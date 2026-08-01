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এসে গেছে শর্ট ফিল্ম 'অ্যান আনফিনিশড স্টোরি: চ্যাপ্টার 2', কোথায় দেখবেন ?

সিরিজের প্রথম পর্বটি তার টানটান গল্প এবং অবিস্মরণীয় চরিত্রগুলোর মাধ্যমে দর্শকদের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল। দর্শকরা রয়েছেন সিজিনের দ্বিতীয় পার্ট দেখার অপেক্ষায় ৷

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'অ্যান আনফিনিশড স্টোরি: চ্যাপ্টার 2' (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 12:46 PM IST

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কলকাতা, 1 জুলাই: ফ্যাশন ফটোগ্রাফার থেকে চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়ে ওঠা সৌম্য শুভ্র দাসের প্রথম শর্ট সিরিজ 'অ্যান আনফিনিশড স্টোরি: চ্যাপ্টার 1' দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। এবার তিনি প্রস্তুত দর্শকদের আবারও মুগ্ধ করতে ৷ আসছে বহু-প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল 'অ্যান আনফিনিশড স্টোরি: চ্যাপ্টার 2' ৷ যা এই মাসেই জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ক্লিক (KLIKK)-এ মুক্তি পেতে চলেছে।

সিরিজের প্রথম পর্বটি তার টানটান গল্প এবং অবিস্মরণীয় চরিত্রগুলোর মাধ্যমে দর্শকদের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল। রিয়ার হৃদয়বিদারক বিশ্বাসঘাতকতা অনেকের জীবন তছনছ করে দিয়েছিল এবং অর্পিতাকে ঠেলে দিয়েছিল এক অন্ধকার ও বিপজ্জনক পথে যেখানে প্রতিশোধ, যন্ত্রণা এবং অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোই হয়ে উঠেছিল গল্পের মূল চালিকাশক্তি।

তবে, দ্বিতীয় পর্বটি আরও তীব্র এবং অপ্রত্যাশিত এক যাত্রার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অর্পিতা যখন তার দ্বিতীয় বই প্রকাশের কাজে ব্যস্ত, ঠিক তখনই ভাগ্যের পরিহাসে তার জীবনে আসে এক অপ্রত্যাশিত মোড় ৷ যার কেন্দ্রে রয়েছে গৌরব (চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন রত্নদীপ)। তাদের এই সাক্ষাৎ অর্পিতাকে এক কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়, যা তার জানা সবকিছুকেই বদলে দেয়। বেরিয়ে আসতে থাকে গোপন সব সত্য, পরীক্ষার মুখে পড়ে বিশ্বস্ততা আর প্রতিটি নতুন তথ্যের উন্মোচন ভালোবাসা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মুক্তির মধ্যবর্তী সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে তোলে।

আবেগঘন গভীরতা, সাসপেন্স এবং চমকপ্রদ সব মোড়ে ভরপুর 'অ্যান আনফিনিশড স্টোরি: চ্যাপ্টার 2' এমন এক আকর্ষণীয় সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চলেছে, যা দর্শকদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরে রাখবে।এই সিক্যুয়েলের মাধ্যমে পরিচালক সৌম্য শুভ্র দাস মানবিক আবেগ, সম্পর্ক এবং জীবনের অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের পরিণতির জটিল দিকগুলো অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছেন ৷ তিনি এমন এক গল্প তুলে ধরেছেন যা একইসঙ্গে আবেগপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর।

অর্পিতা কি শেষ পর্যন্ত মুক্তি বা পরিত্রাণ পাবে, নাকি অন্ধকার তাকে চিরতরে গ্রাস করে নেবে?এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে 'অ্যান আনফিনিশড স্টোরি: চ্যাপ্টার 2'-এ, যা এই জুলাই মাসে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে ৷

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TAGGED:

AN UNFINISHED STORY WEB SERIES
অ্যান আনফিনিশড স্টোরি চ্যাপ্টার 2
KLIKK ORIGINAL SHORT FILM
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AN UNFINISHED STORY CHAPTER 2

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