প্রিয়দর্শন-অক্ষয় জুটির 'ভূত বাংলা' হল কেমন ? কী বলছে নেটপাড়া ?

ফার্স্ট ডে, ফার্স্ট শো কেমন হল ভূত বাংলা সিনেমার ? অক্ষয় কুমার-প্রিয়দর্শন জুটি কি ফের ম্যাজিক দেখাবে বড়পর্দায় ?

Published : April 17, 2026 at 3:48 PM IST

হায়দরাবাদ, 17 এপ্রিল: প্রিয়দর্শন-অক্ষয় কুমার জুটি মানেই পর্দায় বড় কিছু অপেক্ষা রাখে না ৷ এক দশকেরও বেশি সময় পর সেই জুটি আবারও ফিরেছে 'ভূত বাংলা' নিয়ে ৷ এর আগে একাধিক কাল্ট কমেডি ছবি উপহার দিয়েছে এই জুটি ৷ ফলে এই সিনেমা নিয়ে প্রত্যাশা রয়েছে চরমে ৷ ফার্স্ট ডে, ফার্স্ট শো কেমন হল, কী বলছেন নেটিজেনরা ? বক্সঅফিসেই বা পড়ল কেমন প্রভাব ?

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

প্রিয়দর্শন পরিচালিত এবং অক্ষয় কুমার অভিনীত 'ভূত বাংলা' (Bhooth Bangla) এক্স (পূর্বে টুইটার) হ্যান্ডেলে মিশ্র, তবে সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে সফর শুরু করেছে। দর্শকরা এই হরর-কমেডি ছবিটিকে বেশ উপভোগ্য বলে অভিহিত করছেন ৷ অনেকেই এর হাস্যরস, নস্টালজিক আবহ এবং অভিনেতাদের অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। তবে দর্শকদের একটি অংশের মতে, ছবিটির দ্বিতীয়ার্ধ কিছুটা হলেও গতি হারিয়েছে।

এক নেটিজেন এক্স হ্যান্ডেলে সিনেমা দেখার পর লিখেছেন, "পুরোদস্তুর বিনোদনমূলক। রেটিং: 5-এ 3.5 ৷ #AkshayKumar এবং #Priyadarshan জুটির কাজ মোটেও হতাশ করে না ৷ ছবিটিতে গা ছমছমে অনুভূতি এবং হাসির খোরাক, দুটোরই সমান উপস্থিতি রয়েছে।" অর্থাৎ ছবিটির প্রথমার্ধে হরর ও কমেডির চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে বলে মত নেটপাড়ায় ৷

আরেকটি পোস্টে লেখা, "প্রথমার্ধটি ব্লকবাস্টার... কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধটি গড়পড়তা মানের... সব মিলিয়ে এটি একটি পারিবারিক বিনোদনমূলক ছবি" ৷ অনেক নেটিজেন সিনেমার হাস্যকৌতুকের প্রশংসা করেছেন ৷ তবে একই সঙ্গে তারা এও উল্লেখ করেছেন যে, ইন্টারভেলের পরের পার্ট আরও জোড়ালো হলে ভালো হত ৷

অক্ষয় ও প্রিয়দর্শনের এই যৌথ প্রয়াসের মধ্যেকার নস্টালজিয়া বা অতীত-স্মৃতির আমেজটিও বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। ছবিটির 'কমেডি-অফ-এররস' (ভুল বোঝাবুঝিজনিত হাস্যরস)-এর সুরের প্রশংসা করে এক নেটিজেন লেখেন, "এটি তাঁদের সেই নিজস্ব শৈলী ও পুরনো দিনের সেই বিশেষ আকর্ষণকে ফিরিয়ে এনেছে।" পরেশ রাওয়াল ও রাজপাল যাদব-সহ ছবির সকল অভিনেতারা দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন ৷

আরেক অনুরাগী লিখেছেন, "অক্ষয়-পরেশ-রাজপাল-আশরানির কম্বো কখনো ভুল হতে পারে না... বিনোদন অবশ্যই থাকবে।" অন্য একজন দর্শক অক্ষয়ের প্রশংসা করে লিখেছেন, "আক্কি অসাধারণ একজন অভিনেতা... একটা হাই দৃশ্যে কমেডির সঙ্গে কীভাবে হরর বিষয়টা আনতে হবে, তা শুধু তিনিই ভালো জানেন ৷"

'ভূত বাংলা' বক্সঅফিস

'ভূত বাংলা'-র অগ্রিম বুকিং (Advance Booking) মুক্তির কয়েক দিন আগেই শুরু হয়েছিল ৷ তবে হ্যাঁ, গত কয়েকমাসে 'ধুরন্ধর' যে তুফান তুলেছে সেদিক থেকে এই সিনেমার অ্যাডভান্স বুকিং ছিল বড়ই সাদামাটা ৷ তবে, মুক্তির দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট বিক্রি ক্রমশ বাড়তে থাকে। 'Sacnilk'-এর প্রাথমিক বাণিজ্যিক তথ্য অনুযায়ী, সিনেমাটির মুক্তির প্রথম দিনের জন্য অগ্রিম পর্যায়ে প্রায় 1.3 লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ 'ব্লক সিট' বা সংরক্ষিত আসনগুলো বাদ দিয়ে এই বিক্রয় থেকে মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় 3.32 কোটি টাকা। ব্লক বুকিংয়ের হিসাবও যদি এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তবে অগ্রিম বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে প্রায় 6.8 কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে ৷

