আসছে নাটক আর কমেডিতে ঠাসা বাংলা ছবি 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার'
এই ছবিতে দেখা যাবে স্বাতী মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বরলিপি ঘোষ, চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর মতো অভিনেতাদের ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: নাটক আর কমেডিতে ঠাসা বাংলা ছবি 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' আসছে বড় পর্দায় । পরিচালনায় ঋষভ দত্ত । লটারিতে টাকা জেতার মতো আনন্দ কোনওকিছুতে আছে? এবার তাই বাংলা ছবির দর্শকের জন্য নতুন গল্প 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' । সেটা ভাগ্যের আশীর্বাদ, নাকি এক বিপদ? এই উত্তর আছে ছবিটার মধ্যেই ।
মফঃস্বল ও কলকাতার উপকণ্ঠে তৈরি 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' এক ব্যতিক্রমী ড্রামেডি, যেখানে সৌভাগ্য আর সংকট হাত ধরাধরি করে এগোয় । গল্পের কেন্দ্রে নারায়ণ পেশায় ডিজিটাল ঘটক, জীবনে হতাশা, ঋণ আর ভাঙা সম্পর্কের ভারে ন্যুব্জ । এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে কেনা একটি লটারির টিকিট তার জীবনে এনে দেয় বিপুল অর্থ ।
আর অর্থের ঝলকানির মাঝেই শুরু হয় অদ্ভুত পরিবর্তন । স্বপ্নে না বাস্তবে নারায়ণের সামনে উপস্থিত হন দেবী লক্ষ্মী । তাঁর নীরব অসন্তোষ যেন ইঙ্গিত দেয়, এই প্রাপ্তির পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য এক রহস্য । পরপর বিপর্যয়, বিশ্বাসঘাতকতা, এমনকি এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা নারায়ণের সাফল্যের গল্প দ্রুত পালটে দেয় । তার জীবন যখন কলিযুগ ও সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তখন নারায়ণ উপলব্ধি করে সব জেতাই জয় নয় ।
পরিচালক ঋষভ দত্ত বলেন, "'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' কেবল ভাগ্য পরিবর্তনের গল্প নয়, এটি বিবেক, কর্মফল ও আত্মজাগরণের এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নপত্র যেখানে অর্থের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে মানবিক সিদ্ধান্ত । 2021 সালে অফিসে বসেই মাথায় এসেছিল 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার'-এর কনসেপ্ট । অনেক ঝক্কি, নতুন মানুষ, নতুন দায়িত্ব-সব সামলে শুরু হয় যাত্রা । সৌভাগ্য যে স্বাতী মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল গিরি, স্বরলিপি ঘোষ, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সুরজিৎ মালের মতো শিল্পীদের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেলাম । এছাড়াও সুমনা দি (কাঞ্জিলাল), এহেসাস কাঞ্জিলালকে পাশে পেলাম । 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' শুধু ভাগ্য বদলের গল্প নয়; এটি বিবেক, কর্মফল ও মানবিক সিদ্ধান্তের এক যাত্রা ।"
সুমনা কাঞ্জিলাল, এহসাস কাঞ্জিলালের প্রযোজনায় আসবে এই ছবি । সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শমীক গুহ রায়, সায়ন্তন মিস্ত্রি, অনুষ্টুপ মজুমদার ।