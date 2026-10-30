সাত বছরের ভূত, আশি বছরের রহস্য! টিভির পর্দায় আসছে 'ভূত গিন্নি জিলিপিলতা'

সাত বছরের ভূত, আশি বছরের রহস্য! টিভির পর্দায় আসছে 'ভূত গিন্নি জিলিপিলতা'
Bhoot Ginni Jilipilota Serial: ঐতিহ্যবাহী বাঙালি জমিদারবাড়ির পটভূমিকায় তৈরি এই ধারাবাহিকের হাত ধরে ভৌতিক গল্পে নতুন স্বাদ দিতে প্রস্তুত নির্মাতারা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: ভূত মানেই কি ভয়? নাকি ভূতের দৌরাত্ম্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে হাসি, মজা আর ভালোবাসার গল্প? সাত বছরের এক খুদে ভূত, আশি বছরের এক উত্তরাধিকার এবং রহস্যে মোড়া এক জমিদারবাড়ি—এই তিনের মেলবন্ধনে নতুন ধারাবাহিক নিয়ে আসছে এক স্বনামধন্য বাংলা বিনোদন চ্যানেল। ‘ভূত গিন্নি জিলিপিলতা: ফ্রম 1942’ নামের এই ভৌতিক কল্পকাহিনিনির্ভর ধারাবাহিকটি শুরু হবে আগামী 23 নভেম্বর থেকে। টেলিভিশনের পাশাপাশি ওটিটিতেও দেখা যাবে এই ধারাবাহিক।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে জিলিপি। বয়স মাত্র সাত বছর হলেও, নিজের পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে সে একেবারে বাড়ির বড় ঠাকরুনের মতো। আশি বছর পর ফিরে এসে পরিবারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে প্রস্তুত সে। তবে তার কাজের ধরন আর পাঁচ জনের মতো নয়। ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা, দুষ্টুমি আর নিজের মর্জিমাফিক সবাইকে শাসন করার মধ্যে দিয়েই পরিবারের সদস্যদের জীবন ওলটপালট করে দিতে চলেছে সে। ফলে রহস্য, হাস্যরস, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং আবেগের মিশেলে জমে উঠবে ধারাবাহিকের গল্প।
ধারাবাহিকটির স্রষ্টা সাহানা দত্ত। তাঁর কথায়, জিলিপির বয়স সাত হলেও সে নিজেকে পরিবারের অবিসংবাদিত বড় ঠাকরুন বলেই মনে করে। পরিবারের সকলের দেখভাল করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে সে। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় নানা মজার পরিস্থিতি। জিলিপির দুষ্টুমি ও অতিপ্রাকৃত কাণ্ডকারখানার আড়ালে রয়েছে ভালোবাসা এবং স্নেহের অনুভূতি। ভূতকে গল্পের কেন্দ্রে রাখা হলেও, এই ধারাবাহিনি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে উপভোগ করতে পারেন।
'মিসিং স্ক্রিউ মনোরঞ্জন প্রাইভেট লিমিটেড'.-এর প্রযোজনায় এবং সাহানা দত্ত ও রোহিত সামন্তের উদ্যোগে তৈরি এই ধারাবাহিকে জিলিপির চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীযোয়ী। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন কাঞ্চন মল্লিক (চন্দ্রমোহন), ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্ষীরমোহন) এবং সুভদ্রা মুখোপাধ্যায় (অবনী)। এ ছাড়াও অভিনয় করছেন পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়, সুমিত সমাদ্দার, চন্দ্রেয়ী দত্ত, সংঘশ্রী সিনহা, ইন্দ্রনীল, প্রীতি বিশ্বাস, অরিত্র দত্ত, দেবর্ণা, প্রীতি কুণ্ডু, সৌরভ, মধুরিমা, অনন্যা সেন, চন্দ্রনিভা মুখোপাধ্যায়, কৌশিকী, সুপ্রদীপ খাটুয়া, জিয়ানা, ঋত্বিক ও প্রিয়াংশী-সহ একাধিক অভিনেতা।
ঐতিহ্যবাহী বাঙালি জমিদারবাড়ির পটভূমিকায় তৈরি এই ধারাবাহিকের হাত ধরে ভৌতিক গল্পে নতুন স্বাদ দিতে চাইছে নির্মাতারা। ভয়, রহস্য আর পারিবারিক গল্পের সঙ্গে হাসির মশলা কতটা জমে, তা জানতে অপেক্ষা 23 নভেম্বর অবধি।