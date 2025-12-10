ETV Bharat / entertainment

স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস... 'বিগ বস' 19 জিতে কী বলছেন গৌরব ?

অভিনেতা জানান, প্রতিযোগীদের নানা নেতিবাচক মন্তব্যই যেন চালিকা শক্তি ছিল গৌরবের ৷

bigg-boss-19-winner-gaurav-khanna-talks-about-journey-equation-with-others-offer-from-salman-khan-and-more
গৌরব খান্না (আইএএনএস/ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 7:05 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস- এই কথাটা অভিনেতা গৌরব খান্নার (Gaurav Khanna) জন্য একেবারে প্রযোজ্য ৷ 19তম সিজনের বিগ বস (Bigg Boss 19) তিনি ৷ চারমাস বিগবসের ঘরে তাঁকে শুনতে হয়েছে নানা কথা ৷ প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর নেতৃত্ব নিয়েও ৷ অনেকে অভিযোগও করেছিলেন গৌরব নাকি ব্যাকফুটে খেলেন ৷ সব অভিযোগকে নস্যাৎ করে বিগ বস ট্রফি হাতে তুলে নেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় তারকা ৷

প্রতিযোগীদের নানা নেতিবাচক মন্তব্যই যেন চালিকা শক্তি ছিল গৌরবের ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "যখন সাধারণ মানুষ আমার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন আমি আরও বেশি চার্জড হয়ে যাই ৷ কেউ যখন আমাকে কর্ণার করার চেষ্টা করে আমি সেই কাজে আরও ফোকাস রাখি ৷ এমনটা হয়েছিল, সেলেব্রেটি মাস্টার শেফের সময়ও (এই শোও জিতেছেন গৌরব) ৷ সেখানেও অনেকে মনে করতেন রান্নার একটা শোয়ের জন্য আমি যোগ্য নই ৷"

গৌরব বলেন, "আমি যখন মাস্টারশেফে গিয়েছিলাম, তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাঁধুনি ছিলাম না ৷ আমার রান্না ফেলে দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু আরও পরিশ্রম করতে শুরু করি ৷ নিজেকে সেই স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি ৷ একই ভাবে আমি যখন বিগ বস-এর ঘরে প্রবেশ করি, আমি বুঝতে পারি, আসল সমস্যা শুরুই হচ্ছে রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে ৷ হালুয়া, পোহা, সুজি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল... সাত সপ্তাহ ধরে ঘরে এসব পড়ে ছিল এবং কেউই এদিকে তাকাচ্ছিল না কারণ যারা হট্টগোল করতে চেয়েছিল এই সব নিয়ে ৷"

'অনুপমা' ধারাবাহিকের হাত ধরে অনুজ কাপাডিয়া চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছান গৌরব খান্না ৷ ফলে সাধারণ জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন তিনি বিপুল পরিমাণে পেয়েছেন ৷ বিগ বস-এর ঘরে জেতার জন্য তাঁর কী রণনীতি ছিল ? প্রশ্নের জবাবে অভিনেতা বলেন, "আমি ছোটথেকেই শান্ত স্বভাবের ৷ বাস্তবে আমি এই রকমই ৷ এই শো বয়স্ক থেকে ছোটরা সকলেই দেখেন ৷ ফলে আমি যা বাস্তবে করি না, তা কখনই এই শোয়ে করতে চাইনি ৷"

খান্না আরও বলেন, "অনেক বিগ বস প্রতিযোগী এই শোকে ভুল ভাবে নিয়েছে ৷ তাঁরা মনে করেন, এই শোয়ে আসা মানে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ মেনে চলা ৷ নির্দিষ্টি পোশাক পরা, নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে কথা বলা ইত্যাদি ৷ কিন্তু এই সব এই ঘরে এই ভাবে কাজ করে না ৷ আর এটাও ঠিক, তুমি চারমাস ধরে অভিনয় করতে পারবে না ৷ তুমি সেই মিথ্যে জীবন যাপন করতে পার না, যেখানে অনেক জুয়েলারি, ডিজাইনার পোশাক ইত্যাদি পরে থাকতে হবে ৷ এটা নিজের ব্যক্তিত্ব দেখানোর শো ৷ তুমি বাস্তবে যা, তাই তোমাকে দেখাতে হবে ৷ এটা আসলে মান্ড গেম ৷"

গৌরবের কথায়, "বিগ বসের ঘরে আমার সহ-প্রতিযোগীদের অনেকেই বুঝতে পারেননি যে এটা ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা নয় ৷ এটি একটি 15 সপ্তাহের অনুষ্ঠান, যেখানে তারা মনে করেছিলেন এটি একটি 15 মিনিটের অনুষ্ঠান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব দ্রুত দৌড়েছিলেন এবং শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যান। সেখানেই তারা বিগ বস প্লট বুঝতে ভুল করে ৷"

বিগ বস-এর রিয়েলিটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে গৌরব আরও একটা বিষয় নির্দিষ্ট করেন ৷ তাঁর কথায়, "এই ঘরে চিৎকার নয় সঠিক বিষয়ে আওয়াজ জোরালো করাটাই আসল বিষয় ৷ কিন্তু অনেকেই সেটা বুঝতে চান না ৷ তাঁরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে এত বেশি কথা বলেন যে উইকেন্ড কা বার-এ তাঁদের নিয়ে কথা হয় ৷ আমি এই ঘরে যে গেম খেলেছি ঠিক সেইভাবে যেইভাবে আমি আমার জীবনকে চালনা করি ৷ আমি উত্তেজনাবশত এমন কিছু বলব না, যার জন্য পরে আমি ক্ষমা চাইতে হয় ৷ এই শো তুমি তখনই জিততে পারবে যখন তুমি দর্শকদের মন জিতে নিতে পারবে ৷"

খান্নার বিশেষ মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল সলমন খান যখন শোতে তার 'খেলা' এবং আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, গৌরবের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। "যখন সলমন এটা বললেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তটা থেমে যাক ৷ এটা বারবার আসে না। যখনই তিনি আমাকে ডাকবেন, আমি অবশ্যই তার সঙ্গে কাজ করতে যাব ৷" বলেন গৌরব খান্না ৷ এই বছর বিগ বস 19-এ ফারহানা ভাট এবং প্রণিত মোরে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান তাঁদের জার্নি শেষ করেন ৷ তারপরে তানিয়া মিত্তাল এবং অমল মালিক জার্নি শেষ করেন চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

