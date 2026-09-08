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Bhupen Hazarika Birth Centenary: বিশ্ববরেণ্য গায়ককে শ্রদ্ধাঞ্জলি মোদির, কলকাতার বাড়ি সংরক্ষণের উদ্যোগ

অসমে যেমন 'সুধাকণ্ঠ' ভূপেন হাজারিকার 100তম জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে তেমনই কলকাতাতেও উদযাপিত হচ্ছে বিশেষ এই দিন ৷

Bhupen Hazarika 100th birth anniversary: Himanta Sarma launches initiative to preserve Kolkata home as tribute
ভূপেন হাজারিকার কলকাতার বাড়ি সংরক্ষণের উদ্যোগ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 1:00 PM IST

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হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: মহানায়ক উত্তম কুমারের পর এবার জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় গায়ক, গীতিকার, সুরকার, কবি, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং রাজনীতিবিদ ভূপেন হাজারিকার (Bhupen Hazarika 100th birth anniversary) ৷ অসমে যেমন 'সুধাকণ্ঠ' ভূপেন হাজারিকার 100তম জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে তেমনই কলকাতাতেও উদযাপিত হচ্ছে বিশেষ এই দিন ৷ মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi), অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু (Kiren Rijiju) বিশ্ববরেন্য গীতিকার তথা গায়ককে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, কলকাতাতে শিল্পীর বাড়ি সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে ৷ অসম সরকারের একটি প্রতিনিধিদল কলকাতায় ভূপেন হাজারিকা যেই বাড়িতে থাকতেন তা পরিদর্শন করেন ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদির শ্রদ্ধাঞ্জলি

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভূপেন হাজারিকা স্মরণ করে লেখেন, "কিংবদন্তি ড. ভূপেন হাজারিকাজির জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর কণ্ঠস্বর সমগ্র জাতির কাছে অসমের প্রাণস্পন্দন ও উত্তর-পূর্ব ভারতের চেতনাকে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে অগণিত মানুষের ভাবনা ও আবেগকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গান মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। গত বছর গুয়াহাটিতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সূচনাপর্বে উপস্থিত থাকার স্মৃতি আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ভূপেন দার জীবন ও কর্ম আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সোশাল হ্যান্ডেলে লেখেন, "আমাদের প্রিয় ড. ভূপেন হাজারিকা জির সঙ্গীত কেবল সুরের মূর্ছনা ছিল না, তাতে মিশে ছিল ভারতের প্রাণসত্তা। জন্মবার্ষিকীতে কিংবদন্তি 'ভারতরত্ন' ভূপেন দাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। তাঁর কালজয়ী সঙ্গীত ও জাদুকরী কণ্ঠস্বর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে এবং আমাদের হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে আছে।"

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

1926 সালের 8 সেপ্টেম্বর অসমের সাদিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন মহান এই ব্য়ক্তি ৷ তিনি মূলত অসমীয়া ভাষায় গান লিখলেও তাঁর বহু গান বাংলা ও হিন্দিতে অনূদিত ও জনপ্রিয় হয়েছে ৷ সমাজ সংস্কার, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার বাণী ছিল তাঁর সৃষ্টির মূল ভিত্তি ৷ এদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন হাজারিকার 100তম জন্মদিনে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ড. ভূপেন হাজারিকা কেবল একটি নামই নন; তিনি এক অনুভূতি যা অসমের হৃদয় ও সত্তায় মিশে আছে। তাঁর কালজয়ী সঙ্গীত ও গভীর ভাবপূর্ণ কথা প্রজন্মকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছে।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, "তাঁর জীবন ও কালজয়ী সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে চলা দেশব্যাপী উদযাপন 'ব্রহ্মপুত্রের কবি'র (Bard of the Brahmaputra) সেই অসামান্য ও দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্যকে আবারও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে-যাঁর কণ্ঠস্বর অসমের প্রাণস্পন্দন, গল্পগাথা ও স্বপ্নকে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে, কিংবদন্তিতুল্য 'সুধাকণ্ঠ'-এর প্রতি আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।"

কলকাতায় ভূপেন হাজারিকার বাড়ি সংরক্ষণ

বাংলার সঙ্গে আত্মিক যোগ ছিল বিশ্ববরেন্য গায়কের ৷ তিনি বাংলায় বহু কালজয়ী গান রচনা করেছেন ৷ 'গঙ্গা আমার মা', 'মানুষ মানুষের জন্য', 'বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে', 'আজ জীবন খুঁজে পাবি', 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত', 'আমি এক যাযাবর'-এর মতো অনেক গান লিখেছেন। বাংলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি ৷ তৎকালীন সময়ে কলকাতাতে ভূপেন হাজারিকার একটি বাড়ি ছিল। তিনি বেশ কয়েক বছর সেই বাড়িতে বাস করেছিলেন। বাড়িটি ছিল তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের অন্যতম আড্ডার জায়গা। বর্তমানে বাড়িটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল।

রবিবার অসম সরকারের একটি প্রতিনিধিদল কলকাতার সেই বাড়ি পরিদর্শন করেন ৷ যেখানে কিংবদন্তি গায়ক বেশ কয়েক বছর বসবাস করেছিলেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সম্পত্তির একটি অংশ সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও তাঁরা বিবেচনা করছেন। প্রতিনিধিদলের সদস্য, অসমের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্রবর্তী বলেছেন যে, সুধাকান্তের সঙ্গে যুক্ত দোতলার একটি ঘর সংরক্ষণের জন্য তাঁরা বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তিনি বলেন, "এটি ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আমি জায়গাটি দেখতে এসেছি এবং বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাব, যাতে আমরা এর সংস্কার ও সংরক্ষণের উপায় খুঁজে বের করতে পারি ৷"

ভারতরত্ন ডঃ ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের আগেই প্রতিনিধিদল সেই বাড়ি পরিদর্শন করেন। এই কিংবদন্তী শিল্পী প্রথমে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের 77বি গল্ফ ক্লাব রোডের তিনতলা বাড়ির নিচের তলায় ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন ৷ পরবর্তী সময়ে সেই বাড়ি তিনি কিনে নেন। বাংলায় ভূপেন হাজারিকার ঐতিহ্য রক্ষাকারী একটি ফোরাম 'অসম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য ত্রিদিব শর্মা জানান, 1990-এর দশকের শেষের দিকে তিনি তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে মুম্বই চলে যান।

তিনি বলেন, "লতা মঙ্গেশকর এবং মান্না দে-র মতো শিল্পীরা এখানে আসতেন। বর্তমানে সম্পত্তিটির একাধিক মালিক থাকায় এটিকে স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি কঠিন হয়ে পড়েছে। বাড়িটি এখন বেশ কয়েকটি পরিবারের দখলে ও মালিকানাধীন। তাদের কারোরই হাজারিকার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের সরকার বাড়িটি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং অসম সরকারের সহযোগিতায় স্মৃতিসৌধ তৈরির পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করবে ৷"

কলকাতায় হাজারিকার শতবর্ষ উদযাপন

ভূপেন হাজারিকার গানে নিহিত ছিল মানবতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা ৷ সেই বার্তাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও ঝলক উঠে এসেছে ৷ কলকাতায় উদযাপনের শেষ পর্ব অর্থাৎ 8 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা 6টায় গল্ফ ক্লাব রোডে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হবে। টালিগঞ্জ ও কলকাতার মানুষ 100টি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মহান শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাবেন। এরপর তাঁর স্মৃতি ও সৃজনশীল উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে একটি নীরব নাট্য পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে।

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