হিয়ার সঙ্গে জুটিতে ফিরছেন সাহেব, কবে থেকে টিভির পর্দায় 'গঙ্গা'

এই ধারাবাহিকে গঙ্গার ভূমিকায় থাকছেন হিয়া মুখোপাধ্যায় ৷ অর্জুনের চরিত্রে দেখা যাবে সাহেব ভট্টাচার্যকে ।

Bengali serial Ganga
ধারাবাহিক 'গঙ্গা'র কলাকুশলীরা (ছবি-চ্যানেল কর্তৃপক্ষ)
কলকাতা, 8 মার্চ: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'গঙ্গা'। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে 'কথা'র পর ফের ছোটপর্দায় ফিরছেন সাহেব ভট্টাচার্য ৷ তিনি এবার জুটি বাঁধছেন হিয়া মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷ আগামী 10 মার্চ থেকে রাত 9টায় সম্প্রচারিত হবে তাঁদের ধারাবাহিক 'গঙ্গা' ।

গঙ্গা নামের এক তরুণীর জীবননামা এই ধারাবাহিকের মূল রসদ । গঙ্গা অনাথ । এক বস্তিতে বড় হওয়া তার । চরম দারিদ্র্য এবং কষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠে সে । তবে, বেঁচে থাকার জন্য যে সাহস আর দৃঢ়তার প্রয়োজন সেটা সে জানে । জীবিকা নির্বাহের জন্য সে নদীর গভীরে ডুব দেয় । ভক্তদের জলে ফেলে দেওয়া পয়সা সংগ্রহ করে সে । সে নির্ভীক, আত্মমর্যাদাশীল । বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের লড়াইয়ের পাশাপাশি, বস্তির গঙ্গা এবং অন্যান্য ডুবুরিরা ক্রমাগত এক নির্দয় স্থানীয় গ্যাং নেতার ভয়ের সম্মুখীন হয়, যারা তাদের অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে জোর করে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ।

এই সবের মাঝেই গঙ্গা জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে । গঙ্গার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে অর্জুন চট্টোপাধ্যায় । সে একজন কঠোর এবং কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসার । অপরাধের প্রতি তার আপোসহীন দৃষ্টিভঙ্গি তাকে বিশেষ পরিচিতি দেয় । অন্যায়কারীদের কোনওভাবেই রেয়াত করে না সে । তার একটা বেদনাময় অতীত আছে । সেই কারণে নিজেকে জীবনের সব রং এবং আবেগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সে । সদা সর্বদা নিজের কর্তব্যে অবিচল সে ।

ওদিকে গঙ্গা দুর্বলের শোষণকারীদের শাস্তির কামনা করে । কী ঘটবে এরপর, তা জানতে হলে চোখ রাখতে হবে টিভির পর্দায় । কীভাবে জুড়ে যাবে গঙ্গা আর অর্জুনের জীবন, সেটাও এক বড় প্রশ্ন ।

এই ধারাবাহিকে গঙ্গার ভূমিকায় হিয়া মুখোপাধ্যায়, অর্জুনের চরিত্রে দেখা যাবে সাহেব ভট্টাচার্যকে । আছেন আরও অনেকেই । যেমন কৌশাম্বী চক্রবর্তী, মানসী সেনগুপ্ত, অদিতি চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, দ্বৈপায়ন দাস প্রমুখ । 'বেনিয়ান ট্রি'র প্রযোজনায় আসছে এই ধারাবাহিক ।

প্রসঙ্গত, এই চ্যানেলেই জনপ্রিয় হয় সাহেব ভট্টাচার্য এবং সুস্মিতা দে'র জুটির ধারাবাহিক 'কথা'। আর এবার সাহেবের বিপরীতে হিয়া । এই জুটিও দর্শকের মন ভরাবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন নির্মাতারা । এখন সময় বলবে এই জুটি কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে ৷

