেই বসবে সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাদার দরবার' ৷ গোটা সপ্তাহজুড়ে কোন প্রতিযোগী কী কী ভুল করেছেন বা ঠিক করেছেন হবে, তারই হিসাব ৷