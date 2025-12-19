দ্বিতীয়বার মা হলেন কমেডিয়ান ভারতী সিং, ছেলে হল না মেয়ে ?

দ্বিতীয়বার মা হলেন কমেডিয়ান ভারতী সিং, ছেলে হল না মেয়ে ?
প্রথম সন্তান গোলার খেলার সঙ্গী হাজির ৷
হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: জনপ্রিয় কৌতুকশিল্পী ভারতী সিং এবং লেখক-প্রযোজক হর্ষ লিম্বাচিয়া শুক্রবার তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। খবর, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ওই কৌতুক অভিনেত্রী সন্তানের জন্ম দেন। খবর, ইন্ডিয়ান লাফটার শেফস রিয়েলিটি শোয়ের শুটিং করার কথা ছিল। আচমকাই, প্রসব যন্ত্রণা অনুভব করেন কমেডিয়ান ভারতী ৷ এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ভারতী ৷
উল্লেখ্য, এদিন সকালেই ভারতী ইন্সটাগ্রামে গণেশজির ছবি শেয়ার করেন ৷ সেখানে চারটে ভালোবাসার ইমোজি ও প্রনামের ইমোজি ব্যবহার করেন ৷ কিন্তু তখনও কেউ জানত না, খুশির খবর আসল বলে ৷ অন্যদিকে, লাফটার শেফ-এর কলাকুশলীরাও শুভেচ্ছা জানান ভারতীকে ৷ ক্রুষ্ণা অভিষেক ও ক্যাশমিরা সংবাদমাধ্যমকে জানান, এদিন সকালেই ভারতীর সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা হয়েছে তাঁর ৷ মা-সন্তান দুজনেই ভালো আছে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফে খুশির খবর পোস্ট করা হয়নি ৷ ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়বার মাতৃত্ব উপভোগ করা ভারতীকে ভালোবাসা জানাচ্ছেন নেটিজেনরা ৷ পাশাপাশি, লাফটার শেফ-এর কলাকুশলীরা মিষ্টি বিতরণ করার পাশাপাশি খবর দেন, ভারতী ফের এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ৷
ফের খুশির হাওয়া কমেডিয়ান ভারতী সিং (Bharti Singh) ও হর্ষ লিম্বাচিয়ার (Haarsh Limbachiyaa) পরিবারে ৷ লক্ষ্য সিং লিম্বাচিয়া অর্থাৎ ভারতী-হর্ষের ছেলে গোলা এবার পালন করবে বড় দাদার ভূমিকা ৷ অক্টোবর মাসেই প্রকৃতি ও পরিবারকে সাক্ষী রেখে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন ভারতী ৷ উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরাও দুই তারকাকে ভাসান শুভেচ্ছার বন্যায় ৷
কিছুদিন আগেই শেষ করেছেন 'লাফটার শেফ সিজন 2'-এর সঞ্চালনা ৷ তখনও কেউ আন্দাজ করতে পারেননি ৷ আচমকাই আসে এই খুশির খবর ৷ পরিবারের সঙ্গে ভারতী-হর্ষ বেড়াতে গিয়েছেন সুইৎজারল্যান্ডে ৷ সেখানেই সুদৃশ্য বরফে ঢাকা পর্বতকে ব্যাকড্রপে রেখে অভিনব কায়দায় ফের মা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন ভারতী-হর্ষ ৷ এমনকী, ভারতী নিজের একাধিক ভ্লগে জানিয়েছেন, তিনি এক ছেলের পর মেয়ে চান ৷ তিনি বারবার সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৷
অবশ্য, পরবর্তী সময়ে এও জানিয়েছেন, ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে যেই আসুক না কেন, সে যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে ৷ অবশেষে, তিন থেকে চার হলেন ভারতী-হর্ষ ৷ আপাতত 'লাফটার শেফ' সঞ্চালনা থেকে দূরেই থাকবেন ভারতী ৷ এখন দেখার, শেফ হরপাল সিং-য়ের সঙ্গে মজাদার এই রিয়েলিটি শোয়ে কে পান সঞ্চালনার নতুন দায়িত্ব ?