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ঋষভের সিনেমায় কর্ণাটকের বীর রানির চরিত্রে ভূমি, কে ছিলেন বেলওয়াদি মাল্লাম্মা ?

'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ'-এ যোগ ভূমির। কর্ণাটকের বীর রানি বেলওয়াদি মাল্লাম্মার (Belwadi Mallamma) চরিত্রে অভিনয় করবেন। কে ছিলেন এই বেলওয়াদি মাল্লাম্মা ?

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'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ'-এ যোগ ভূমির (পোস্টার/এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 2:29 PM IST

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হায়দরাবাদ, 27 জুলাই: 'কান্তারা' খ্যাত পরিচালক-অভিনেতা ঋষভ শেঠ্ঠি (Rishabh Shetty) তাঁর আসন্ন ঐতিহাসিক ড্রামা সিনেমা 'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ' (The Pride of Bharat: Chhatrapati Shivaji Maharaj)-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত। এই ছবিতে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। সন্দীপ সিং প্রযোজিত এই ছবিটি আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ঋষভ ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন অর্জুন রামপাল ও বিবেক ওবেরয়।

সন্দীপ সিংয়ের পরিচালনা ও প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমা দুটো পর্বে আসবে ৷ 'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ'-এ কলাকুশলীদের তালিকায় এবার যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর (Bhumi Pednekar)। ভূমি এতে কর্ণাটকের বীর রানি বেলওয়াদি মাল্লাম্মার (Belwadi Mallamma) চরিত্রে অভিনয় করবেন। জানেন, কে ছিলেন এই বেলাওয়াডি মাল্লাম্মা ?

রানি বেলওয়াদি মাল্লাম্মা কে ছিলেন?

ভারতের ইতিহাসে দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে বহু নারী নানা ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন। কেউ কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, আবার কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রানি লক্ষ্মীবাই ও ঝালকারিবাঈয়ের মতো সাহসী নারীরা সেনাবাহিনীর রক্ষাকবচ হিসেবেও কাজ করেছিলেন। এই সাহসী নারীদের মধ্যে বেলওয়াদি মাল্লাম্মা ছিলেন প্রথম নারী, যিনি দেশের সর্বপ্রথম নারী সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন ৷ তিনিই ছিলেন এমন উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রথম রানি। বেলওয়াদি মাল্লাম্মা ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন। এছাড়া অশ্বচালনা, বর্শা নিক্ষেপ ও তীরন্দাজিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। বেলওয়াদি মাল্লাম্মার গুরু ছিলেন শঙ্কর ভাট।

ভারতের প্রথম সর্ব-নারী সামরিক বাহিনী গঠন

'রানি মল্লম্মা' নামে পরিচিত বেলওয়াদি মল্লম্মা ছিলেন রাজা মধুলিঙ্গের কন্যা। ভাইদের মতোই মল্লম্মা শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। 1624 সালে কর্ণাটকের সোধে-তে তাঁর জন্ম হয়। বেলাবাদির রাজা ইশপ্রভুর সঙ্গে তাঁর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিয়ের পরপরই মল্লম্মা স্বামীর পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এই সময়েই তিনি 5 হাজারেরও বেশি নারী যোদ্ধাকে নিয়ে এক নারী বাহিনী গঠন করেন। ভারতীয় ইতিহাসে এই বাহিনীকেই প্রথম সর্ব-নারী সামরিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হয়।

মারাঠা সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

বেলওয়াদি মাল্লাম্মা ছত্রপতি শিবাজীর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করেছিলেন অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে অটল অবস্থানে ছিলেন। জানা যায়, ছোট-বড় ​​নানা রাজ্য জয় করার পর শিবাজী মহারাজ যখন বেলওয়াদিতে পৌঁছান, তখন তাঁর সেনারা ইয়াদভাদ গ্রামে শিবির তৈরি করেছিল। রাজা ইশপ্রভু নিজে শিবাজীর একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। রাজা তাঁর রাজ্যে মারাঠা শাসক ও তাঁর সেনাদের স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ৷ কিন্তু শিবাজীর সেনারা ইয়াদভাদের কৃষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই যুদ্ধে রানি, তাঁর নারী-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং 10 জন মারাঠা সেনাকে হত্যা ও 200 জনেরও বেশি সেনাকে আহত করেন।

শিবাজী মহারাজের আদেশ

এই যুদ্ধের খবর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কানে পৌঁছালে তিনি তাঁর সেনাদের অসদাচরণের জন্য ভর্ৎসনা করেন। তবে, নারীদের হাতে নিজের বাহিনীর পরাজয়ের কথা জানতে পেরে তিনি রানি বেলওয়াদির বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। বেশ কয়েক দিন ধরে চলা এই যুদ্ধে রাজা ইশপ্রভু প্রাণ হারান। কোলে চার মাসের শিশুসন্তান নিয়ে বেলওয়াদি সাহসিকতার সঙ্গে শিবাজীর বাহিনীর মোকাবিলা করেন।

শিবাজির ক্ষমা চাওয়া

একমাস ধরে চলা সেই যুদ্ধে রানি পরাজিত হন এবং তাঁকে শিবাজির সামনে নিয়ে আসা হয়। মাল্লাম্মা মারাঠা সেনাদের দুর্ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেন ৷ এরপর শিবাজি নিজে তাঁর কাছে ক্ষমা চান। শিবাজি মহারাজ তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং নিজের সেনাদের শাস্তি দেন। 1678 সালে বেলওয়াদি মাল্লাম্মা প্রয়াত হন ৷

বেলওয়াদি মাল্লাম্মা চরিত্রে ভূমি পেডনেকর

এবার পর্দায় এই সাহসী চরিত্রতে অভিনয় করবেন ভূমি পেডনেকর ৷ এই সিনেমা রানি বেলওয়াদি মাল্লাম্মার চরিত্রে ভূমিকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ জানা গিয়েছে, ছবিটির বিশাল যুদ্ধের দৃশ্যগুলোর জন্য এক আন্তর্জাতিক অ্যাকশন দলকে যুক্ত করা হয়েছে ৷ যার নেতৃত্বে রয়েছেন 'গেম অফ থ্রোনস' ও 'ভাইকিংস'-এর মতো জনপ্রিয় সিরিজের জন্য পরিচিত মার্ক হেনসন। ছবিটি হিন্দি, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, মারাঠি ও মালয়ালম-সহ একাধিক ভাষায় মুক্তি পাওয়ার পরিকল্পনায় রয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে 'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ' 2027 সালের 21 জানুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

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TAGGED:

WHO WAS BELWADI MALLAMMA
RISHABH SHETTY
THE PRIDE OF BHARAT SHIVAJI MAHARAJ
ঋষভ শেঠ্ঠি ভূমি পেডনেকর
BHUMI PEDNEKAR AS BELWADI MALLAMMA

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