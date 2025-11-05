Bhupen Hazarika death anniversary: আপেল বাগানের শ্রমিক থেকে গানের জগতের নক্ষত্র ! জার্নি নিয়ে স্মৃতিচারণায় ভূপেনের সহকর্মী

ETV Bharat / entertainment

গুয়াহাটি, 5 নভেম্বর: 14 বছর আগে, সুরের অন্যতম জাদুকর, ভূপেন হাজারিকা (Bhupen Hazarika) প্রয়াত হয়েছেন ৷ আজ আমরা যে ভূপেন হাজারিকাকে চিনি, তিনি কি শৈশব থেকেই এমন জীবনযাপন করেছিলেন? অনেকেই হয়তো জানেন না যে সঙ্গীত জগতে একজন নক্ষত্র হওয়ার পথে ভূপেন হাজারিকাকে কতই না লড়াই করতে হয়েছিল ৷ কখনও শুনেছেন স্বনামধন্য এই সঙ্গীতশিল্পী এক সময়ে কাজ করেছেন আপেলের বাগানে ? তিনি একজন শ্রমিক ছিলেন ৷ কাজ করতে করতেই চালিয়ে গিয়েছেন নিজের পড়াশোনা ৷ দিনের একবেলা খাবার পেলে রাতের খাবারের জন্য চিন্তা করতে হত ৷ এমনই ছিল হাজারিকার প্রথম জীবন ৷

2011 সালের আজকের দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভূপেন হাজারিকা ৷ তাঁর 14 তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতি নিমজ্জিত অনুরাগী থেকে তাঁর কাছের মানুষেরা ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সঙ্গীতশিল্পী তথা ভূপেন হাজারিকা কালচারাল ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি মঞ্জুলা হাজারিকা এমন অনেক কথা সামনে আনেন যা দেশবাসী তথা সঙ্গীতপ্রিয় মানুষদের কাছে আজও অজানা ৷

ছোটবেলায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলে ভূপেন হাজারিকা

শিল্পী যখন ছোট ছিলেন তখনকার এক মজার কথা সঙ্গীতশিল্পী মঞ্জুলিকা ভাগ করে নেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷ তিনি বলেন, "ভূপেন হাজারিকার বাবা নীলকান্ত হাজারিকা শাদিয়াতে থাকতেন ৷ সেখানে তিনি নেফাতে (North-East Frontier Agency) কাজ করতেন ৷ ভূপেনের মা শান্তিপ্রিয়া হাজারিকার সঙ্গে সেই এলাকার মানুষদের সঙ্গে আত্মিক যোগ ছিল ৷ সেই জায়গা থেকে আচমকাই ছোট্ট ভূপেনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ এর তিন দিন পর বালুং গ্রামের মহিলারা ভূপেনকে নিয়ে আসেন ৷ তাঁরা জানান, ভালোবেসে তাঁরা শিশু ভূপেনকে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁরা তিনদিন তাঁদের বুকের দুধ খাইয়েছিলেন শিশু ভূপেনকে ৷" মঞ্জুলিকা জানান,"ভূপেন হাজারিকা আমাদের বাড়িতে তিন মাস ছিলেন ৷ যখন আমি তাঁর বই 'ফ্রম লুইট টু মিসিসিপি (From Luit to Mississippi)' লিখছিলাম তখন ভূপেন দা এই গল্প আমাকে শুনিয়েছিলেন ৷"

bhupen-hazarika-death-anniversary-singer-manjula-hazarika-remembers-hazarikas-struggle-and-many-more
মঞ্জুলা হাজারিকার সঙ্গে ভূপেন হাজারিকা (ইটিভি ভারত)

ছোট বেলায় স্বনামধন্য সাহিত্যরত্ন রসরাজের আশীর্বাদ পান হাজারিকা

মাত্র 5 বছর বয়সে সাহিত্যরত্ন রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া (Lakshminath Bezbarua) আশীর্বাদ পেয়েছিলেন ভূপেন হাজরিকা। এই প্রসঙ্গে মঞ্জুলা হাজরিকা বলেন, "সাহিত্যরত্ন লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে একটি সভায় দেখা হয়েছিল ভূপেন দার ৷ সেই সময় লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ভীষণ পান খেতেন ৷ তিনি ভূপেনকে দেখে আচমকাই মুখের পান ফেলে দেন ৷ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ভূপেনকে চুমু খান ৷ তারপর তিনি ভূপেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তুমিই আমাদের মদন ৷'" আসলে সেই সময় বাংলায় শিশুশিল্পী মদনের নাম ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল ৷ সেই নাম থেকেই সাহিত্যরত্ন রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ভূপেনকে সম্বোধন করেন তথা আশীর্বাদ করেন ৷

ভূপেন হাজারিকার জীবনে ভাইয়ের অবদান

মঞ্জুলা এদিনের সাক্ষাৎকারে বলেন, "ভূপেনদা প্রায়শই নিজের সংগ্রামের কথা বলতেন ৷ সেই সব দিনগুলোর কথা মনে করতেন ৷ পাশাপাশি সেই সময়ে তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় অবদান যাঁর ছিল তাঁর ছোট ভাই অমর হাজারিকার কথা প্রায়শই বলতেন ৷ ভূপেনদা ভাইকে'বুলবুলীয়া বুলি'বলে ডাকতেন। অভাব-অনটনের মাঝেও শিক্ষার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল ভূপেন দার ৷ সেই কারণে তিনি বেনারসে কলেজে পড়াশোনা করেন ৷ কিন্তু পরীক্ষার ফাইনাল ইয়ারে ভূপেনদার কাছে ফিস দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না ৷"

মঞ্জুলা জানান, "তখন ভূপেনদার ভাই নিজে পড়াশোনা ততটা না করেও মিলিটারি ট্রাক চালাতে গিয়েছিলেন। অমর দয়াল হিম্মত সিং কাছ থেকে একটি মিলিটারি ট্রাক ভাড়া নেন এবং সেই ভাড়া করা ট্রাকের মাধ্যমে সৈন্য বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া করতেন ৷ এইভাবে টাকা রোজগার করেন ভূপেন হাজারিকার পড়াশোনার খরচ চালিয়েছিলেন তাঁর ভাই অমর ৷"

রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ভূপেন হাজারিকা, মঞ্জুলা হাজারিকাকে নিজের বোনের মতো আচরণ করতেন। জীবনের শেষ তিন মাস তিনি মঞ্জুলার বাড়িতেই কাটিয়েছেন ৷ সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের নানা উত্থান-পতনের কথা বলেন ৷ 2100 সালের 5 নভেম্বর অসুস্থ ভূপেন ভর্তি ছিলেন কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানি হাসপাতালে ৷ যেখানে হাজরিকার দীর্ঘ সময়ের সহকর্মী কল্পনা লাজমীর পাশাপাশি বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনারুধা শর্মা পূজারী, প্রদীপ পূজারী, সন্দীপ হাজরিকা, মনীষা হাজরিকার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মঞ্জুলা হাজরিকা।

