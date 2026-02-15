আসছে বাংলা ছবি 'এই শহরের গান', হাজির টিজার-পোস্টার
প্রকাশ্যে 'এই শহরের গান' ছবির টিজার পোস্টার । নতুন গল্পে পরমব্রত, প্রিয়াঙ্কা, অনির্বাণ, কনীনিকা, অঙ্গনা, মনপ্রীত । শহরের গল্প বলবে এই ছবি ।
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: আসছে প্রার্জুন মজুমদার পরিচালিত বাংলা ছবি 'এই শহরের গান' । হাজির ছবির টিজার-পোস্টার । ইতিমধ্যেই ছবির প্রথম ভাগের শ্যুটিং শেষ । কলকাতা শহরের নানা জায়গা জুড়ে শ্যুটিং হয়েছে ।
'এই শহরের গান' ছবির প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্গনা রায়, মনপ্রীত রোহতাশ নিব্বিওয়ালকে । ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জিনিয়া পাণ্ডে, ঋত্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । ছবিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখাবো হবে কলকাতা শহরটিকে । এই শহর সম্পর্কের শহর, প্রেমের শহর, আবেগের শহর । আর সেটাই এই ছবিতে তুলে ধরবেন পরিচালক প্রার্জুন মজুমদার ।
সম্পর্কের গল্পের নতুন সমীকরণের ছবি 'এই শহরের গান' । তিনজোড়া দম্পতি জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে-নিজ নিজ সম্পর্কের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে লড়াই করে । তারা একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, একে অপরকে চেনেও না; তবুও এক অদৃশ্য আন্তরিক যোগসূত্রে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত । আর সেই যোগসূত্রের কেন্দ্রে আছে একটি শহর, যা নীরবে তাদের সকলকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে ।
ছবিতে অনিকেতের চরিত্রে অভিনয় করছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সৃজনীর চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং শান্তনুর চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ চক্রবর্তীকে । অন্যদিকে অনামিকা চরিত্রে কনীনিকা ও তৃষার চরিত্রে অঙ্গনা রায়কে ও রাহুলের চরিত্রে দেখা যাবে মানপ্রিত রোহতাশ নিব্বিওয়ালকে ।
ছবিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি গান, যা শোনা যাবে জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে । পরিচালক প্রার্জুন মজুমদার বলেন, "এই ছবিতে কলকাতা শহর ও একটি চরিত্র । এই শহরে কত সম্পর্কের গল্প বাসা বেঁধে থাকে, সেগুলো বড়পর্দায় তুলে ধরব । আবেগের কথাও ফুটে উঠবে এই ছবিতে । আমার ছবির প্রতিটি চরিত্র তার শহরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বলবে । আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে ৷"
চলতি বছরে ছবিটি মুক্তি পাবে প্রযোজক আকাঙ্শা রায় ও প্রার্জুন মজুমদারের প্রযোজনাতে 'স্ট্যাগড ফিল্মস'-এর ব্যানারে । ছবির দ্বিতীয় ভাগের শ্যুটিং শুরু হবে এই মাসেই বলে জানা গিয়েছে ।