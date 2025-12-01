ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 19 Grand Finale: প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন শেহবাজ, কী লিখলেন শেহনাজ গিল ?

বিবি 19-এ এই মুহূর্তে ফাইনাল প্রতিযোগিতার দৌড়ে রয়েছেন কারা ?

bigg-boss-19-shehnaaz-gill-welcomes-back-brother-shehbaz-badesha-after-his-eviction
প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন শেহবাজ (আইএএনএস/এএনআই)
Published : December 1, 2025 at 12:39 PM IST

হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: আর মাত্র কয়ের দিনের অপেক্ষা ৷ তারপরেই জানা যাবে কার হাতে উঠছে বিগ বস 19 (Bigg Boss 19)-এর ট্রফি ৷ ইতিমধ্যেই দর্শক পেয়ে গিয়েছে 6 জন ফাইনালিস্টকে ৷ জিতবেন কে, তা জানা এখনও শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে বিবি হাউজ ছাড়তে হয়েছে দুই প্রতিযোগীকে ৷ অশনূর কৌরের (Ashnoor Kaur) বেরিয়ে যাওয়ার পর, ঘর ছাড়তে হয় শেহবাজ বাদেশা (Shehbaz Badesha)-কে ৷ মারাঠি বিগ বস-এর প্রচার করতে এসে সঞ্চালক সলমন খানের (Salman Khan) সঙ্গে ইভিকশন ঘোষণা করেন অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ (Riteish Deshmukh) ৷

রবিবার পর্বে সলমন ও রীতেশ শোয়ে আনেন নতুন টুইস্ট ৷ প্রতিযোগীদের ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়েছিল যে তারা কোন প্রতিযোগীকে বিবি হাউজের বাইরে দেখতে চান ৷ ফারহানা ভাট এবং তানিয়া মিত্তল যখন শেহবাজের নাম উল্লেখ করেন, তখন গৌরব খান্না এবং অমল মল্লিক মালতী চাহারের দিকে ইঙ্গিত করেন। কিছুক্ষণ পরে, রীতেশ ঘোষণা করেন যে শেহবাজ সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন, যার ফলে তাঁকে ছাড়তে বিবি 19-এর হাউজ ৷

যা শুনে চমকে যান সকলেই ৷ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অমলও ৷ ঘোষণার পর, সলমন খান শেহবাজকে বলেন যে তিনি এখন কেবল অভিনেতা এবং প্রাক্তন বিগ বস 13 প্রতিযোগী শেহনাজ গিলের ভাই হিসেবে পরিচিত না হয়ে 'নিজের মতো' স্বীকৃতি পাবেন ৷ এদিন আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন শেহবাজও ৷ তিনি জানান, বিগ বস-এ অংশগ্রহণ করা তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল ৷ এমনকী, প্রথম দিকে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন শেহনাজ গিলের ভাই ৷ প্রথম ওয়ার্ল্ড কার্ড এন্ট্রি হয়েছিল শেহবাজের ৷ শোয়ের গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারে তিনি মৃদুলের কাছে হেরে যান ৷ কারণ দর্শকের কম ভোট পেয়েছিলেন ৷

কী প্রতিক্রিয়া শেহনাজের ?

বিবি হাউজ ছাড়ার পরেই সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গায়িকা-অভিনেত্রী শেহনাজ গিল ৷ তিনি ভাইয়ের খেলার প্রশংসা করেন ৷ পাশাপাশি, শেয়ার করেন ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "খুব ভালো খেলেছো শেহবাজ ৷ তুমি আমার কাছে এই শোয়ের বিজেতা ৷ ওয়েলকাম ব্যাক ৷" এর আগে 'উইকেন্ড কা বার' (Weekend Ka Vaar) পর্বে, সলমন খান টাস্কের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে তানিয়া মিত্তলকে আঘাত করার জন্য অশনূর কৌরের সমালোচনা করেন ৷ শাস্তিস্বরূপ অশনূরকে ছাড়তে হয় বিগবস হাউজ ৷

বিগ বস 19-এর তার চূড়ান্ত পর্বের কাউন্টডাউন প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিগ বস 19 গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে ৭ ডিসেম্বর ৷ জিওহটস্টারে রাত 9টায় এবং কালার্সে রাত 10:30টায় সম্প্রচারিত হবে।

ফাইনাল প্রতিযোগী কারা ?

বিগ বস 19-এর ছয়জন প্রতিযোগী হলেন গৌরব খান্না, অমল মল্লিক, তানিয়া মিত্তল, মালতি চাহার, ফারহানা ভাট এবং প্রণিত মোরে।

