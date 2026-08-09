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রবীন্দ্র-গানের ইংরেজি অভিযোজন, বাইশে শ্রাবণে শ্রদ্ধার্ঘ্য বাঙালি গায়িকার

বাইশে শ্রাবণের আবহে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে রাগা মিউজিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে 'ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ'।

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বাইশে শ্রাবণে শ্রদ্ধার্ঘ্য বাঙালি গায়িকার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 2:40 PM IST

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কলকাতা, 9 অগস্ট: রবীন্দ্রনাথের জন্য কোনও ঋতু, মাস, দিনক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না । তিনি সবসময়ের । তবে, পঁচিশে বৈশাখ হোক বা বাইশে শ্রাবণ - তাঁকে ঘিরে বিশেষ কিছু আয়োজন জারি থাকে প্রতিবছর । এবারেও বাইশে শ্রাবণের আবহে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে রাগা মিউজিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে 'ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ'।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ভাষা, দেশ, সংস্কৃতি ও সময়ের সীমানা অতিক্রম করে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে । বাংলা সংস্কৃতির মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েও তাঁর সৃষ্টি আজ বিশ্বমানবতার অনুভূতির ভাষা । তবে একটি প্রশ্ন আজও শিল্পী ও শ্রোতাদের মনে সমানভাবে কৌতূহল জাগায় - রবীন্দ্রসঙ্গীত কি ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়েও তার কাব্যিক সৌন্দর্য, আবেগ ও আত্মাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে ?

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শিল্পী সৌমিতা সাহা (নিজস্ব চিত্র)

এই প্রশ্নেরই শিল্পসম্মত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিল্পী সৌমিতা সাহা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় গান ‘ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে’-র ইংরেজি অভিযোজন ‘ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ'- এর মাধ্যমে তিনি কেবল শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং মূল গানের আবেগ, চিত্রকল্প ও কাব্যিক সৌন্দর্যকে নতুন ভাষায় তুলে ধরায় গুরুত্ব দিয়েছেন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 85তম প্রয়াণবার্ষিকীর আবহে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে রাগা মিউজিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে এই বিশেষ সংগীত উদ্যোগ । 'ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ' শুধুমাত্র একটি ইংরেজি অভিযোজন নয়, বরং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আন্তর্জাতিক শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা । ডিজিটাল যুগে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি যখন বিশ্বমঞ্চে নতুন করে পরিচিতি পাচ্ছে, তখন এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে দাবি নির্মাতাদের ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বহু ভাষায় অনুদিত হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুবাদ একটি অত্যন্ত জটিল শিল্পসাধনা । কারণ এর শব্দ, সুর, ছন্দ এবং অনুভূতির প্রবাহ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত । তাই এই ধরনের অভিযোজন শুধুমাত্র ভাষাগত নয়, বরং এক গভীর শিল্প-দায়িত্বও বটে । এই প্রসঙ্গে শিল্পী সৌমিতা সাহা বলেন, “লেখালেখি সবসময়ই আমার অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম । নিজের কবিতার বই প্রকাশ করা যেমন আমার কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক বেশি নার্ভাস ছিলাম । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র একজন কবি নন, তিনি এক চিরন্তন অনুভূতি, বাঙালির আবেগ । সেই আবেগের প্রতি সুবিচার করতে না পারলে সেই প্রচেষ্টা না করাই শ্রেয় ।”

'ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ'কে কখনওই মূল সৃষ্টির বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি বলেই দাবি সৌমিতার । বরং এটি এমন এক প্রয়াস, যার মাধ্যমে বাংলা ভাষা না-জানা শ্রোতারাও রবীন্দ্রনাথের গানের আবেগ ও সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন । একই সঙ্গে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও সামনে আনে — সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্বব্যাপী তার প্রসার কি একই সঙ্গে সম্ভব, অথচ মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেই ?

ভৌগোলিক দূরত্ব যখন ডিজিটাল মাধ্যমের হাত ধরে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে, তখন এমন উদ্যোগ হয়তো আন্তর্জাতিক তরুণ প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নতুনভাবে পৌঁছে দিতে পারে । পাশাপাশি অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং শিল্প-দায়িত্ব নিয়ে আরও গভীর আলোচনারও পথ খুলে দিতে পারে ।

রাগা মিউজিক প্রযোজিত 'ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ ’-এর ইংরেজি অভিযোজনের অনুবাদ, কণ্ঠদান এবং সংগীতায়োজন করেছেন সৌমিতা সাহা ।
তিনি বলেন, "এই উদ্যোগকে কেউ স্বাগত জানাবেন, কেউ হয়তো বিতর্কের চোখে দেখবেন । কিন্তু একটি বিষয় নিঃসন্দেহে সত্য - ভারতের সাহিত্য ও সংগীত ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্ম এবং আন্তর্জাতিক শ্রোতাদের কাছে সম্মানের সঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার আলোচনা আজ আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক । ‘ব্লুমস অ্যান্ড ব্রিজ' সেই আলোচনায় বিনম্রভাবে নিজের অবদান রাখতে চায়, বিশ্বকবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে ।"

TAGGED:

SOUMITA SAHA
RABINDRA SANGEET IN ENGLISH
সৌমিতা সাহা
ইংরেজি রবীন্দ্রসঙ্গীত
RABINDRANATH SONG

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