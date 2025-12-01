ধারাবাহিকের নামকরণে জনপ্রিয় গানের লাইন ! বাড়িয়ে দেয় জনপ্রিয়তা?

ধারাবাহিকের নামকরণে জনপ্রিয় গানের লাইন ! বাড়িয়ে দেয় জনপ্রিয়তা?
তালিকায় নাম নেওয়া যেতে পারে 'এই পথ যদি না শেষ নয়', 'মিলন হবে কতদিনে', 'সাত ভাই চম্পা'-র মতো ধারাবাহিকের নাম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 3:17 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: গানের লাইন দিয়ে ধারাবাহিকের নামকরণ নতুন ট্রেন্ড না হলেও বেশি পুরনোও নয়। বাংলা বা হিন্দি দুই ভাষার ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় কোনও না কোনও গানের লাইন তুলে ধারাবাহিকের নামকরণ। তালিকায় নাম নেওয়া যেতে পারে 'এই পথ যদি না শেষ নয়', 'তা বলে কি প্রেম দেব না', 'কী করে বলব তোমায়', 'সাত ভাই চম্পা', 'চিরদিনই তুমি যে আমার', 'রূপসাগরে মনের মানুষ' থেকে শুরু করে 'তুমি রবে নীরবে', 'ফেরারি মন', 'সোহাগ চাঁদ'।
এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন 'তারে ধরি ধরি মনে করি', 'বেশ করেছি প্রেম করেছি', 'মিলন হবে কতদিনে'। তিনটিই আসছে প্রায় একই সময়ে। আর কাকতালীয়ভাবে তিনটিতেই আছে কোনও না কোনও গানের লাইন। জনপ্রিয় গানের লাইন ব্যবহারে কি সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকটির জনপ্রিয়তা বাড়ে? নাকি গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নামকরণের এই প্রক্রিয়া? এই প্রশ্ন সামনে রেখে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে 'মিলন হবে কতদিনে' ধারাবাহিকের প্রযোজক স্নিগ্ধা বসু, 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' ধারাবাহিকের প্রযোজক তথা কাহিনিকারের সঙ্গে।
স্নিগ্ধা বসু বলেন, "আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমি বলি। যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটাকে কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করি কোনও গানের লাইন। মাথায় রাখি গল্পের সঙ্গে যেন নামটার সাজুয্য থাকে। তা ছাড়া একটা জনপ্রিয় গানের লাইনের সঙ্গে যদি গল্পটা কোথাও গিয়ে মানানসই হয় তা হলে গানের লাইনটা ব্যবহার করলে মানুষের মনে গল্পটাও বেঁচে থাকে গানের লাইনটার হাত ধরে। গানটা শুনলেই ধারাবাহিকটার কথাও মনে পড়বে যদি কেউ ধারাবাহিকটা দেখে থাকেন।"
উল্লেখ্য, 'মিলন হবে কতদিনে...' গানটি মূলত লালন সাঁইজির একটি বিখ্যাত বাউল গান। যার মাধ্যমে মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুলতা প্রকাশ করা হয়। গানটি নানা সময়ে নানা শিল্পীদের কণ্ঠে এসেছে শ্রোতার দরবারে। গানের মূল ভাব হল মনের মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অপেক্ষার প্রহর গোনা, যা একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দিক নির্দেশ করে। এই গানে 'মনের মানুষ' বলতে আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক অর্থে ঈশ্বর বা একজন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার জন্য চাতক পাখির মতো অহর্নিশি অপেক্ষাও করা যায়। স্নিগ্ধা বসু প্রযোজিত ধারাবাহিক 'মিলন হবে কতদিনে' আদ্যন্ত ভালোবাসার কাহিনি সম্বলিত। 1 ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে 9টায় সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক।
অন্যদিকে, স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রযোজনায় এবং লেখায় আসছে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। নামটা শুনলেই যেমন বোঝা যায় যে এটি আদ্যন্ত প্রেমের গল্প হতে চলেছে, তেমনি নামটা শুনলেই 'মৌচাক' ছবিতে মিঠু মুখোপাধ্যায়ের লিপে আশা ভোঁসলের কণ্ঠের সেই জনপ্রিয় গানটার কথাও মনে পড়ে যায়। ধারাবাহিকের প্রযোজক স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "যখনই কোনও লাভ স্টোরি করি তখন সেই গল্পের সঙ্গে সাজুয্য রেখে একটা প্রেমের গান থেকে ক'টা শব্দ খুঁজি। অর্থাৎ গল্পের সঙ্গে লিঙ্ক আছে এমন কোনও লাইন বা কটা শব্দ খুঁজি।"
স্নেহাশিসের কথায়, "এই যেমন ধরুন 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'তে আমরা জেন জি'র গল্প বলব। এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'এই তোরা প্রেম করছিস কেন রে?' তা হলে তারা কী উত্তর দেবে বলুন তো? এটাই দেবে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। আমরা এটাই খোঁজার চেষ্টা করি। যাতে মানুষ দেখতে দেখতে নামটার সঙ্গে গল্পটাকে রিলেট করতে পারে। এক্ষেত্রে গানের লাইনটা কাজে লাগানোর কোনও অভিপ্রায় থাকে না। সাধারণত আমরা নাম খুঁজতে গেলে প্রকৃতির দিকেই হাত বাড়াই। আর প্রেমের গল্পের ক্ষেত্রে আমরা প্রেমের গানের দিকে হাত বাড়াই ।" এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আরও জনপ্রিয় দুটি হিট বাংলা ধারাবাহিকের কথা বলেন, 'ভালোবাসা ডট কম', 'তুমি রবে নীরবে'। 8 ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিন সন্ধে 7টায় আসছে ধারাবাহিক 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' ।
এছাড়ও আসছে ধারাবাহিক 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। গানটির মূল লাইনটি হল 'তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেম আর পেলেম না...' ৷ এটি 'দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা...' অংশ দিয়ে শেষ হয়। এটি একটি জনপ্রিয় লোকগান এবং বাউল গান, যা বিভিন্ন শিল্পীরা গেয়েছেন নানা সময়ে এবং এর অনেক সংস্করণ রয়েছে। এই গানের একটি বিখ্যাত সংস্করণ গেয়েছেন কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য।
গানটি লোকসংগীত ও বাউল ধারার মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং বিভিন্ন উৎসবে, অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক মাধ্যমে এটি প্রায়ই শোনা যায়। খুব শীঘ্রই দর্শকের দরবারে আসবে 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। যদিও দিন বা সময় কিছুই এখনও জানা যায়নি। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন পল্লবী শর্মা, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিরিয়ালটি প্রেম ও ভক্তির একটি গল্প দেখাবে যেখানে শ্রীচৈতন্য এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার আখ্যানের মিশ্রণ পাবে দর্শক। গোরা চরিত্রে বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপমঞ্জুরী চরিত্রে পল্লবী শর্মা। এটি একটি প্রেম ও ভক্তির গল্প যেখানে গোরা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকছে আর এমন সময় তার জীবনে রূপমঞ্জরীর আগমন ঘটে। তারপর কী হয় সেটাই দেখার।
প্রসঙ্গত, শুধুই যে গানের লাইন বাংলা ধারাবাহিকের নামের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় তা নয়। একাধিক সিনেমার নামেও এসেছে বহু ধারাবাহিক। এক লহমায় মনে পড়ে 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'চিরদিনই তুমি যে আমার', একদিন প্রতিদিন'।