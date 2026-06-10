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নৃশংসভাবে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন পোষ্য মাইকিকে ! মঞ্জরীর পর ন্যায়বিচার চেয়ে সরব ভূমি-করিশ্মা

সারমেয় 'মাইকি'কে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবিতে সরব মঞ্জরী ফডনিস থেকে ভূমি পেডনেকর-সহ অন্যান্য তারকারা ৷

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মঞ্জরীর পর ন্যায়বিচার চেয়ে সরব ভূমি-করিশ্মা (আইএএনএস/এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 11:33 AM IST

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হায়দরাবাদ, 10 জুন: আবাসনের একটা কোণায় চুপচাপ শুয়ে ছিল মাইকি ৷ আচমকাই লোহার রড দিয়ে একের পর পর এক মার ৷ এরপর সিঁড়ি দিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফের লাঠি দিয়ে মারা হয়। এমনই নৃশংস অত্যাচারের শিকার আবাসনের কুকুর 'মাইকি' ৷ সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন 'জানে তু... ইয়া জানে না' খ্যাত অভিনেত্রী মঞ্জরী ফডনিস ৷ কারণ 'মাইকি' ছিল তাঁর আবাসনেরই কুকুর ৷ 'মাইকি'-কে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ জানিয়ে আবেগঘন ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী ৷ নিরীহ প্রাণীর ওপর এমন অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসতেই সরব বিটাউনের তারকারা ৷ সোশাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখপ্রকাশ করে প্রত্যেকেই ন্যায় বিচারের দাবি তুলেছেন ৷

ভূমি পেডনেকর ভিডিয়োটি দেখে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন ৷ মাইকির ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, " অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে এবং তাঁদের শাস্তি দিতে হবে ৷ মুম্বইবাসী মাইকির সঙ্গে হওয়া নির্মম অত্যাচারের জন্য ন্যায়বিচার চায় ৷" অভিনেত্রী করিশ্মা তন্নাও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রাণীদের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ব্যবস্থার ব্যর্থতার সমালোচনা করেন।

bhumi-pednekar-karishma-tanna-and-others-demand-justice-on-manjari-fadnnis-video-on-her-pet-dog-micky
ভূমির পোস্ট (স্ক্রিনশট)

অভিনেত্রী মঞ্জরীর ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, পোষ্যের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি ৷ ভিডিয়োবার্তায় জানান, তাঁদের পোষ্য সারমেয়কে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সেই বিবরণ দিতে দিতে কান্না ধরে রাখতে পারছিলেন না মঞ্জরী। নির্মম অত্যাচারের কথা শুনে শিউরে উঠেছেন নেটিজেনরাও ৷ প্রত্যেকেই এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় রাগ-দুঃখ-যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন ৷ পাশাপাশি আইন ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

মঞ্জরী জানান, তিনি মুম্বইয়ের যে আবাসনে থাকেন, সেখানেই 'মাইকি' নামের সারমেয়টি থাকত। সারমেয়টিকে আগে একটি পরিবার দত্তক নিয়েছিল। কিন্তু তারা এই আবাসনে 'মাইকি'কে ছেড়ে দিয়ে যায়। তার পর থেকে আবাসনের বাসিন্দারাই দেখভাল করত ওই পোষ্যের ৷ কিন্তু কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ ছিল সে। সেই সারমেয়র করুণ পরিণতি পরে এক প্রতিবেশীর থেকে জানতে পারেন মঞ্জরী। অভিনেত্রী জানান, রক্তাত্ব অবস্থায় পোষ্যকে মারধর করে আধমরা অবস্থায় ব্যাগে করে ফেলে আসা হয়েছে। তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র ৷

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BRUTAL ANIMAL CRUELTY IN MUMBAI
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KARISHMA TANNA ON STREET DOG
মঞ্জরী ফডনিস মাইকি কুকুর
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