কে যাবেন 'বিগ বস 20'-তে ? 'ফ্যানস কা ফয়সলা'-য় মুখোমুখি লাভ গিল-রিয়া আহির

কে যাবেন 'বিগ বস 20'-তে ? 'ফ্যানস কা ফয়সলা'-য় মুখোমুখি লাভ গিল-রিয়া আহির
বিগ বস-এর ঘরে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই আরও জমে উঠতে চলেছে ৷ কারণ বিশেষ পর্ব 'ফ্যানস কা ফয়সলা'-য় মুখোমুখি হতে চলেছেন এই দুই প্রতিযোগী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 2:20 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: 'বিগ বস 20' (Bigg Boss 20)- শুরু হতে না হতেই নির্মাতাদের টুইস্ট সামনে ৷ এবারের 'তথাস্তু' থিম অনুসারে 'অতিরিক্ত জীবন দান' পাওয়ার ক্ষেত্রে এবার ক্ষমতা অনুরাগী (Fans Ka Faisla) তথা দর্শকদের হাতে ৷ অর্থাৎ বিগ বস-এর ঘরে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই আরও জমে উঠতে চলেছে ৷ কারণ বিশেষ পর্ব 'ফ্যানস কা ফয়সলা'-য় মুখোমুখি হতে চলেছেন প্রতিযোগী লাভ গিল (Love Gill) এবং রিয়া আহির (Rhiya Ahir)।
অর্থাৎ দর্শকদের হাতেই এখন নিয়ন্ত্রণ ৷ তারাই ঠিক করবেন কোন প্রতিযোগী কাঙ্ক্ষিত 'এক্সট্রা জীবন দান' (Extra Jeevan Daan) পাবেন এবং 'বিগ বস'-এর ঘরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবেন। মঙ্গলবার নির্মাতারা ইনস্টাগ্রামে একটি প্রোমো ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছেন, "এই দুজনের ভাগ্য এখন আপনাদের হাতে ! এখন #FansKaFaisla ঠিক করবে রিয়া আহির ও লাভ গিল-এর মধ্যে কে 'বিগ বস 20'-এর সদস্য হবেন ! #JioHotstar অ্যাপে ভোট দিন। ভোটিং লাইন 2 সেপ্টেম্বর রাত 11:59-এ বন্ধ হবে। #BiggBoss #BiggBossOnJioHotstar"
বিগ বস-এর ঘরে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে লাভ গিল বলেন, "শো শুরু হওয়ার আগেই দর্শকদের দ্বারা আমার ঘরে প্রবেশের বিষয়টি নির্ধারিত হওয়াটা আমার যাত্রার জন্য এক পরম 'এক্সট্রা জীবন দান'। এই সিজনের 'তথাস্তু' (Tathas-two) থিম প্রমাণ করে যে আসল ক্ষমতা দর্শকদের হাতেই থাকে ৷ আমি সেই 'বরদান' অর্জন করতে প্রস্তুত। আমি এখানে নিরাপদ পথ বেছে নিতে, ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যেতে বা নিজের আসল সত্তাকে লুকিয়ে রাখতে আসিনি। আমি জানি যে আমি কতটা প্রাণশক্তি, সততা এবং পাঞ্জাবি দৃঢ়তা নিয়ে এসেছি।"
লড়াই নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে রিয়া আহির বলেন, "অনুরাগীদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'বিগ বস'-এর ঘরে প্রবেশের সুযোগ পাওয়াটা এক দারুণ ব্যাপার। 'তথাস্তু' (Tathas-two) থিমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিজনে সবকিছুই হবে দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জিং এবং কোনও আপস ছাড়াই। চাপের মুখে পিছু হটা বা সত্যকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলার পাত্রী আমি নই। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, স্পষ্ট মতামত এবং পুরো উদ্যমে লড়াই করার মানসিকতা নিয়েই আমি আসছি।"
একটিমাত্র আসনের জন্য লাভ গিল এবং রিয়া আহির একে অপরের বিরুদ্ধে লড়বেন এবং সম্পূর্ণভাবে দর্শকদের ভোটের মাধ্যমেই বিজয়ী নির্ধারিত হবে। 6 সেপ্টেম্বর গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারের সময় বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ৷ সেদিনই সঞ্চালক সলমন খান দর্শকদের নির্বাচিত প্রতিযোগীকে 'বিগ বস 20'-এর ঘরে স্বাগত জানাবেন।