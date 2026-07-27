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বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষাপটে আসছে 'ডাব্বা কাকা', কোন গল্প ধরা পড়েছে চিত্রনাট্যে ?

মহরত ও লুক সেট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে এল এক্সেলেন্ট পিকচার্সের নতুন বাংলা ছবি 'ডাব্বা কাকা'-র চরিত্রদের প্রথম ঝলক ।

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আসছে 'ডাব্বা কাকা' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 9:55 AM IST

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কলকাতা, 27 জুলাই: এক্সেসিলেন্ট পিকচার্স-এর আসন্ন বাংলা সিনেমা 'ডাব্বা কাকা'-র নাম জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে ছবিটির 'শুভ মহরত' ও 'লুক সেট'-এর কাজও সম্পন্ন হয়। পরিচালক দীপঙ্কর ঘোষের পরিচালনায় এবং হাসানুজ্জামান জিমির প্রযোজনায় তৈরি হতে চলেছে এই ছবি।

ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক বাস্তব স্বাস্থ্য-জরুরি পরিস্থিতি এবং ভারতের চিকিৎসা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যকে কেন্দ্র করে। ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন ঋষভ বসু। এছাড়াও রয়েছেন ঐশ্বর্য সেন, সোহিনী গুহ রায়, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, বিনীতা চট্টোপাধ্যায়, শুভঙ্কর ঘটক-সহ একাধিক পরিচিত মুখ। বিশেষ ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে আর্যন্ন ভৌমিককে। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রবীণ অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য ৷

bengali-movie-dabba-kaka-title-revealed-on-the-day-of-its-mahurat-and-look-set
সিনেমার কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

অনুষ্ঠানে ঋষভ বসু জানান, " 'ডাব্বা কাকা' আমার অভিনয় জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং চরিত্র। এই ধরনের চরিত্র বাংলা সিনেমায় আগে দেখা যায়নি বলেই।" পাশাপাশি, ছবির বিষয়বস্তু ভারতের চিকিৎসা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে তুলে ধরবে বলেও জানান তিনি। ঐশ্বর্য সেন বলেন, "এক গ্রাম্য তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করছি। পরিচিত শহুরে চরিত্রগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঋষভ বসুর সঙ্গে আবারও জুটি বাঁধতে পেরে ভালো লাগছে।"

bengali-movie-dabba-kaka-title-revealed-on-the-day-of-its-mahurat-and-look-set
সিনেমার কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

বিশেষ উপস্থিতির চরিত্রে অভিনয় করা আরিয়ান ভৌমিক জানান, তাঁর চরিত্রটি দর্শকদের জন্য চমক হিসেবেই থাকুক। পরিচালক দীপঙ্কর ঘোষের সঙ্গে আগেও কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক ছবির অংশ হতে পেরে তিনি আনন্দিত। সোহিনী গুহ রায় জানান, "আমার চরিত্র প্রিয়দর্শিনী একাধিক মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগোয় এবং সেই যাত্রার পরিণতি ছবির ক্লাইম্যাক্সে ধরা পড়বে।" অনিন্দ্য সেনগুপ্তর কথায়, তাঁর চরিত্র 'প্রবল' একজন সাহসী গ্রামবাসী, যার ভূমিকায় একাধিক স্তর রয়েছে এবং ছবির শেষ পর্যন্ত যার গুরুত্ব বজায় থাকবে।

দীর্ঘ বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরছেন বিনীতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'উমা' চরিত্রটি ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করবে এবং দর্শক তাঁকে একেবারে নতুন রূপে দেখতে পাবেন। পরিচালক দীপঙ্কর ঘোষ বলেন, "ছবির মূল ভাবনা এসেছে আমার স্ত্রী শর্মিষ্ঠার কাছ থেকে। দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে কাজ করার পর এক্সেলেন্ট পিকচার্স প্রযোজনার দায়িত্ব নেওয়ায় ছবির কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়েছে। এটি শুধু একটি গল্প নয়, ভারতের চিকিৎসা ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক সাফল্যের নেপথ্যের মানবিক কাহিনি।"

bengali-movie-dabba-kaka-title-revealed-on-the-day-of-its-mahurat-and-look-set
সিনেমার তারকা (সংগৃহীত)

অভিনেতা শুভঙ্কর ঘটক জানান, তিনি ছবিতে ডাব্বা কাকার সারাক্ষণের সঙ্গীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যিনি স্বাস্থ্য সচেতনতার অভিযানে গ্রামে আসা নায়ককে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবেন। কাস্টিং ডিরেক্টর রাজা জেপি মণ্ডল বলেন, "অনেক বড় স্টার কাস্ট। সবাইকে একত্র করা সহজ ছিল না। শুটিংয়ের তারিখ নিয়ে সকস্যার কারণে শেষ মুহূর্তে কিছু পরিবর্তনও করতে হয়েছে। তবে প্রত্যেক অভিনেতাকে সম্পূর্ণ নতুন লুকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে দর্শকদের জন্য থাকে বাড়তি চমক। খুব শীঘ্রই শুরু হবে 'ডাব্বা কাকা'-র শুটিং। নির্মাতাদের আশা, চলতি বছরের শেষের দিকেই মুক্তি পাবে ছবিটি।

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DABBA KAKA
DABBA KAKA CAST
RISHAV BASU
ডাব্বা কাকা
DABBA KAKA MOVIE LOOK POSTER OUT

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