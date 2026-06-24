ক্ষমতার খেলায় শুরু নতুন অধ্যায়: মুক্তি পেল 'পলিট্রিক্স'-এর অফিসিয়াল ট্রেলার
দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নির্মিত এই সিরিজ ৷ এখানে অভিনয় করেছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ দাস, অরুণিমা ঘোষ থেকে সায়নী ঘোষের মতো তারকারা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 1:17 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: এসে গেল বহু প্রতীক্ষিত ওয়েব সিরিজ 'পলিট্রিক্স'-এর ট্রেলার । রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত ত্যাগ এবং ক্ষমতার নেপথ্যের নির্মম বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে তৈরি এই গল্পের এক ঝলক ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে ।
ট্রেলারটি এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ রাজনৈতিক যাত্রার গল্প তুলে ধরে । শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল এবং আবেগঘন মুহূর্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কীভাবে সম্মানিত ব্যবসায়ী বিষ্ণুচরণ দাস ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জালে । রহস্য, হাস্যরস, আবেগ ও সাসপেন্সের মিশেলে 'পলিট্রিক্স' ক্ষমতার মূল্য এবং তার পরিণতির বিরুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ের এক আকর্ষণীয় কাহিনি তুলে ধরবে । ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং রূপা দত্ত-র প্রযোজনায়, দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নির্মিত এই সিরিজে অভিনয় করেছেন সৌরভ দাস, অরুণিমা ঘোষ, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, রতন সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অশোক ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে ।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বিষ্ণুচরণ দাস ৷ সে বালুরঘাটের এক পরিচিত পোলট্রি ব্যবসায়ী, যে সমাজসেবামূলক কাজ এবং তার জাঁকজমকপূর্ণ কালীপুজোর জন্য সুপরিচিত । বন্ধুদের উৎসাহ এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু খুব দ্রুতই তার স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে । রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ঋণের বোঝা তাকে একসময় সম্পূর্ণ একা ও অসহায় করে তোলে । ঠিক যখন সমস্ত আশা প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন এক অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব তার সামনে মুক্তির শেষ সুযোগ হিসেবে হাজির হয়-যা চিরতরে বদলে দিতে পারে তার জীবন ।
এরপর শুরু হয় এক রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, যেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় প্রতারণা, আর প্রতিটি পদক্ষেপের মূল্য দিতে হয় চরমভাবে । সত্য উন্মোচিত হতে থাকে, সম্পর্ক ও আনুগত্যের পরীক্ষা শুরু হয়, আর বিষ্ণুকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়-সে কি পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করবে, নাকি লড়াই করে নিজের হারিয়ে যাওয়া জীবন ফিরে পাবে?
সিরিজটি নিয়ে পরিচালক দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "'পলিট্রিক্স' একটি হালকা মেজাজের কমেডি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এটি আজকের দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয় । যে রাজনৈতিক কূটচাল, টাকার প্রভাব এবং ক্ষমতার খেলা আমরা একসময় নিছক ব্যঙ্গাত্মক কল্পনা হিসেবে ভেবেছিলাম, আজ তা বাস্তবের খুব কাছাকাছি । হাস্যরস এবং বিনোদনের মাধ্যমে আমরা এমন একটি গল্প বলতে চেয়েছি, যার সঙ্গে দর্শক সহজেই নিজেদের মিল খুঁজে পাবেন । সৌরভ, রাহুল এবং গোটা দলের অসাধারণ অভিনয় এই গল্পকে আরও প্রাণবন্ত করেছে । পাশাপাশি এটি রাহুলের প্রতিভা ও স্মৃতির প্রতিও এক সুন্দর শ্রদ্ধার্ঘ্য । আশা করি, 26 জুন ফ্রাইডে-তে মুক্তির পর দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে 'পলিট্রিক্স' ।"
সিরিজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অরুণিমা ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "এই চরিত্রটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর নানারকম স্তর ও বৈচিত্র্য । তিনি একেবারেই সাধারণ একজন মানুষ, আবার অনেক পরিস্থিতিতে অজান্তেই মজার হয়ে ওঠেন । সে একজন পোলট্রি ব্যবসায়ীর স্ত্রী-সহজ-সরল কিন্তু যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং নিজের মতো করে অত্যন্ত বাস্তববাদী । খুব বেশি শিক্ষিত না হলেও সে স্বামীকে প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয় । স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসে, সবসময় পাশে থাকে এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী একজন নারী । চরিত্রটির সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং উপভোগ্য দিক ছিল গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তনের যাত্রা । সেই রূপান্তরকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার অভিজ্ঞতা সত্যিই বিশেষ । দর্শকদের জন্য এটি অবশ্যই দেখার মতো একটি চরিত্র ।"
রাজনৈতিক নাটক, মানবিক আবেগ, ব্যঙ্গ, রহস্য এবং শক্তিশালী চরিত্র নির্মাণের মেলবন্ধনে 'পলিট্রিক্স' দর্শকদের জন্য এক অনন্য বিনোদনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে চলেছে, যা ক্ষমতা এবং স্বপ্নপূরণের পথে মানুষের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর জটিল বাস্তবতাকে তুলে ধরবে । ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং রূপা দত্ত প্রযোজিত বহুল প্রতীক্ষিত এই ওয়েব সিরিজটি আগামী 26 জুন ফ্রাইডে ওটিটি-তে মুক্তি পাবে । ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই দর্শকমহলে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে, আর সেই প্রত্যাশা নিয়েই 'পলিট্রিক্স' প্রস্তুত এক চিন্তাশীল অথচ বিনোদনপূর্ণ রাজনৈতিক যাত্রার গল্প নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হতে ।