2026-এ বাংলা ছবির তালিকা দীর্ঘ ! ফুলপিসি থেকে বহুরূপী, টনিক - বাদ নেই কেউ
বছরের প্রথম দিনেই নতুন দু'টি ছবির খবর শুনিয়েছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 2, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: বছরেরর শুরুতেই একগুচ্ছ নতুন বাংলা ছবির খবর এসেছে প্রযোজনা সংস্থাগুলির তরফে । শুরুতেই বলা যায়, এ বছর 25 বছরে পা দিতে চলেছে উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থা । বছরের শুরুর দিনে তাই নতুন দু'টি ছবির খবর দিলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় । 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' এবং 'বহুরূপী - দ্য গোল্ডেন ডাকু'। দুটি ছবিরই পরিচালনায় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায় ।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "উইন্ডোজের পথ চলার 25 বছর ! সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এতটা ভালবাসা দিয়ে নিজের করে নেওয়ার জন্য । আমাদের বয়স 25 হলেও, আমাদের স্বপ্নের সাইজ কিন্তু 100, 100, 100 !" জানা যাচ্ছে, আগামী 4 জানুয়ারি থেকে শুটিং শুরু হবে 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর । তবে, 'বহুরূপী - দ্য গোল্ডেন ডাকু'র কাজ কবে শুরু হবে তা জানা যায়নি এখনও ।
'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' আসবে রহস্যে মোড়া গল্প নিয়ে । আবেগ আর সাসপেন্স নিয়ে তৈরি হবে এই ছবি । এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন সোহিনী সেনগুপ্ত, অর্জুন চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা, রাইমা সেন, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামৌপ্তি মুদলি, ঋষভ বসু এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ।
উল্লেখ্য, এই ছবির মাধ্যমেই দীর্ঘ ছ'বছর পর ফের ফ্লোরে ফিরছেন অর্জুন চক্রবর্তী । একইসঙ্গে বড় পর্দায় পা রাখছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি । এই ছবির গানের কথা আর সুরের দায়িত্বে যথাক্রমে আছেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জয় সরকার ।
নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "উইন্ডোজ-এর সঙ্গে 25 বছর পূর্ণ করা আমাদের জন্য গভীর আবেগপূর্ণ । 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড'-এ আমরা যে ধরনের গল্প বলতে চলেছি তা দর্শকের মন ভরাবে । গল্পটায় অনেক স্তর আছে । চরিত্রগুলোও ভালো লাগার মতো । অভিনেতারাও জনপ্রিয় ।"
'বহুরূপী' শুধু বক্স অফিসেই বাজিমাত করেনি । ছবিটি দর্শকের ভালোবাসাও কম পায়নি । তাই দু'দিক থেকেই ছবির ব্যাপক সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উইন্ডোজের ঘর থেকে আসছে 'বহুরূপী- দ্য গোল্ডেন ডাকু'। এর সহ প্রযোজনায় আছেন সঞ্জয় অগরওয়াল । এই মুহূর্তে এই ছবির স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ চলছে । স্ক্রিপ্ট ফাইনাল হলেই এই ছবি প্রি-প্রোডাকশনে যাবে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা । 'বহুরূপী' ফ্রাঞ্চাইজির এই আসন্ন ছবি একটি উল্লেখযোগ্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা ।
ওদিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' উপন্যাস অবলম্বনে শুভ্রজিৎ মিত্র নিয়ে আসছেন 'মায়ামৃগয়া'। আর বছরের শুরুতেই মুক্তি পেতে চলেছে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা অভিনীত 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'। আপাদমস্তক কমেডিতে ঠাসা একটা গল্প বলবে এই ছবি । সুমিত গোরাদিয়া ও সাহিল গোরাদিয়ার পরিচালনায় এই ছবি আসবে ।
নেতাজি জয়ন্তী এবং সরস্বতী পুজোর দিনে মুক্তি পেতে চলেছে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল', যার পরিচালনায় অরিত্র মুখোপাধ্যায় । এদিনেই মুক্তি পাবে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'হোক কলরব'। একইদিনে মুক্তি পাওয়ার কথা 'বিজয়নগরের হীরে'র । অরিন্দম শীলের 'কর্পূর'ও এই মাসেই মুক্তি পাওয়ার কথা । গরমের ছুটি বা তার কিছুটা আগে 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' মুক্তি পেতে পারে । সৃজিতের 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' ছবিটিও মুক্তি পাবে এই বছরে । প্রযোজনা সংস্থার তরফে খবর, হয় পুজো, নয় শীতে মুক্তি পেতে পারে ছবিটি ।
ঈশা ক'দিন আগেই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, গুপ্তধনের সন্ধানের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্নি শুরু হবে । তাই উচ্ছ্বসিত তিনি । ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের খবর, 2026 এবং 2027-এর জন্য একগুচ্ছ ছবির নাম নথিভুক্ত করিয়েছে 'উইন্ডোজ' প্রযোজনা সংস্থা । কোন ছবি কখন মুক্তি পাবে তা নাকি এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি । অন্যদিকে, 'সুরিন্দর ফিল্মস'-এর 'খাদান 2' কবে মুক্তি পাবে তা জানা যায়নি । এই ছবির কাজ যে শীঘ্রই শুরু হবে তার আভাস দিয়েছেন দেব এবং নিসপাল সিং ।
জানা যাচ্ছে, পৃথা চক্রবর্তীর 'ফেরা' ছবির শুটিং শেষ । চলছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ । সম্ভবত 2026-এই মুক্তি পাবে এই ছবি । অগস্টে অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের সময় মুক্তি পেতে পারে জিৎ অভিনীত 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'। এই ছবির পরিচালনার দায়িত্বে পথিকৃৎ বসু ।
2025-এ ঘোষণা হয়েছিল মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনভিত্তিক ছবির । এখনও ছবির শুটিংয়ের কথা জানা না-গেলেও শোনা যায়, বছরের মাঝামাঝি সময়ে কিংবা দুর্গাপুজোর সময় বড়পর্দায় হয়তো দেখা যাবে এই ছবি । ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, 2026-এর দুর্গাপুজোয় বড়পর্দায় 'একেন'-এর নতুন গল্প নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে এসভিএফ । এবছর দেবের টনিক 2-ও আসতে চলেছে ৷ এ ছাড়াও অর্জুন দত্ত পরিচালিত 'বিবি পায়রা' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা 2026-এই । মুক্তির দিনক্ষণ এখনও জানা যায়নি ৷