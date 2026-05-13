হাজির 'গোর্কির মা'-এর ট্রেলার, কবে ওটিটিতে আসছে ওয়েব সিরিজটি

হাজির 'গোর্কির মা'-এর ট্রেলার, কবে ওটিটিতে আসছে ওয়েব সিরিজটি
'গোর্কির মা' ওয়েব সিরিজে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে সৌরভ দাসকে ৷ তিনি স্ক্রিন শেয়ার করবেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 13 মে: দেবালয় ভট্টাচার্যের হাত ধরে ওটিটিতে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'গোর্কির মা' । হাজির হল ট্রেলার । ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন হাউজের নতুন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রাইডের জন্যই এটি বানিয়েছেন পরিচালক দেবালয় ।
সিরিজে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ দাস ও দর্শনা বণিককে । সিরিজটি একটি টানটান মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার । মাত্র একটি রাতের প্রেক্ষাপটে তৈরি এর গল্প । গল্পের মূল চরিত্র মানিক । সে একজন প্রভাবশালী প্রোমোটারের হয়ে একটি পুরনো পৈতৃক বাড়ি দখল করতে যায় । সদ্য বিবাহিত মানিকের কাছে এই কাজটি ছিল নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়ার একটা বড় সুযোগ । কিন্তু সেই বাড়িতে থাকে লাবণ্য নামের এক বিধবা নারী, যে নিজের অস্তিত্ব আর একাকীত্ব আগলে বাঁচে ।
ওদিকে মানিকেরও জেদ । এই বাড়ি তাদের চাই । ওদের দুজনের জেদ আর লাবণ্যর প্রতিরোধের মাঝে এক অদ্ভুত মানসিক লড়াই শুরু হয়, যা আরও জটিল হয়ে ওঠে লাবণ্যর ছেলে গোর্কির আকস্মিক আবির্ভাবে । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চার দেওয়ালের মাঝেই অতীত আর বর্তমান মিলেমিশে এক রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ তৈরি করে । লাবণ্যর শোকের আড়ালে থাকা রহস্য যেমন গভীর হতে থাকে, তেমনই বাইরে অপেক্ষা করে থাকা স্ত্রীর কাছে ফেরার আকুলতা আর নিজের অপরাধবোধের মাঝে ক্রমশ দিশেহারা হয়ে পড়ে মানিক । এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য ।
প্রসঙ্গত, প্রাথমিকভাবে সিরিজটির নাম 'হাজার ছিয়াশির মা' রাখা হয়েছিল । জানা গিয়েছে, মহাশ্বেতা দেবীর বই এবং গোবিন্দ নিহালনির ছবি 'হাজার চুরাশির মা'-এর উপর ভিত্তি করে এগোচ্ছিল সিরিজের চিত্রনাট্য । গল্প অনুযায়ী কোনও নকশাল আন্দোলনের ছবি ফুটে উঠবে না । বদলে দেখা যাবে মনস্তাত্ত্বিক গল্প। আগামী 16 মে ফ্রাইডে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে সিরিজটি ।
দেবালয় ভট্টাচার্যের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবধর্মী পরিবেশ নির্মাণ । 'গোর্কির মা'-তেও সেই স্বাক্ষর স্পষ্ট ৷ শহরতলির গলি, মধ্যবিত্ত পরিবারের টানাপোড়েন, রাজনৈতিক মিটিং, পুলিশের নজরদারি-সব মিলিয়ে সিরিজটি এক অস্বস্তিকর অথচ বিশ্বাসযোগ্য আবহ তৈরি করে । সংলাপও অত্যন্ত সংযত; কোথাও অতিনাটকীয়তা নেই, বরং নীরবতা এবং চোখের ভাষাই অনেক সময় বড় হয়ে উঠবে বলে জানা গিয়েছে ।
সিরিজটি নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে অভিনেতা সৌরভ দাস বলেন, "দেবালয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে অন্য একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এই প্রথম কাজ করলাম । 'গোর্কির মা' আমার খুব পছন্দের একটি কাজ । কয়েকদিন আগেই শুটিং শেষ হয়েছে, আর আমরা প্রায় মাঝেমাঝেই জিজ্ঞেস করতাম-কবে মানুষ এটা দেখতে পাবে ! ধন্যবাদ রূপা দি, খুব শীঘ্রই এই কাজটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে । আর দেবালয়কে আবারও ধন্যবাদ, একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রীর (অনন্যা চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ।"