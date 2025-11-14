পথ শিশু-পথ কুকুরদের নিয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি অভিনেত্রী ভূমি

পথ শিশু-পথ কুকুরদের নিয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি অভিনেত্রী ভূমি
ভূমির সামাজিক বার্তায় জানান, "এই পৃথিবীতে প্রয়োজন সহানুভূতি এবং সকলের জন্য সমান স্থান।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 5:22 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 5:30 PM IST
হায়দরবাদ, 14 নভেম্বর: একটা সিনেমা, যা বদলে দিয়েছিল অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকরের (Bhumi Satish Pednekar) চিন্তাভাবনা ৷ তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছিল গভীরভাবে ৷ 2024 সালে 'ভক্ষক' (Bhakshak) সিনেমার শুটিংয়ে এমন অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন ভূমি, যা ভাবলে আজও তাঁর গায়ে কাঁটা দেয় ৷ 2024 সালে মুক্তি পায় 'ভক্ষক' ৷ সিনেমায় একজন লড়াকু সাংবাদিকের ভূমিকায় দেখা যায় ভূমি সতীশ পেডনেকরকে ৷ যিনি অল্পবয়সী মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্রে নির্যাতনের ভয়াবহ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।
শিশু দিবস উপলক্ষে, অভিনেত্রী একদল শিশুর সঙ্গে 'ভক্ষক' সিনেমায় ছোট ছোট সেই শিশুদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি বেশ ভক্ষক সিনেমার বেশ কিছু ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "এই শিশু দিবসে আমি সেই সব বাচ্চাদের কথা ভাবছি যাদের গল্প আমার রয়ে গিয়েছে আমার সঙ্গে ৷ যা আমাকে ভিতর থেকে নতুন করে তৈরি করেছে ৷ যা পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।"
ভূমি লেখেন, "একজন অভিনেতা হিসেবে 'ভক্ষক' ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন জার্নির মধ্যে একটি। একাধিক শিশুর মুখোমুখি হওয়া কঠোর বাস্তব, ভয়, নীরবতা, অদৃশ্যতা সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা বদলে গিয়েছে ৷ যা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।"
অভিনেত্রী লেখেন, "অভ্যুদয় আশ্রমে আমার দেখা কিছু শিশু আছে, যারা স্থিতিস্থাপকতা, আনন্দ, স্বপ্ন এবং এক অভ্যন্তরীণ শক্তিতে পরিপূর্ণ ৷ যা আমাকে প্রতিবার বিনীত করে। তারা মনে করিয়ে দেয় যে করুণা, নিরাপত্তা এবং মর্যাদা একটি শিশুকে কতটা দূরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু 'শিশু' শব্দটা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, এই শব্দ আমার কাছে আরও বড় পরিসর নিয়ে রয়েছে ৷"
এরপর তিনি পথ কুকুরদের প্রসঙ্গে নিয়ে আসেন ৷ ভূমি পথ কুকুরদেরও 'পৃথিবীর সন্তান' বলে উল্লেখ করেন ৷ তিনি লেখেন, "ওরা নিষ্পাপ, বিশ্বাসী, দুর্বল, আমি ওদের মধ্যেও শিশুদের দেখতে পাই। রাস্তায় জন্মগ্রহণকারী, আমাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল এই পথ কুকুররা সুরক্ষা, যত্ন এবং ভয়মুক্ত পৃথিবীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তারাও নির্বাক ক্ষুদ্র প্রাণী যারা এমন একটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে যেখানে সবসময় তাদের জন্য জায়গা তৈরি হয় না। এই পৃথিবীতে প্রয়োজন সহানুভূতি এবং সকলের জন্য সমান স্থান।"
শিশু দিবসে যখন অনেকেই শিশুদের হাসি উদযাপন করতে ব্যস্ত, তখন ভূমি সতীশ পেডনেক্কার সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন এক কঠিন বাস্তবকে ৷ তিনি আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন, এই পৃথিবীতে সকলের বসবাসের সমান অধিকার রয়েছে ৷ নিষ্পাপ, নির্বাক প্রত্যেকেই ভালোবাসা, স্নেহ ও করুণার অধিকারী ৷