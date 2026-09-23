ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে আহত সৃজলা, কাঠগড়ায় নন্দিনী; ধাক্কাধাক্কিতে জড়ান ভরত-রাজবীর

ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে আহত সৃজলা, কাঠগড়ায় নন্দিনী; ধাক্কাধাক্কিতে জড়ান ভরত-রাজবীর
Srijla Guha Injured at BB Bangla house: সৃজলাকে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক থেকে সরানোকে কেন্দ্র করে নন্দিনীর যে গেম প্ল্যান তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে নেটপাড়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 9:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: বিগ বসের ঘরে টাস্ক করতে গিয়ে আহত হন সৃজলা গুহ ৷ সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলিংয়ের শিকার নন্দিনী দত্ত ৷ এদিন, ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে নন্দিনী সৃজলাকে সরাতে গেলে, তিনি পড়ে যান ৷ যন্ত্রনায় চিৎকার করে ওঠেন ৷ অন্যদিকে, ভরত কল ও রাজবীরের মধ্যে বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছয় ৷ সবমিলিয়ে বিগ বস বাংলার ঘরে 23তম দিনে খেলার নামে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় ৷ রইল এই পর্বের হাইলাইটস ৷
বিগ বস বাংলার ঘরে পরবর্তী ক্যাপ্টেন কে হবে তা নির্বাচনের জন্য টাস্ক শুরু হয়েছিল ৷ প্রথমে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলে পাঁচজন ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যায় ৷ তনুশ্রী, সৃজলা, মনামী, জীতু আর রাজবীরকে এরপর বিগ বস একটা ঘোড়ায় চড়তে বলে ৷ খেলার নিয়ম অনুযায়ী আঘাত করে কাউকে ফেলা যাবে না ৷ কিন্তু ঘোড়া থেকে নামানোর চেষ্টা করা যেতে পারে ৷ অন্যান্য প্রতিযোগীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, কে কোন প্রতিযোগীকে সমর্থন করবেন এবং কে কোন প্রতিযোগীকে সমর্থন করবেন না। যে যাঁকে সমর্থন করবেন, সে তাঁর পছন্দের প্রতিযোগীকে রক্ষা করবেন এবং যে যাঁকে সমর্থন করেন না, সে তাঁর অপছন্দের প্রতিযোগীকে ঘোড়া থেকে নামানোর চেষ্টা করবেন।
আর এই টাস্ক করতে গিয়েই ঘটে দুর্ঘটনা। নন্দিনী প্রথমে রাজবীরের ঘোড়া উল্টে তাকে খেলা থেকে আউট করেন। এরপরে তিনি সৃজলার সামনে গিয়ে কথা বলতে বলতে, সৃজলার ঘোড়াও উল্টে দেন। আর সেই সময়েই আচমকা চোট পান সৃজলা। রাজবীর দ্রুত তাঁকে কোলে করে নিয়ে যান বিগ বস-এর ঘরে ৷ সেখান থেকেই পরবর্তী চিকিৎসা শুরু হয় সৃজলার ৷
অন্যদিকে, রাজবীর ও ভরত কলের মধ্যে চরম ঝগড়া শুরু হয় ৷ কারণ তিনি ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে জীতুকে ঘোড়া থেকে নামানোর জন্য নানা ধরনের স্প্রে-র ব্যবহার শুরু করেন ৷ এতে বাড়ির বাকি প্রতিযোগীরাও ক্ষেপে যান ৷ যার মধ্যে ভরত-রাজবীরের মধ্যে হালকা ঠেলাঠেলিও হয় ৷
তবে সৃজলার চোট ঠিক কতটা গুরুতর, তা এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। তবে এই ঘটনা ঘটার পরে, কার্যত গোটা হাউজই নন্দিনীর বিরুদ্ধে চলে যায়। ক্যাপটেন্সি টাস্কে শেষ পর্যন্ত টিঁকে ছিলেন, তনুশ্রী ও মনামী। এর মধ্যে বেশি ভোট পেয়ে এই সপ্তাহের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন, তনুশ্রী। এরপর ঘরের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে সমীকরণ কীভাবে পরিবর্তন হয়, তা পর্ব এগোলেই বোঝা যাবে ৷
নেটপাড়ায় সমালোচনা
সৃজলাকে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক থেকে সরানোকে কেন্দ্র করে নন্দিনীর যে গেম প্ল্যান তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে নেটপাড়ায় ৷ অনেকেই নন্দিনীর মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ আবার অনেক নেটিজেন মনে করছেন, নন্দিনীকে বিগ বস-এর ঘর থেকে বের করে দেওয়া উচিত ৷ এখন বিগ বস কোন সিদ্ধান্ত নেন, সেটাও দেখার বিষয় ৷