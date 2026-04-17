বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডারে উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় !

বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডারে উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় !
বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডারের থিমে এবার উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে গান গাইবেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, সিধু, পৌষালী বন্দোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: নতুন বাংলা বছর মানেই তার সঙ্গে জুড়ে থাকে বেশ কিছু বিষয়। যেমন- নতুন ক্যালেন্ডার, বৈঠকী গান, হাল খাতা, মিষ্টি মুখ, নতুন জামা, সিনেমার মহরৎ, শুটিংয়ের শুভারম্ভ-সহ আরও কত কী! এক স্বনামধন্য থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এ বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার। এই অনুষ্ঠানে থাকছে বিভিন্ন ধারার বাংলা গানের পাশাপাশি নতুন ক্যালেন্ডার প্রকাশ। আগামী 18 এপ্রিল, মহাজাতি সদনে, বিকেল 5টায় শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। আজ মজার বিষয়, থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ প্রকাশিত করা হয়েছে এক বিশেষ ক্যালেন্ডার ৷ যা দেখে আপ্লুত হতে বাধ্য বাঙালি সিনেপ্রেমীরা ৷
আসলে, এই বাংলা ক্যালেন্ডারে থাকছে উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে করা দুই বিশিষ্ট অভিনেতার বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি। উল্লেখ্য, এই বছর মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ। নতুন বাংলা বছরের ক্যালেন্ডারের পাতায়, পাতায় উত্তম-সৌমিত্রর বেশ কিছু দেখা এবং কম দেখতে পাওয়া মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি থাকছে সিনেমার পোস্টারের ছবি। অন্যদিকে, 18 এপ্রিল স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন- এর সম্পাদক সঞ্জিব আচার্যর চিত্রনাট্যে পরিবেশিত হবে বিশেষ নৃত্য -গীতি আলেখ্য 'দুই পুরুষ'।
এই আয়োজন নিয়ে সংস্থার পক্ষে সঞ্জিব আচার্য আরও বলেন, " বাঙালির নববর্ষের সঙ্গে ক্যালেন্ডার ও বাংলা গান ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। আছে নস্টালজিয়া ফেলে আসা দিন গুলোর। আমাদের সংস্থা বাংলা বছরের শুরুতে সেই বাঙালিয়ানার উদযাপন করে আসছে বিগত অনেক বছর ধরে। এর মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। শুধুই বিনোদনের জন্য আমাদের এই আয়োজন নয়।"
দুই কিংবদন্তি অভিনেতার চলচ্চিত্রের গান, গানের গল্প, ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে পরিবেশিত হবে 'দুই পুরুষ'। এর পর থাকবে বাংলা গানের নানা দিক , বাংলা পুরাতনী গান থেকে ব্যান্ডের গান নিয়ে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান 'বোশেখের বৈঠকীতে'। গানে অংশগ্রহণ করবেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, সিধু, পৌষালী বন্দোপাধ্যায়, স্বাক্ষর বসু। সমগ্র গানের আড্ডা সঞ্চালনা করবেন দেবাশিস বসু। পুরাতনী বাংলা গানের সময়কাল থেকে বাংলা গানের নানা ধারার বিবর্তন একে একে আধুনিক বাংলা গান, চলচ্চিত্রের গান, লোকগান, বাংলা ব্যান্ডের গান উঠে আসবে আলোচনায় আর গানে।