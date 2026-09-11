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'জীবনে খুব ভালো 'রেড ফ্ল্যাগ' দেখেছি...' বাদশার প্রাক্তন স্ত্রী ইশার মন্তব্যে আলোচনা নেটপাড়ায়

প্রিমিয়ারের দিন সলমন তাঁকে ইঙ্গিতে বলেছিলেনন, যাঁর জন্য ইশা খবরের শিরোনামে তিনি মুভ অন করে গিয়েছেন ৷ ইশাও যেন তার নাম না নেয় ৷

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বাদশার প্রাক্তন স্ত্রী ইশার মন্তব্যে আলোচনা নেটপাড়ায় (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 1:37 PM IST

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হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: চলতি বছরের শুরুর দিকে গায়ক-ব়্যাপার বাদশার ব্যক্তিগত জীবন উঠে এসেছিল খবরের শিরোনামে ৷ যখন সামাজিক মাধ্যমে ইশা রিখির সঙ্গে তাঁর বিয়ের ছবি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিয়ের মাত্র 5 মাস পরেই এই দম্পতি তাঁদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। বর্তমানে ইশা সলমন খানের 'বিগ বস ২০'-এর একজন প্রতিযোগী ৷ বিগ বস-এর ঘরে চলতি এক পর্বে বাদশার নাম না নিয়েই, ইশা মুখ খুলেছেন জীবনের রেড ফ্ল্যাগ, বিয়েতে চিটিংয়ের মতো বিষয় নিয়ে ৷

বাদশার নাম না নিয়ে খোঁচা ইশা রিখির

বাড়ির মেয়েরা যখন গুল্লুকে 'রেড ফ্ল্যাগ' (সম্পর্কের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা অনুপযুক্ত ব্যক্তি) হিসেবে অভিহিত করেন, তখন তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, "তোমরা কি এত ভালো কোনও 'রেড ফ্ল্যাগ' দেখেছ?" ইশা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, "আমার জীবনে আমি খুব ভালো এক 'রেড ফ্ল্যাগ' দেখেছি।" যদিও তারপরেই তিনি বিষয়টি সামাল দেওয়ার জন্য বলে ওঠেন যে সে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলছেন না ৷ তবুও বাড়ির অন্য সদস্যরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে শুরু করেন ৷ এরপর ইশা লজ্জায় লাল হয়ে সেই জায়গা ছেড়ে উঠে চলে যান ৷

এরপর শো-তে উপস্থিত ছেলেদের কাছে ইশা জানতে চান, "যারা প্রতারণা করে, তাদের ক্ষেত্রে তো সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা বা 'মুভ অন' করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তাই না? তোমাদের কি মনে হয় যারা প্রতারণা করে তারা অপরাধবোধে ভোগে? বিশেষ করে যারা 'প্লেবয়' হয়?" এর জবাবে গুল্লু বলেন, "এটা নির্ভর করে তারা কার সঙ্গে প্রতারণা করেছে তার ওপর। যদি সেই ব্যক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকেন, তবে ওই পুরুষটি বাইরে যতই ভাব দেখাক না কেন যে তার কিছু যায় আসে না, দিনশেষে একা বসে সে নিশ্চয়ই ভাবে যে সে ভুল করেছে এবং কোনওভাবে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা উচিত, সেটা নিয়ে ভাবে।" অনলাইনে এই ক্লিপ ছড়িয়ে পড়তেই অনেক নেটিজেন মনে করছেন, ইশা এই কথাগুলো বাদশাকে উদ্দেশ্যে করেই বলেছেন ৷ আবার কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কি বাদশা ইশা রিখিকে 'চিট' করেছেন ৷

বিগ বস 20 প্রিমিয়ারে ইশার কথা

উল্লেখ্য, 'বিগ বস 20'-এর প্রিমিয়ার প্রোমোতে ইশা বাদশা-র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, "আমি প্রেমে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, 'এটাই তো সেই মানুষ, যার খোঁজ আমি করছিলাম।' তিনি কেবল একটি 'গ্রিন ফ্ল্যাগ’ (আদর্শ সঙ্গী) ছিলেন না, বরং আস্ত এক 'গ্রিন ফরেস্ট'-এর মতো ছিলেন। আমি বিয়ে করে সংসারী হতে চেয়েছিলাম, তাই অনেক চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা মানুষকে বদলে দেয়। যখন বিশ্বাস ভেঙে যায়, তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে হয় যেখানে নিজের ওপরই প্রশ্ন জাগে-'কোথায় ভুলটা করলাম?' যা কিছুর মধ্য দিয়ে আমি গিয়েছি, তা আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এ নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। আমি টেরও পাইনি কখন নিজেরই জীবনের গল্পে আমি এক 'পার্শ্ব-চরিত্র' হয়ে পড়েছিলাম।"

এরপর যখন সঞ্চালক সলমন খানের সঙ্গে ইশা মঞ্চে আসেন, তখনও সলমন তাঁকে ইঙ্গিতে বলেন, যাঁর জন্য ইশা খবরের শিরোনামে তিনি মুভ অন করে গিয়েছেন ৷ ইশা যেন তার নাম না নেয় ৷ তবে, জীবনের অন্যতম সত্যিটা বিগ বস-এর ঘরে মাঝেমধ্যেই অজান্তেই হোক বা জেনে বুঝে প্রকাশ্যে আনছেন ইশা রিখি ৷

ইশা রিখি-বাদশার বিয়ে-বিচ্ছেদ

র‍্যাপার বাদশা এবং পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ইশা রিখি তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছিলেন ৷ তবে 2026 সালে তাঁদের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে। ইশার মা তাঁদের ঘরোয়া বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছু ছবি শেয়ার করার পর মার্চ মাসে অনলাইনে বিয়ের ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইনস্টাগ্রামে 'আস্ক মি এনিথিং' সেশনে ইশা নিশ্চিত করেন যে তিনি বাদশাকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁকে স্বামী বলেও উল্লেখ করেন। তবে তাঁদের এই দাম্পত্য জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী।

পরবর্তীতে এই দম্পতি সোশাল মিডিয়ায় যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে তাঁদের বিচ্ছেদের বিষয়টি জানান ৷ এই সময়ে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ করেন। বাদশা লিখেছিলেনন, "ইশা রিখি এবং আমি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার এবং নিজ নিজ পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং আমরা সকলের কাছে অনুরোধ করছি যেন এই সময়ে আমাদের গোপনীয়তাকে সম্মান করা হয়।"

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