'বিগ বস' 19 জিতলেন গৌরব, 'থু-থু' মন্তব্য 'অনুপমা' পরিচালকের

কেন এমন মন্তব্য অনুপমা খ্যাত পরিচালক রজন শাহির ?

bigg-boss-19-winner-gaurav-khanna-shares-first-post-after-taking-home-trophy-reacts-anupamaa-director-rajan-shahi
'বিগ বস' 19 জিতলেন গৌরব (এএনআই/এক্স হ্য়ান্ডেল)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 1:23 PM IST

হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: প্রায় সাড়ে তিন মাস পর, অভিনেতা গৌরব খান্না (GAURAV KHANNA) জিতে নিয়েছেন বিগ বস 19 (Bigg Boss 19)-এর ট্রফি ৷ খান্নার হাতে ট্রফি তুলে দেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। খান্না বিবি ট্রফি এবং 50 লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার জিতে নেন, ফারহানা ভাটকে পেছনে ফেলে, যিনি প্রথম রানার আপ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। পোস্টে শুভেচ্ছা গৌরবের সহকর্মী থেকে অনুরাগীদের ৷ নজর কাড়ল 'অনুপমা' ধারাবাহিক (Anupamaa) খ্যাত পরিচালক রজন শাহির (Rajan Shahi) মন্তব্য ৷

ট্রফি জেতার পর অভিনেতার টিমের তরফে ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ পোস্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা, "তিন মাসের যাত্রা অবশেষে শেষ হল... কী অসাধারণ পরিণতি । ট্রফিটি ঘরে এসেছে। তারা প্রশ্ন করতেই থাকত... 'জিকে কী করবে?' আমরা সবসময় বলেছি জিকে আমাদের সকলের জন্য ট্রফিটি ঘরে ফিরিয়ে আনবে।"

ক্যাপশনে আরও লেখা হয়, "আমরা প্রতিটি দিন গৌরবের সাথে প্রতিটি উচ্চতা, প্রতিটি বিপর্যয়, শক্তি এবং মর্যাদার প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছি। এই সফর খুব সুন্দর ছিল ৷ এটি প্রতিটি ব্যক্তির জয় যারা বিশ্বাস করেছিল, যারা ভোট দিয়েছিল, যারা গৌরবের পাশে দাঁড়িয়েছিল, যারা তাঁর স্বপ্নকে তাদের করে তুলেছিল।"

কী লিখলেন রজন ?

এদিন গৌরবের টিমের পোস্টে অনেক তারকা থেকে অনুরাগী পোস্ট করেছেন ৷ হেলি শাহ, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তারকারা গৌরবকে শুভেচ্ছা জানান ৷ এরমধ্যে সকলের নজর কেড়েছে 'অনুপমা'র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিক উপহার দেওয়া পরিচালক রজন শাহির ৷ তিনি বড় হাতের অক্ষরে তিনটি শব্দ লেখেন, আর তা হল "থু..থু..থু (THIU THU THU)" ৷ এমনটা দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন, এটা কেমন মন্তব্য ! অনেকে আবার নেতিবাচকও ভাবতে পারেন ৷ কিন্তু যে সকল দর্শকরা অনুপমা দেখেছেন, তারা জানেন এই শব্দের মানে ৷ আসলে, অনুপমা ধারাবাহিকে রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন গৌরব খান্না ৷ সেখানে তাঁর চরিত্রে নাম ছিল অনুজ কাপাডিয়া ৷

অনুপমা-অনুজের অনস্ক্রিন কেমেস্ট্রি দর্শকদের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নেয় ৷ এই ধারাবাহিকে, অনুপমা চরিত্রের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ৷ ভালো কিছু হলে বা কারোর যাতে নজর না লাগে, সেই কারণে অনুপমা চরিত্র মুখের কাছে হাত এনে এই 'থু..থু..থু' মুখে বলতেন ৷ পরে এই অঙ্গভঙ্গিও জনপ্রিয় হয়ে যায় অনুরাগীদের কাছে ৷ সেই জায়গা থেকেই 'প্রিয় অনুজ'-এর জন্য অর্থাৎ গৌরবের জন্য নিজের ভালোবাসা জাহির করেছেন পরিচালক রজন শাহি ৷

প্রসঙ্গত, শীর্ষ ফাইনালিস্ট ফারহানা ভাট, প্রণিত মোরে, তানিয়া মিত্তল এবং অমল মালিককে হারিয়ে খান্না বিজয়ী হন। 'অনুপমা' খ্যাত অভিনেতা পুরো মরশুম জুড়ে শান্ত স্বভাবের ছিলেন। খান্না তাঁর সহকর্মীদের, বিশেষ করে অশনূর কৌর, প্রণিত মোরে, মৃদুল তিওয়ারি এবং অভিষেক বাজাজের সঙ্গে সুন্দর বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন।

বিগ বস সিজন 19 শুরু হয়েছিল 28 অগস্ট থেকে ৷ সঞ্চালক হিসাবে সলমন খানের 16তম উপস্থিতি বিগ বসের মঞ্চে ৷ এই সিজনের থিম ছিল 'ঘরওয়ালোঁ কি সরকার', যেখানে গৃহকর্মীদের মধ্যে সমীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

