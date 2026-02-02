'ফাইট অ্যাট ফার্স্ট সাইট !' ভাগ্যশ্রী-হিমালয়ের ভালোবাসার জার্নি হার মানায় চিত্রনাট্যকেও

'ফাইট অ্যাট ফার্স্ট সাইট !' ভাগ্যশ্রী-হিমালয়ের ভালোবাসার জার্নি হার মানায় চিত্রনাট্যকেও
বাবা-মায়ের কথায় হিমালয়ের সঙ্গে বহুবার সম্পর্ক ভাঙেন 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' অভিনেত্রী ৷ তারপর ? শোনালেন নিজের প্রেম কাহিনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 ফেব্রুয়ারি: কেরিয়ারের পিক পয়েন্টে তখন তিনি ৷ প্রথম সিনেমা বক্সঅফিসে সুপার ডুপার হিট ৷ কিন্তু গ্লাম্যার ওয়ার্ল্ডের ঝলমলে ভবিষ্যত ফিকে পড়ে গিয়েছিল ছোট্টবেলার প্রেমের কাছে ৷ মাত্র 19 বছর বয়সে খ্যাতির মধ্যগগন থেকে সরে দাঁড়ান ম্যায়নে প্যায়ার কিয়ার ভাগ্যশ্রী ৷ কীভাবে স্বামী হিমালয় দাসানির সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে প্রেম পায় পরিণতি ? ওত কম বয়সে বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে মনের মানুষের হাত ধরার শক্তি পেয়েছিলেন কোথা থেকে ? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের প্রেম-বিয়ের গল্পে মন খুলে কথা বলেন সলমনের অভিনেত্রী ৷
7 ফেব্রুয়ারি থেকে ক্যালেন্ডার মতে শুরু হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স উইক ৷ অর্থাৎ ভালোবাসার সপ্তাহ ৷ শহরের বাতাসে তখন প্রেমের মরসুম ৷ যে হাওয়ায় গা ভাসান প্রায় সকলেই ৷ ভালোবাসা উদযাপনের মুহূর্ত আরও মধুময় করা যায় ভাগ্যশ্রী-হিমালয়ের প্রেম কাহিনি দিয়ে ৷
প্যায়ার দোস্তি হ্যায়
ভাগ্যশ্রী-হিমালয়ের বন্ধুত্ব হয় স্কুলে ৷ কিন্তু সেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত ছিল ঝগড়া দিয়ে ৷ এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, "আমাদের সম্পর্কটা ছিল ফাইট অ্যাট ফার্স্ট সাইট ৷ আর সেই ঝগড়া চলত কখনও পাখা বন্ধ থাকবে নাকি চলবে, সামনের বেঞ্চে কে বসবে, পিছনের বেঞ্চে কে বসবে, ক্লাসের জানালা খোলা থাকবে নাকি বন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ৷" আর সেই ঝগড়া থেকেই হয় বন্ধুত্বের সূত্রপাত ৷
50 সাল আগে সেই প্রেম প্রস্তাব
স্কুলের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে মোড় নিচ্ছিল ভালোলাগায় ৷ ভাগশ্রী বুঝতে পারছিলেন হিমালয়ের মনেও ভালোবাসার অনুভূতি জাগছে ৷ তিনি বলেন, "আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় কোনও মেয়েকে আই লাভ ইউ বলা, বড় ব্যাপার ৷ আমাকেই প্রথম উদ্যোগ নিতে হয়েছে হিমালয়ককে সাহস দেওয়ার জন্য ৷ ওকে বলতাম, 'মনের কথা বলে ফেলো', 'তুমি কিছু বললে আমি রাগ করব না, বলে দাও' ইত্যাদি ৷ ধীরে ধীরে ও সাহস সঞ্চয় করে আর আমাকে বলে, 'আমার তোমাকে পছন্দ ৷'"
ভাগ্যশ্রী জানান, তাঁকে সামনে থেকে প্রেম প্রস্তাব নয়, ফোনে কথা বলতে বলতে প্রেম প্রস্তাব দেন হিমালয় ৷ মজার বিষয়, ভাগশ্রী নিজে চাইছিলেন হিমালয় তাঁকে প্রেম নিবেদন করুন ৷ কিন্তু যখন সত্যি করলেন তখন একদিকে যেমন মনের মধ্যে প্রজাপতি উড়ছিল তেমনই একটা ভয়ও কাজ করছিল ৷ ফলে হিমালয় ভালোবাসি বলতেই ফোন কেটে দিয়েছিলেন ভাগ্যশ্রী ৷ এমনকী, তৎক্ষনাৎ মা-বাবাকে গিয়ে বলেও দেন তাঁর প্রেমের কথা ৷ আর যথারীতি মেয়ের প্রেমের বিষয়কে মান্যতা দেন না বাবা-মা ৷
প্রেমের অনুভূতি
কথাতেই আছে, 'তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো তাহলে তাঁকে যেতে দাও ৷ যদি সে ফিরে আসে, তাহলে সে তোমার ৷' ঠিক এমন বুদ্ধিটাই নিজের প্রেমের ক্ষেত্রে খাটিয়েছিলেন ভাগ্যশ্রীও ৷ তিনিও হিমালয়কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্ক বাবা-মা মেনে নেবেন না ৷ দেখা করা থেকে-কথা বলাও বন্ধ করে দেন অভিনেত্রী ৷ এরপর পড়াশোনার জন্য বিদেশ চলে যান হিমালয় ৷ ভাগ্যশ্রীও কলেজে ভর্তি হন ৷ সেখান থেকেই সুযোগ পান 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' সিনেমায় ৷ দীর্ঘ সময় একে অপরের থেকে দূরে থাকলেও হিমালয়কে মনে মনে মিস করতেন ভাগ্যশ্রী ৷ আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর হিমালয়ের সঙ্গে দেখা করেন ভাগ্যশ্রী ৷ তাঁরা বুঝে যান, যে প্রেমের ধোঁয়া চাপা পড়েছিল তাতে নতুন করে আগুন লেগেছে ৷
বাবা-মায়ের কথায় ব্রেকআপ
এই সম্পর্ক ফের শুরু হলে, ভাগ্যশ্রীর বাবা-মা বহু রকমভাবে তাঁকে বোঝানের চেষ্টা করেছিলেন ৷ তাঁরা বারবার বলেছিলেন, কম বয়স ৷ আগে দুনিয়া দেখা উচিত ৷ আরও অনেকে এমন আসবে ৷ যতক্ষণ না সেই সব কিছু হবে, ততক্ষণ বোঝা যাবে না, তাঁরা একে অপরের জন্য তৈরি কি না ৷ সেই সময় আবারও হিমালয়ের সঙ্গে ব্রেকআপ হয় ভাগ্যশ্রীর ৷ অভিনেত্রীর কথায়, "সেই সময় বাবা আমাকে বলেছিল, হিমালয়ের সঙ্গে এমন ভাবে সম্পর্ক ভাঙো, যেন সে তোমাকে ঘৃণা করে ৷ আর আমি সেইভাবেই সম্পর্ক ভাঙি ৷ আমি ওকে গিয়ে বলেছিলাম, 'কখনও তোমার মুখ দেখতে চাই না ৷' সেই সময়টা মানসিকভাবে ভীষণ যন্ত্রণার ছিল ৷ বিশেষ করে তাঁর কাছে ৷ কারণ ও জানত না আমি কেন এমন করেছি ৷ অন্যদিকে আমি মা-বাবকে বলেছিলাম, 'তোমরা জন্ম দিয়েছো, আমার জীবনের প্রতি পুরো অধিকরা আছে ৷ তোমরা একবছর আমাকে যা বলবে, যেভাবে বলবে আমি তাই করব ৷ যদি তোমরা বিয়ের সম্বন্ধ আনো আমি তাতেও না বলব না ৷ তোমরা যার সঙ্গে চাও তাকেই বিয়ে করব ৷' এরপর বাবা-মা আমার-হিমালয়ের লেখা সব চিঠি চোখের সামনে জ্বালিয়ে দেন ৷" অভিনেত্রী জানান, সেই রাতে তিনি ভীষণ কেঁদেছিলেন ৷ সেই চিঠিগুলোর সঙ্গে মনটাও জ্বলেছিল ৷
পালিয়ে বিয়ে
ভাগ্যশ্রী কখনও চাননি, তাঁরা বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যান ৷ কিন্তু অভিনেত্রীর বাড়ির লোক কখনই মেনে নিতে পারেননি হিমালয়কে ৷ এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে তারা পালিয়ে যান ৷ 1990 সালে একটি মন্দিরে বিয়ে করেন ভাগ্যশ্রী-হিমালয়। সলমন খান এবং সুরজ বরজাতিয়া-সহ (ম্যায়নে পেয়ার কিয়া ছবির পরিচালক) ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভাগ্যশ্রীর কথায়, "আমি বাবা-মায়ের আশীর্বাদ চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু তাঁরা দেননি ৷ এরপর আমি তাঁদের পা ছুঁয়ে ঘর ছাড়ি ৷ বিয়েতে আমার শাড়ি নিয়ে যতটা না উচ্ছ্বাস ছিল, তার থেকে বেশি ছিল, আমার হাতে মেহেন্দি লাগানো নিয়ে ৷ আমি আমার বিয়ের সেই মেহেন্দি এক বছর পর্যন্ত হাতে রেখেছিলাম ৷ যখনই মেহেন্দির রঙ হালকা হত আমি আমার লাগিয়ে নিতাম ৷"
অভিনেত্রীর কথায়, "আমি আমার বিয়েতে জানি না কেন, হিমালয়ের দিকে একবারও তাকাতে পারছিলাম না ৷ হয়তো লজ্জায় ৷ মনের মধ্যে একটা ঝড় চলছিল ৷ আমার একটা নতুন জীবনের সূচণা হচ্ছিল ৷ আমার আজও সাত পাঁকে ঘোরার প্রত্যেকটা বিষয় মনে আছে ৷ এরপর ও যখন সিঁদুর পড়ালো, মঙ্গলসূত্র পড়ালো তখন মনের মধ্যে এক অদ্ভুদ আনন্দ হচ্ছিল ৷ মনে হচ্ছিল, এটা কোনও রূপকথা ৷ আর হিমালয়ের ক্ষেত্রেও ছিল, স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো ৷" বিয়ের পর হিমালয়কে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যশ্রী গিয়েছিলেন বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিতে ৷ কিন্তু তাঁরা দরজা খোলেননি ৷ ভাগ্যশ্রীর প্রথম সন্তান অভিমুন্য জন্মের অনেক পরে ভাগ্যশ্রী-হিমালয়ের সম্পর্ক মেনে নেন তাঁর বাবা-মা ৷