'বিগ বস 20'তে ফিরছেন পুরনো প্রতিযোগীরা ! টিজারে কোন ইঙ্গিত সলমনের ?
শুরু হচ্ছে টেলিভিশনের সবচেয়ে পুরনো ও জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস 20' ৷ সঞ্চালকের ভূমিকায় আরও একবার সলমন খান ৷ কবে হচ্ছে রিয়েলিটি শোয়ের প্রিমিয়ার?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 3:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 অগস্ট: ঘর থাকছে একই, বদলাবে সাজের ধরন ৷ থাকছেন প্রতিযোগিরাও কেবল বদলাবে মুখ ৷ থাকছেন সঞ্চালক সলমন খানও, শুধু বদলাবে জয়ের স্ট্যাটেজি ৷ শুরু হতে চলেছে টেলিভিশনের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস 20' ৷ দীর্ঘদিনের জল্পনা-কল্পনার পর, এই রিয়েলিটি শো তার দু'দশকের পথচলা উদযাপন করতে এক নতুন রূপে ফিরছে। সলমান খানের সঞ্চালনায় এসেছে শোয়ের প্রথম টিজার ৷ কবে থেকে শুরু হচ্ছে 'বিগ বস 20' ?
'বিগ বস 20'-র টিজার
টিজারের শুরুতেই দেখা যায় সলমন খান এককালো ঘোড়াকে হাঁটিয়ে আনছেন ৷ আর বলছেন, "যেটা 'করণ অর্জুন'-এ হয়েছিল, সেটাই এবার 'বিগ বস'-এ হবে... তথাস্তু !" এরপর এক সূক্ষ্ম দৃশ্যগত ইঙ্গিত দেওয়া হয়, যা বোঝায় যে গল্পের গভীরে আরও অনেক কিছু লুকিয়ে আছে ৷ এই সিজনে থাকবে সবচেয়ে বড় চমক বা 'টুইস্ট'।
আসন্ন সিজন সম্পর্কে ভাইজান বলেন, "বিগ বসের প্রতিটি সিজনই নতুন খেলা, নতুন সমীকরণ এবং অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়ে আসে। তবে এই সিজনের মূলে রয়েছে এমন এক রহস্য যা একে আগের সব সিজন থেকে আলাদা করে তোলে। প্রথম ইঙ্গিতটি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, শুধু একটু ভালো করে খেয়াল করলেই তা বোঝা যাবে। টিজার তো কেবল শুরু মাত্র, 'বিগ বস হিন্দি সিজন 20' শুরু হলে দর্শকরা যখন ইঙ্গিতগুলো মিলিয়ে আসল রহস্য বোঝার চেষ্টা করবেন, তখন কী হবে তা দেখার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া
এই টিজার উত্তেজনার পারদ ছড়িয়ে নেটপাড়ায় ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন এই সিজনটি হয়তো 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15'-এর ধাঁচে হতে পারে। আবার কারোর মতে, পুরনো প্রতিযোগীদেরই আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সত্যিই কি পুরনো প্রতিযোগীদের এবার ফিরিয়ে আনা হবে, তাতো সময় বলবে ৷ আপাতত নতুন সিজন নিয়ে দর্শকদের উন্মাদনা তুঙ্গে পৌঁছেছে ৷
'বিগ বস 19' বিজেতা
গত সিজনে টিভি অভিনেতা গৌরব খান্নার ট্রফি জিতেছিলেন ৷ 'অনুপমা' ধারাবাহিকে অনুজ কাপাডিয়ার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত এই অভিনেতা পুরস্কার হিসেবে 50 লাখ টাকা জিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফারহানা ভাট প্রথম রানার-আপ হয়েছিলেন। বিগ বস 19-এর সম্প্রচার শুরু হয়েছিল 2025 সালের 24 অগস্ট থেকে।
বিগ বস 20-এর সম্ভাব্য প্রতিযোগী
এই সিজনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে যাঁদের নাম নিয়ে জল্পনা চলছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নিয়া শর্মা, অর্জুন বিজলানি, করণ প্যাটেল এবং জান্নাত জুবায়ের। এই রিয়েলিটি শো-তে নিয়া ও অর্জুনের অংশগ্রহণের গুঞ্জন অবশ্য নতুন কিছু নয় ৷ তবে শেষ পর্যন্ত এই তারকারা এতে অংশ নেবেন কি না, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে, এই শো-এর জন্য যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে খবর, তাদের মধ্যে রয়েছেন মিস্টার ফয়সু (ফয়সাল শেখ), রুরু ঠাকুর, উরফি জাভেদ এবং কুশল তানওয়ার (গুল্লু)। তবে ফাইনাল তালিকা এখনও জানা যায়নি ৷ বিগ বস-এর 20তম সিজন 6 সেপ্টেম্বর জিও-হটস্টার (JioHotstar) এবং কালার্স (Colors) চ্যানেলে শুরু হবে।