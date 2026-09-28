বিবি বাংলার ঘরে অনুষ্কার এন্ট্রি ! রাজবীর-নন্দিনীর প্রেমে কাঁটা ?
Bigg Boss Bagla Sep 27 highlights: সোহিনী বেরিয়ে যেতেই বাড়িতে প্রবেশ করেন অনুষ্কা ঘোষ ৷ এসেই রাজবীরকে আলাদা করে দিয়েছেন বিশেষ পরামর্শ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 10:38 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 সেপ্টেম্বর: বিগ বস বাংলার ঘরে প্রবেশ করেই রাজবীর-নন্দিনীর মধ্যে কী সম্পর্কের সমীকরণ পাল্টে দেবেন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি অনুষ্কা ঘোষ ৷ খেলার নিয়ম অনুযায়ী, প্রয়াত তাপস পাল কন্যা সোহিনীর জার্নি শেষ হয়েছে বিবি হাউসে ৷ নতুন প্রতিযোগী হিসাবে ঢুকেছেন স্পিটসভিলা খ্যাত অনুষ্কা ৷ অন্যদিকে, কিছুটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে বাড়িতে প্রবেশ করেছেন সৃজলাও ৷ ফলে সবদিক, থেকে চলতি সপ্তাহ বিগ বসের ঘর আরও বেশি জমজমাট ৷
সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সোহিনীকে বিগ বস-এর ঘর ছাড়ার নির্দেশ দিতেই কেঁদে ফেলেন তনুশ্রী, ঝিলমরা। সোহিনীকে পাশে নিয়ে সৌরভ বললেন, "তোমাকে আমি অনেক ছোট থেকে দেখেছি। আমার সন্তানসম। তুমি আমার খুব কাছের।" এদিকে একইদিনে বিগ বসের ঘরে ঢোকে অনুষ্কা ঘোষ। ম্যাজিকের মতো পুরো আবহাওয়াটাই বদলে দেন অনুষ্কা।
তিনি ঢুকেই সকলকে এক জায়গায় ডাকেন। বলেন, তাঁর সকলের সঙ্গে কথা রয়েছে। কার বিরুদ্ধে দর্শক কী ভাবছে, কার কোনটা সংশোধন করা প্রয়োজন, মুখের উপর তা বলেন অনুষ্কা। শুরুতেই নন্দিনীকে চাঁচাছোলা আক্রমণ করেন তিনি। জিতুকে অনুষ্কা দাদা বলে সম্বোধন করতেই নন্দিনী খোঁচা দেন। পাল্টা অনুষ্কা বলেন, "সবাই কি তোমার মতো প্রেম করতে এসেছে বাবু?" দুর্নিবার থেকে শুরু করে ভরত কল, দীপেন্দু-সকলের ভালো-মন্দ তুলে ধরেন অনুষ্কা।
সৃজলার সঙ্গে ঘটা দুর্ঘটনা নিয়ে সরাসরি নন্দিনীকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, "খেলায় ভুল হতেই পারে, কিন্তু তুমি তোমার দোষ দেখতে পারো না। সৃজলার ঘটনায় তুমি ভুল করেছো তা মানোনি, অনুশোচনাই হয়নি।" এরপরেই, রাজবীর যে ভালো খেলছেন, তা জানান অনুষ্কা ৷ পাশাপাশি দেন পরামর্শও ৷ গার্ডেন এরিয়াতে রাজবীরের সঙ্গে অনুষ্কা একাকী কথা বলার সময় বলেন, "তুই একটা গাধা, বোকা ৷ নন্দিনীর জন্য তোর খেলা নষ্ট হচ্ছে ৷ বাইরের দর্শক বিরক্ত ৷ তুই একা খেল ৷" অর্থাৎ বাড়িতে ঢুকেই আগুনে ঘি ঢালার কাজ সেরে ফেলেছেন অনুষ্কা ৷ চলতি সপ্তাহে, বিগ বস-এর শো যে জমতে চলেছে, তা আরও স্পষ্ট ৷