ভালোবাসার নামে নিয়ন্ত্রণ-নির্যাতন কতটা কাম্য? বিগ বসের ঘরে নন্দিনী-রাজবীরের ঘটনা চর্চায়, কী বলছেন লাজবন্তী-পুষণ?

ভালোবাসার নামে নিয়ন্ত্রণ-নির্যাতন কতটা কাম্য? বিগ বসের ঘরে নন্দিনী-রাজবীরের ঘটনা চর্চায়, কী বলছেন লাজবন্তী-পুষণ?
Rajveer-Nandini Relation:বিগ বস-এর ঘরে নন্দিনী-রাজবীর কেমন প্রেমের সংজ্ঞা তৈরি করছেন ? পর্দায় হোক বা বাস্তবে এহেন টক্সিক ভালোবাসা কি আদৌ কাম্য? খোঁজ নিলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 4:27 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: ভালোবাসা, নাকি অধিকারবোধের নামে নির্যাতন? দিনদিন বাড়ছে টক্সিক সম্পর্কের প্রবণতা। ভালোবাসার নামে একে অপরের উপর অধিকার ফলানো, সঙ্গীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সন্দেহ, মানসিক চাপ থেকে শুরু করে শারীরিক নির্যাতন-সম্পর্কের নানা স্তরে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে এই প্রবণতা। একসময় যে ভালোবাসার সম্পর্কের কেন্দ্রে ছিল বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্মান এবং নির্ভরতা, সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা। সঙ্গীকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিচালনা করতে চাওয়া কিংবা সম্পর্কের দোহাই দিয়ে তাঁর উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়াকেই যেন অনেকে ভালোবাসার অধিকার বলে মনে করছেন।
এই প্রবণতা যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস'-এর ঘরেও। উল্লেখ্য, 'বিগ বস বাংলা'র 5 নভেম্বরের পর্বে নন্দিনী-রাজবীরের সম্পর্কে নতুন করে ফাটল স্পষ্ট হয়। জানা যায়, রাজবীর তাঁর আঙুল থেকে নন্দিনীর দেওয়া 'এন' লেখা বিশেষ আংটিটি হারিয়ে ফেলেছেন। সিক্রেট রুম থেকে ফিরে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন নন্দিনী। তাঁর অভিযোগ, গেমের স্বার্থে বদলে যাচ্ছেন রাজবীর। অন্যদিকে, নিজের খেলায় নন্দিনীর হস্তক্ষেপ নিয়েও আপত্তি জানান রাজবীর। আংটি হারানো এবং গেম নিয়ে বচসার একপর্যায়ে নন্দিনী রাজবীরের উপর চড়াও হন। পাল্টা রাজবীরও তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন।
উত্তেজনার মধ্যেই রাজবীর নিজের গালে পরপর চড় মারতে শুরু করেন। নন্দিনী থামানোর চেষ্টা করলেও শান্ত হননি তিনি। এই ঘটনা ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। নন্দিনী-রাজবীরের সম্পর্কের সমীকরণ যে ক্রমশ জটিল হচ্ছে, তা স্পষ্ট। তবে, পর্দায় হোক বা বাস্তবে এহেন টক্সিক ভালোবাসা কি আদৌ কাম্য? এই বিষয়ে ইটিভি ভারত মতামত জানতে চায় বাংলা বিনোদন দুনিয়ার দুই প্রজন্মের দুজন বিশিষ্ট মানুষের কাছে।
সঙ্গীত শিল্পী তথা সঞ্চালক লাজবন্তী রায় বলেন, "বিগ বস আমার অত্যন্ত পছন্দের একটি বিষয়। আমি হিন্দি বিগ বসেরও ভক্ত। প্রথমবার বিগ বস হয় ইটিভিতে। সেই সময় আমাকেও শো'তে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন এই চ্যানেলেই 'রোজগেরে গিন্নি' করছিলাম। তাই আর যাওয়া হয়নি। তবে বিষয়টা আমার কাছে বরাবরই বেশ আকর্ষণীয়। আর
এবারের বিগ বসের বেশ কয়েকটি এপিসোড দেখা বাকি রয়েছে। পুজোর সময় আমি দেশে ছিলাম না। ফিরে এসে ওটিটিতে আগের পর্বগুলি দেখছি।"
শিল্পীর কথায়, "সম্প্রতি যে এপিসোডটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যেখানে ভালোবাসার অধিকারবোধ থেকে নন্দিনী রাজবীরের উপর চড়াও হয়েছিলেন, সেটি এখনও আমার দেখা হয়নি। দেখে নেব। তবে বিগ বসের নিয়ম অনুযায়ী, শোয়ের মধ্যে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ। তা হলে এমন ঘটনা ঘটছে কেন? বিষয়টি কোনওভাবেই কাম্য নয়। একটা এপিসোড দেখলাম যেখানে রাজবীরের সঙ্গে কখনও জীতু আবার কখনও দুর্নিবারের ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তখন তাঁদেরকে কম তিরস্কার করেননি। এমন ঘটনা কাম্য নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। আর যদি নন্দিনী এবং রাজবীরের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। জানি না এটা গেম প্ল্যান কি না। আমার মনে হওয়াটা বললাম। এ ধরনের বালখিল্যতা কাম্য নয়।"
তিনি আরও বলেন, "বাস্তব জীবনেও ভালোবাসার নামে অধিকারবোধ থেকে এমন ঘটনা ঘটে, যা কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। ভালোবাসা থেকে এক ধরনের অধিকারবোধ জন্মাতে পারে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে ভালোবাসার মানুষটিকে কখনওই নিজের সম্পত্তি মনে করা উচিত নয়। ভালোবাসা এমন একটি অনুভূতি, যাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লালন করতে হয়। সম্পর্কের মধ্যে কোনও সমস্যা বা মতবিরোধ তৈরি হলে তা শান্তভাবে সামলানো উচিত। কথা বলে, বুঝিয়ে অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব। আমার মনে হয়, যে থাকার সে থাকবে, আর যে চলে যাওয়ার সে চলে যাবে। সৌরভ-ও একটি এপিসোডে নন্দিনীকে এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন কাউকে জোর করে আটকে রাখা যায় না। বিগ বসের বাড়িতে যদি সত্যিই এমন কোনও ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে সেটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। কারণ, শোয়ের নিয়মেই স্পষ্ট বলা রয়েছে, কোনও প্রতিযোগী শারীরিকভাবে আক্রমণাত্মক আচরণ করতে পারবেন না। চুক্তিতেও সেই শর্ত থাকে। তাই এমন আচরণকে আমি একেবারেই সমর্থন করি না। বিগ বসের মতো জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান বহু মানুষ দেখেন। ফলে প্রতিযোগীদেরও নিজেদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বজায় রাখা উচিত। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলকেই নিজের জীবনে ফিরে গিয়ে কাজ করতে হবে।"
অভিনেতা পুষণ দাশগুপ্ত বলেন, "আমি একেবারেই মারামারি পছন্দ করি না। কোনও প্রেমিকা বা আত্মীয়স্বজন তো দূরের কথা, এমনকী অচেনা মানুষের সঙ্গেও আমি গলা উঁচিয়ে কথা বলতে পারি না। আমার বিশ্বাস, যে কোনও সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই করা সম্ভব। কিন্তু মনে হচ্ছে, একটা জাতি হিসেবে আমরা ক্রমশ যুদ্ধপ্রেমী হয়ে উঠছি। তারই প্রভাব হয়তো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা যে সমাজে বসবাস করি, সেখানে কোনও একটি ঘটনা অন্য কোনও সম্পর্ক বা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করবেই। পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও যুদ্ধের আবহ তৈরি হলে তার প্রভাব মা-সন্তানের সম্পর্ক থেকে শুরু করে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কেও পড়ে। আসলে অন্য মানুষকে নিজের সম্পত্তি মনে করার প্রবণতা বহু যুগ ধরেই রয়েছে।"
পুষণ আরও বলেন, "সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসাই অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকে বুঝতে পারেন, সম্পর্কটি আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবুও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না।
কাউকে বকাঝকা করা বা মারধর করাকে আমরা অনেক সময় ভালোবাসার প্রকাশ বলে মেনে নিই। কিন্তু এগুলি কখনওই ভালোবাসা প্রকাশের উপায় হতে পারে না। অন্যের উপর চড়াও হওয়া কিংবা অন্য দেশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা-দুটির মধ্যেই একই ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন রয়েছে। কোনও ঘটনা দূরে ঘটছে বলে তার প্রভাব আমাদের উপর পড়বে না, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে বৃহত্তর যুদ্ধ, হিংসা ও বিদ্বেষের শিকড় অনেক সময় ছোট ছোট সম্পর্কের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সেই বিদ্বেষই একসময় বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা সামাজিকভাবে যে মানসিকতা লালন করি, রাষ্ট্রের শীর্ষস্তরের সিদ্ধান্তেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।"