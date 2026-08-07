ETV Bharat / entertainment

মঞ্চে 'ছায়া মানব', কবে এবং কোথায় দেখবেন ?

সমকালীন সমাজবাস্তবতা ও মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে 'ছায়ামানব' মঞ্চে আনছে মরমিয়া নাট্যদল। মানুষের অস্তিত্ব সংকট, সম্পর্কের টানাপোড়েন-সমাজের অদৃশ্য চাপের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার লড়াইকে তুলে ধরবে।

bengali-play-chhaya-manob-by-theater-group-moromia-will-be-staged-at-academy-of-fine-arts
আসছে নতুন নাটক (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 অগস্ট: মানুষের কি ছায়া থাকে? নাকি প্রত্যেকটা ছায়ার একটা করে মানুষ থাকে? কী সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে ছায়ার? এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নিজের ছায়া হারিয়ে ফেলা এক নাটুয়ার গল্প বলতে মঞ্চে আসছে পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ছায়া মানব'। এটি 'মরমিয়া'র নতুন নাটক। 9 অগস্ট, রবিবার, দুপুর 3টেয় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস- এ মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।

সমকালীন সমাজবাস্তবতা ও মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নতুন প্রযোজনা 'ছায়ামানব' মঞ্চে আনছে মরমিয়া নাট্যদল। নাটকটি মানুষের অস্তিত্ব সংকট, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সমাজের অদৃশ্য চাপের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার লড়াইকে তুলে ধরবে।

নাট্যদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'ছায়া মানব' কেবল একটি নাটক নয়, বরং বর্তমান সমাজের নানা প্রশ্ন ও সংকটের প্রতিফলন। নাটকের কাহিনিতে উঠে এসেছে এমন এক মানুষের গল্প, যে নিজের পরিচয়, মূল্যবোধ এবং বাস্তবতার সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই নাটকটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরে সমাজের অদেখা ও অস্বস্তিকর কিছু সত্য।

bengali-play-chhaya-manob-by-theater-group-moromia-will-be-staged-at-academy-of-fine-arts
কোথায় দেখবেন এই নাটক ? (সংগৃহীত)

নাটকটির নির্দেশনা, অভিনয় ও মঞ্চ পরিকল্পনায় রয়েছে মরমিয়া নাট্যদলের শিল্পীরা। আলো, আবহসঙ্গীত এবং মঞ্চ সজ্জার সমন্বয়ে একটি ভিন্নধর্মী নাট্য-অভিজ্ঞতা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও দাবি দলের। মরমিয়া নাট্যদলের মতে, সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি দর্শকদের ভাবনার খোরাক জোগানোই এই প্রযোজনার মূল লক্ষ্য। বেশ অনেকদিন বাদে নাট্যদল মরমিয়া নিয়ে আসছে তাদের এই নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটকটি। এই দলটির শেষ প্রযোজনা ছিল 'পাখি পাহাড়'। সেই নাটকটিও খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এবারের নাটকটি নিয়েও মরমিয়া খুব আশাবাদী।

এবছর মরমিয়া নাট্যদল তাদের নাট্যচর্চার 13 বছর পূর্ণ করল। তাদের জন্মদিন উপলক্ষে 9 অগস্ট বিকেল 3টেয় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চে তারা প্রথমবার মঞ্চস্থ করতে চলেছে তাদের নবনাট্য 'ছায়া মানব'। নাটকটি লিখেছেন সাত্ত্বিক চ্যাচট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ, আলো, আবহ এবং নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনির্বাণ, মধুবন্তী এবং সৃজা।

আরও পড়ুন

TAGGED:

BENGALI PLAY ACADEMY OF FINE ARTS
ছায়া মানব নাটক
THEATER GROUP MOROMIA
PLAY IN ACADEMY OF FINE ARTS
CHHAYA MANOB BENGALI PLAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.