প্রকাশ্যে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-এর টিজার, পুজোয় পর্দায় কলম-তলোয়ারের লড়াই

প্রকাশ্যে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-এর টিজার, পুজোয় পর্দায় কলম-তলোয়ারের লড়াই
সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসছে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ৷ দেখা যাবে আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী থেকে মিমি চক্রবর্তীর মতো তারকাদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: একটি বই । যার ভয়ে কেঁপেছিল গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য । যার পাতায় পাতায় ছিল শাসকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর স্বাধীনতার জন্য জেগে ওঠার ডাক । সেই উপন্যাস 'পথের দাবি' প্রকাশনার শতবর্ষ উপলক্ষে এবারের পুজোয় আসছে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' । দর্শকের দেখা হবে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর সব্যসাচী মল্লিকের সঙ্গে ।
সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নন্দী মুভিজের এই ছবিতে থাকছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, মিমি চক্রবর্তী-সহ একঝাঁক তারকা । বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এল এই ছবির বহু প্রতীক্ষিত টিজার । নন্দী মুভিজ প্রযোজিত এই ছবি আসছে চলতি বছর দুর্গাপুজোয় । টিজারে মিলল এমন এক সময়ের ঝলক, যেখানে সাহিত্য, রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এক সুতোয় বাঁধা ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সাহিত্য এবং তাঁর বহুচর্চিত 'পথের দাবি' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ছবি তুলে ধরবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে এক লেখকের চিন্তা ও কলমের সংঘাতের এক অসাধারণ অধ্যায় । 'পথের দাবি'-র কিংবদন্তি বিপ্লবী চরিত্র সব্যসাচী মল্লিক এই ছবির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র । বাস্তব ইতিহাস এবং সাহিত্যের কল্পজগতের সীমানায় দাঁড়িয়ে ছবিটি ফিরে দেখবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই উত্তাল সময়কে, যখন একটি কলমও হয়ে উঠতে পারত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার ।
ছবিটি নিয়ে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার কাছে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' হল এমন এক চিরন্তন গল্প, যেখানে আন্ডারডগ হল কলম আর তার প্রতিপক্ষ অত্যাচারী তলোয়ার । বাস্তব এবং সাহিত্যের দুই পরিসরেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই উত্তাল সময়ের কথাই এই ছবি বলে ।" সদ্য প্রকাশিত টিজারে ছবির আবহ, চরিত্র এবং সংঘাতের একাধিক ঝলক ধরা পড়েছে । ইতিহাস ও সাহিত্যের এই বিশেষ অধ্যায়কে বড়পর্দায় এক বৃহৎ সিনেমাটিক ক্যানভাসে তুলে ধরার ইঙ্গিত দিচ্ছে ছবির টিজার ।
প্রদীপ কুমার নন্দী প্রযোজিত এবং নন্দী মুভিজ-এর ব্যানারে নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, মিমি চক্রবর্তী ছাড়াও দিব্যাণী মণ্ডল, ঋক চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় নাগ, কৌশানী মুখোপাধ্যায় এবং কাঞ্চন মল্লিক । এই ছবির হাত ধরেই পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় পা রাখছেন মিউজিক কম্পোজার হিসেবেও । ছবির সঙ্গীত ও সাউন্ডট্র্যাকের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি । ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত ।
ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন ইন্দ্রনাথ মারিক, যাঁর ক্যামেরায় ফুটে উঠেছে ছবির সময়কাল, পরিবেশ এবং বৃহৎ ক্যানভাস । 'পথের দাবি'-র শতবর্ষের প্রাক্কালে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ফিরে দেখছে বাংলা সাহিত্যের এমন এক অধ্যায়কে, যেখানে শব্দ শুধু সাহিত্য ছিল না-ছিল প্রতিবাদের ভাষা । ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি এবং বিপ্লবের এই মেলবন্ধন নিয়ে পুজোয় বড়পর্দায় আসছে 'এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ৷