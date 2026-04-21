'ধুরন্ধর 2' ঝড়ে বক্সঅফিসে কী হাল অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা'র ?

'ধুরন্ধর 2' ঝড়ে বক্সঅফিসে কী হাল অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা'র ?
'ভূত বাংলা'-র বক্সঅফিস কিছুটা ফিকে হলেও পার করেছে 100 কোটির ক্লাব ৷ সপ্তাহান্তে আয় বাড়লেও ভাটা পড়েছে সিনেমা মুক্তির চতুর্থতম দিনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 1:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 এপ্রিল: সোমবার 'ভূত বাংলা'-র বক্সঅফিস কালেকশন কিছুটা কম হলেও মুক্তির প্রথম দুদিনে সিনেমার আয় ঊর্দ্ধমুখী হওয়ায়, কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে অক্ষয় কুমার ৷ হরর-কমেডি ছবি চতুর্থ দিনে আয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিতভাবেই কমের দিকে নেমেছে ৷ তবে গ্লোবালি, 100 কোটির ক্লাবে ঢুকে গিয়েছে এই সিনেমা ৷
বৃহস্পতিবার 'পেইড প্রিভিউ'-এর মাধ্যমে সিনেমার বক্সঅফিসে আসে 3.75 কোটি টাকা ৷ এরপর প্রথম দিনে (শুক্রবার) 12.25 কোটি টাকা আয়ের মাধ্যমে সিনেমার সফর শুরু হয় ভালোই ৷ দ্বিতীয় দিনে (শনিবার) আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ৷ ঘরে আসে 19 কোটি টাকা ৷ তৃতীয় দিনে (রবিবার) আয় হয় 23.00 কোটি টাকা ৷
তবে প্রত্যাশামতোই, সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে সেই পরিমাণ কিছুটা কম হয় ৷ চতুর্থ দিনে (সোমবার), 'ভূত বাংলা' ভারতে 10 হাজার 948টি প্রেক্ষাগৃহ থেকে আয় করে 6.75 কোটি টাকা (নেট) । রবিবারের তুলনায় এই আয়ের হার 70.7 শতাংশ কমেছে ৷ ভারতে সিনেমার মোট নেট আয় এখন পর্যন্ত 64.75 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। চার দিন শেষে ভারতে সিনেমাটির মোট (গ্রস) আয় 87.05 কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
অন্যদিকে, গ্লোবালি, এই সিনেমা দর্শক দরবারে ভালোই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ৷ মুক্তির চতুর্থ দিনে, 'ভূত বাংলা' আন্তর্জাতিক বাজার থেকে 2.50 কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ছবিটির মোট বিদেশি আয় বেড়ে 29.00 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ভারত ও গ্লোবাল বক্সঅফিস মিলিয়ে, সিনেমার মোট আয় এখন 102.05 কোটি টাকা। এভাবেই মুক্তির মাত্র চার দিনের মধ্যেই 'ভূত বাংলা' 100 কোটি টাকার মাইলফলক পার করে ফেলেছে ৷
রেকর্ডের নিরিখে, অক্ষয় কুমারের কেরিয়ারে অতিমারির পর প্রেক্ষাগৃহে চলা অন্যতম সেরা সিনেমা ৷ বর্তমানে এটি তাঁর সেরা পারফর্মিং উদ্বোধনী সপ্তাহান্তের সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ 'ভূত বাংলা' নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে ৷ যেখানে এখনও একাধিক প্রেক্ষাগৃহে রাজত্ব চলছে রণবীর সিং অভিনীত, আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর 2'-এর ৷ তারপরেও দর্শক অ্যাকশন স্পাই থ্রিলারের পাশাপাশি হররৃকমেডি দেখতে হলমুখী হচ্ছেন ৷
#BhoothBangla passes the all-important make-or-break Monday test after a solid weekend... The Monday hold was crucial – it indicates that the film has found acceptance and is well on track to emerge as a success story.— taran adarsh (@taran_adarsh) April 21, 2026
প্রিয়দর্শন পরিচালিত সিনেমায় অক্ষয় কুমার অভিনীত চরিত্র অর্জুন আচার্যকে কেন্দ্র করে; যে তার বোনের বিয়ের জন্য একটি ভূতুড়ে পৈতৃক প্রাসাদে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখান থেকেই মজার মোড়কে এগিয়ে চলে ভূতের কাহিনি ৷ অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয়ে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন ওয়ামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, মিথিলা পালকার ও প্রয়াত অভিনেতা আসরানি ৷