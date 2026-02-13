আমি-আমার বর এখনও গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড ! কলকাতায় ঋতুপর্ণার সঙ্গে আড্ডায় ভাগ্যশ্রী

আমি-আমার বর এখনও গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড ! কলকাতায় ঋতুপর্ণার সঙ্গে আড্ডায় ভাগ্যশ্রী
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ডাকে কলকাতায় হাজির ভাগ্যশ্রী ৷ ভালোবাসার দিনের মাহাত্ম্য তাঁদের কাছে কী, তাই নিয়েই খোলামেলা আড্ডায় মাতলেন দুই অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 3:16 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: ভালোবাসা দিবসের আগে কলকাতায় হাজির বলিউডের হার্টথ্রব ভাগ্যশ্রী । অভিনেত্রীর কথায়, নিজেকে সবার আগে ভালোবাসতে হবে, তাতে নিজেকে ভালো রাখা যাবে । আর তাহলেই অন্যকে ভালোবাসা যাবে ।
1989 সাল । হিন্দি চলচ্চিত্রজগতে উঠে এল একটি নতুন নাম 'ভাগ্যশ্রী'। ছিপছিপে চেহারা, নিটোল গড়ন, পিঠ ঢালা চুল, মুখের আদলে কিশোরীর ছাপ, আজও তাঁর বয়স বোঝা দায় । আজও দেখে বোঝার উপায় নেই জীবনের 56টি বসন্ত পার করে ফেলেছেন তিনি । এহেন ভাগ্যশ্রী ডেবিউ করেন সলমন খানের সঙ্গে জুটিতে । ছবির নাম 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া'। প্রথম ছবিতেই ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান ভাগ্যশ্রী । সেরা নবাগতা হিসেবে পুরষ্কৃত হন তিনি ।
এর পরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে । বিভিন্ন ভাষায় একের পর এক ছবিতে অভিনয় করলেন তিনি । হিন্দি তো বটেই মারাঠি, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, ভোজপুরি, ওড়িয়া এমনকী বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেন । একাধিক হিন্দি মেগা সিরিয়ালেও দেখা গিয়েছে তাঁকে । এহেন ভাগ্যশ্রী নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে এখনও নিয়মিত শরীর চর্চা করেন । যোগব্যায়াম, পরিমিত এবং উপাদেয় খাবারে অভ্যস্ত তিনি ।
আগেই জানা গিয়েছিল, গরমের দিনে পেট ঠান্ডা রাখতে এবং হজমশক্তি বাড়াতে তাঁর পছন্দের খাবার হল রায়তা । তিনি সেটা বানিয়ে নেন কুমড়ো দিয়ে । উপকরণ হিসেবে থাকে টক দই, সেদ্ধ কুমড়ো, পেঁয়াজ, লঙ্কা, নুন । ফোড়নে সর্ষের তেলে দেন হিং, কারিপাতা, কসৌরি মেথি । এটি পেটের জন্য তৃপ্তিদায়ক খাবার । পেট ঠান্ডা রাখে, অন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে । ভাগ্যশ্রী কলকাতায় হাজির হয়েছেন টলি কুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ডাকে । বৃহস্পতিবার খিদিরপুরের এক স্বনামধন্য ডেজার্ট আউটলেটে আসেন দু'জনে । সেখানে তাঁদের সম্মান জানানো হয় । এদিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে ঘিরে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিলেন তাঁরা । একইসঙ্গে শেখালেন ভালো থাকার মন্ত্র ।
ভাগ্যশ্রী বলেন, "কোনও নির্দিষ্ট দিন নয়, প্রত্যেকটা দিনই ভালোবাসার দিন । একে অপরকে বেঁধে রাখার দিন । আমি আর আমার হাজব্যান্ড এখনও গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ডের মতোই । নিজেকে এমনই সতেজ রেখেছি মনে প্রাণে । জীবনে অনেক সমস্যা আসবে । তাকে সামলে নিয়েই ভালো থাকতে হবে । এটাই একমাত্র উপায় ।"
তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, 'রোজ ডে', 'প্রমিজ ডে', 'প্রোপোজ ডে'- এগুলি কতটা অর্থবহ ? তিনি স্বভাবজাত ভঙ্গিতে সহাস্যে বলেন, "আমাকে আমার হাজব্যান্ড যেদিন যা উপহার দেয় সেদিনটাই 'সেই ডে'। ওই যে বললাম, প্রত্যেকটা দিনকে ভালোবাসার দিন মনে করতে হবে । তা হলেই জীবনে ভালো থাকা যাবে ।"
ঋতুপর্ণা বলেন, "যে নিজেকে ভালো রাখতে পারে সে অন্যকেও ভালো রাখতে পারে ৷ কলকাতাবাসী আমাকে চেনে জানে । আমি নিজেকে সবসময় খুশি রাখি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও ।" এভাবেই জমে ওঠে দু'জনের গল্প-আড্ডা, যা সকলের মন জয় করে নেয় ।
ভাগ্যশ্রীর কথায়, "অনেক সমস্যা আসে আমাদের জীবনে । মনে হয় যেন জীবনটাই শেষ হয়ে গেল ৷ মনে রাখতে হবে খারাপ সময় এলে ভালো সময়ও আসবে । সূর্য ডোবে পরদিন ওঠার জন্যই ৷..."
কেমনভাবে এসেছিল তাঁর জীবনে প্রেম ? ভাগ্যশ্রী বলেন, "আমাদের ছোট থেকেই বন্ধুত্ব ছিল ৷ জানি না কখন প্রেম হয়ে গেছে ।..." এর সূত্র ধরে মজা করে ঋতুপর্ণা বলেন, "ওই জন্যই প্রথম ছবি ম্যায়নে পেয়ার কিয়া ?" এরপর হেসে লুটোপুটি দুই সইতে।...