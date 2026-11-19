'তোমাকে তোমার চরিত্রের...'- রাজবীরের পক্ষ নিয়ে সৃজলাকে কী জবাব নন্দিনীর ?
Nandini supports rajveer: বিবি দূর্গ থেকে বেরিয়েও ঘরের প্রতিটা মুহূর্তের খবর রাখছেন নন্দিনী ৷ রাজবীর-সৃজলার তীব্র বিবাদ দেখে কী প্রতিক্রিয়া 'কনে দেখা আলো' অভিনেত্রীর ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 7:44 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: বিবি বাংলার ঘরে রাজবীর দে ও সৃজলা গুহর চরম বাদানুবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করেছেন আরেক প্রতিযোগী নন্দিনী দত্ত ৷ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও বিগ বস বাংলার প্রতিটা পর্ব ও লাইভ ফিড তিনি দেখেন ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে রাজবীর ও সৃজলার ঝগড়া নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন নন্দিনী ৷
তিনি বলেন, "আমি যখন কোনও রিভিউ করি তখন আমি এপিসোড দেখার পাশাপাশি, লাইভও দেখি ৷ আমি বিগ বস ফলো করি ৷ সেইসব দেখেই রিভিউ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি ৷ তারপরেই নন্দিনী জানান, তিনি পুরো কথোপকথন দেখেছেন-শুনেছেন ৷ সেখানে সৃজলার পিরিয়জস বা ব্যক্তিগত কিছু নিয়ে কথা হয়নি ৷ এরপর আমি অপেক্ষা করছিলাম, এপিসোডে কিছু দেখায় কিনা, তাহলে আমি বলতে পারব রাজবীর ভুল করেছে ৷ কিন্তু সে তো কিছু বলেইনি ৷ তাহলে পুরো বিষয়টা কোথা থেকে আসছে ৷ "
তিনি আরও বলেন, "সেই কথোপকথনে সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷ সবাই যখন প্রশ্ন করে কী দেখলি, তখন রাজবীর বলে, ও যা দেখেছে ৷ এটা যদি 'ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন' হয়, তাহলে আমাকে 10 সপ্তাহ ধরে যা যা বলা হয়েছে, তাহলে সেটা 'ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন' নয় ? কারণ আমি আমার সম্পর্কটাকে স্বীকার করেছি তাই !" এরপর নন্দিনী প্রশ্ন তোলেন, রাজবীরকে ভালোবাসেন সেটা মেনে নেওয়ার কারণে তাঁকে নোংরা মেয়ে বলা অনেক সহজ ছিল কি ? যেহেতু জীতু কমল ও সৃজলা গুহ কারোর সামনে তাঁদের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, তাই সেটা নিয়ে কথা উঠবে না? কিন্তু দর্শকরা তো সব জানেন ৷ এরপর সৃজলার নাম না করে তাঁকে উদ্দেশ্য করে নন্দিনী বলেন, "তোমাকে তোমার চরিত্রের খেয়াল রাখতে হবে হানি ৷"
নন্দিনী আরও জানান, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাঁকে নিয়ে জীতুর সঙ্গে কথা হচ্ছে ৷ কারণ সৃজলা বলেছেন "তিনি নন্দিনী হতে চান না ৷" আর তাতেই নন্দিনীর সোশাল মিডিয়ায় জবাব, "তুমি আমাকে নিয়ে ওপসেসড ৷ তুমি চাইলেও নন্দিনী হতে পারবে না ৷" নন্দিনীর কথায়, কোনও প্রতিযোগী যদি অন্য কারোর কিছু দেখেন, তাহলে সেটা নিয়ে বিগ বসের ঘরে আলোচনা হবেই ৷