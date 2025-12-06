Bigg Boss 19 বিজয়ী গৌরব খান্না ! আসল সত্যিটা কী ?

Bigg Boss 19 বিজয়ী গৌরব খান্না ! আসল সত্যিটা কী ?
উইকিপিডিয়াতে গৌরব খান্নাকে বিগ বস 19-এর বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পরে সেই তথ্য পুনরায় সম্পাদিত করা হয় বলে খবর ৷
হায়দরাবাদ, 6 ডিসেম্বর: 'বিগ বস 19' (Bigg Boss 19) জিতে গিয়েছেন ধারাবাহিকের জনপ্রিয় মুখ গৌরব খান্না (Gaurav Khanna) ! শনিবার থেকে গুঞ্জন নেটপাড়ায় ৷ রবিবার অর্থাৎ 7 ডিসেম্বর বিগ বস 19-এর ফাইনাল ৷ অথচ তার আগেই গৌরব খান্না বিজয়ী, এমন আলোচনা সামনে আসতেই নড়চড়ে বসেছেন অনুরাগীরা ৷ আসল সত্যিটা কী ?
এবার বিগ বস 19-এর ঘর থেকে কে ট্রফি হাতে বেরোবেন সেই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা ৷ গৌরব খান্না, প্রণীত মোরে, আমাল মালিক, ফারহানা ভাট এবং তানিয়া মিত্তাল ঘরের টপ ফাইভ ফাইনালিস্ট। পাবলিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে এই পাঁচ প্রতিযোগীর মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। ইতিমধ্যেই, সামনে আনা হয়েছে বিগ বস 19 ট্রফির ঝলক ৷
প্রথমে আসা যাক, ট্রফির ঝলকের বিষয়ে ৷ এবার, "ঘরওয়ালোঁ কি সরকার" থিমের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ট্রফি ৷ ট্রফির আকৃতি বিগ বস 19-এর প্রোমোতে সঞ্চালক সলমন খানের হাতের ইশারার মতো। মালতী চাহারকে বাদ দেওয়ার পর, বাকি পাঁচ প্রতিযোগীকে অ্যাসেম্বলি রুমে ডাকা হয় ৷ সেখানেই ট্রফির ঝলক সকলের সামনে আনা হয় ৷ স্বভাবতই জয়ের এত কাছে এসে বিগ বস ট্রফি দেখে আপ্লুত হন টপ পাঁচ প্রতিযোগী ৷ ট্রফি দেখলে মনে হবে যেন লাখো ছোট ছোট হীরে বসানো হয়েছে তার গায়ে ৷
টপ তিন প্রতিযোগী কারা ?
বিগ বস 19-এর গ্র্যান্ড ফিনালে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় প্রচুর গুঞ্জন চলছে। গৌরব খান্নাকে 'স্ক্রিপ্টেড উইনার' হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যে, ভোটে অমল মালিক পিছিয়ে আছেন এবং ফারহানা ভাটও পিছিয়ে আছেন। লাইভফিড আপডেটস (Livefeed Updates)- এর ভিত্তিতে গৌরব, প্রণিত মোরে এবং তানিয়া মিত্তলের নাম শীর্ষ তিন প্রতিযোগী হিসেবে উঠে আসছে। বলা হচ্ছে, গৌরব খান্না বিজয়ী হবেন, ফারহানা ভাট প্রথম রানার-আপ, প্রণিত মোরে (তৃতীয়), অমল চতুর্থ এবং তানিয়া মিত্তল পাঁচ নম্বর স্থানে থাকবেন। রিপোর্ট অনুসারে, বিগ বস 19-এর বিজয়ী 50 লক্ষ টাকার পুরস্কার পাবেন ৷ তবে, টাকার পরিমান নিয়ে নির্মাতারা বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।
উইকিপিডিয়াতে গৌরবকে বিজয়ী ঘোষণা !
অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই, উইকিপিডিয়াতে গৌরব খান্নাকে বিগ বস 19-এর বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। যা বিগ বস দর্শকদের অবাক করে দিয়েছে ৷ কিন্তু এটা কি সত্যি? উইকিপিডিয়ায় তথ্য ব্যবহারকারীরা সম্পাদিত করতে পারে ৷ ফলে গৌরব খান্নাকে বর্তমানে বিগ বস 19-এর বিজয়ী ঘোষণা করা, ঠিক নয় ৷ শুধু তাই নয়, শনিবার বেলার দিকে গৌরব খান্নার উইকিপিডিয়াতে তাঁকে বিগ বস 19-এর বিজয়ী তথ্য দেওয়া হয়েছিল ৷
তবে বিকেলের দিকে সেই তথ্য পরিবর্তন হয়ে যায় ৷ গৌরবকে প্রতিযোগী হিসাবেই দেখানো হয়, এখনও পর্যন্ত ৷ অর্থাৎ, হতে পারে, কেউ উইকিপিডিয়ায় সেই তথ্য সম্পাদিত করে দর্শকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল ৷ বিগ বস 18-তেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল, যখন রজত দালালকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু করণবীর মেহরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।
বিগ বস 19-এর গ্র্যান্ড ফিনালে 7 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ৷ তখনই জানা যাবে আসল বিজয়ীকে। অনুষ্ঠানটি রাত 9টা থেকে জিও হটস্টার এবং কালারস টিভিতে সম্প্রচারিত হবে।
এক নজরে বিগবস বিজয়ীদের তালিকা
রাহুল রায় (বিগ বস 1)
আশুতোষ কৌশিক (বিগ বস 2)
বিন্দু দারা সিং (বিগ বস ৩)
শ্বেতা তিওয়ারি (বিগ বস ৪)
জুহি পারমার (বিগ বস 5)
উর্বশী ঢোলাকিয়া (বিগ বস 6)
গওহর খান (বিগ বস ৭)
গৌতম গুলাটি (বিগ বস 8)
প্রিন্স নারুলা (বিগ বস 9)
মনবীর গুর্জার (বিগ বস 10)
শিল্পা শিন্ডে (বিগ বস 11)
দীপিকা কক্কর (বিগ বস 12)
সিদ্ধার্থ শুক্লা (বিগ বস 13)
রুবিনা দিলাইক (বিগ বস 14)
তেজস্বী প্রকাশ (বিগ বস 15)
এমসি স্ট্যান (বিগ বস 16)
মুনাওয়ার ফারুকী (বিগ বস 17)
করণভীর মেহরা (বিগ বস 18)