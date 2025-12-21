টিজারে চমক 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর, কোথা থেকে জন্ম নিল ছবির গল্প?

টিজারে চমক 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর, কোথা থেকে জন্ম নিল ছবির গল্প?
'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' ছবিতে অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার থেকে বনি সেনগুপ্তরা ৷ চমক রয়েছে ছবির টিজারে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 21, 2025 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি', 'বাবা বেবি ও...', 'ফাটাফাটি'র পর অরিত্র মুখোপাধ্যায় বানিয়ে ফেলেছেন তাঁর চতুর্থ ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' । শনিবার হাজির হল ছবির টিজার । বেশ চমকপ্রদ এই ছবির টিজার ।
এক এক সময় রীতিমতো চমকে ওঠার উপক্রম হয় বৈকি । বনি, মিমি, স্বস্তিকা, সোহম, অনামিকা সাহা, শুভ্রজিৎ দত্ত, জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সকলকেই দেখা গিয়েছে টিজারে । মূলত হরর কমেডি জঁরের এই ছবি ।
ছবির কাহিনিকার জিনিয়া সেন বলেন, "2024 সালের জুন মাসে আমি নন্দিতা দি আর শিবপ্রসাদের সঙ্গে কালিম্পংয়ের একটি পুরনো ঔপনিবেশিক হোটেলে ছিলাম । আমি প্রায়ই খালি করিডোরগুলিতে হাঁটতাম । আবছা আলোকিত নীরবতা আমাকে আশ্চর্য করে তুলত আর মনে হত-আমার চারপাশের সবাই কি সত্যিই মানুষ ? সেই ভয়ঙ্কর চিন্তাভাবনা থেকেই এই ছবির গল্প জন্ম নেয় । আমার সেই মনে হওয়াগুলো আমি নন্দিতাদি, শিবপ্রসাদ এবং পরে অরিত্রের সঙ্গে শেয়ার করি, তখন সবাই আমার ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় । এটি কেবল একটি হরর কমেডি নয় - এটি একটি সামাজিক প্রতিফলনও ।"
ছবিতে ভূতুড়ে অনুভূতি থেকে হাস্যরস, প্রেম, রোম্যান্স সবেরই স্বাদ পাবে দর্শক । লাভার অনেকটা ভিতরের লোকেশনে শুটিং হয়েছে এই ছবির । প্রায় জনমানবশূন্য এলাকা, যেখানে গাছ আর জোক ছাড়া কিছুই ছিল না ৷ ইটিভি ভারতকে এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলছিলেন ছবির মালিনী থুড়ি স্বস্তিকা দত্ত ।
জিনিয়া সেনের গল্প, অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা দর্শকের মন এর আগেও ভরিয়েছে । এবার একেবারে এক ভিন্ন স্বাদের ছবি নিয়ে হাজির তাঁরা । উল্লেখ্য, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায় প্রযোজিত এই প্রথম কোনও হরর কমেডি বড় পর্দায় । ফলে, দর্শকের আগ্রহের পারদ জমছে তা সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেই বোঝা যায় ।
'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার, বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত, অনামিকা সাহা, মানসী সিনহা, কাঞ্চন মল্লিক, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত প্রমুখ । পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই ছবিটার মাধ্যমে আমরা শুধু মানুষকে ভয়ই পাওয়াতে চাই না । চাই মানুষ যাতে কিছুক্ষণ হাসতেও পারে এই ছবিটা দেখে ।" আগামী 23 জানুয়ারি এই ছবির শুভমুক্তি ।