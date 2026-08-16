দর্শকদের উপহার দিয়েছিলেন দামু-দেবীপক্ষ, প্রয়াত পরিচালক রাজা সেন

দর্শকদের উপহার দিয়েছিলেন দামু-দেবীপক্ষ, প্রয়াত পরিচালক রাজা সেন
গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পরিচালক রাজা সেন ভর্তি ছিলেন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে । সেখানেই রবিবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷
Published : August 16, 2026 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: প্রয়াত বাংলা ছবির পরিচালক রাজা সেন । পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার ভোরে 70 বছর বয়সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর । খবরে সিলমোহর দিয়েছেন অভিনেতা শুভ্রজিৎ দত্ত । প্রয়াত পরিচালককে শেষবারের মতো টেকনিশিয়ান্সে আনা হবে কি না সেই ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই জানান তিনি । তবে রবিবার দুপুরে নন্দনে নিয়ে যাওয়া হবে পরিচালকের দেহ ৷ সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন শিল্পীরা ৷
জানা গিয়েছে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পরিচালক রাজা সেন ভর্তি ছিলেন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে । গত শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি । এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ভেন্টিলেশনে রাখতে হয় তাঁকে । খবর পেয়ে প্রবীণ পরিচালককে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ।
টলিপাড়া সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে পর পর দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন রাজা সেন । এরপর এসএসকেএম হাসপাতালে পরিচালকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে ভুগছিলেন রাজা । এরপর শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি । সেই ধকল আর নিতে পারলেন না । চলে গেলেন রাজা সেন । চলতি বছরের শুরুতেও তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল এবং অস্ত্রোপচারও হয়েছিল । কয়েক বছর ধরে চলা শারীরিক জটিলতার মধ্যে স্নায়ু ও চলাফেরার সমস্যার কথাও শোনা গিয়েছে ।
বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জগতে রাজা সেনের দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । 'আত্মীয়স্বজন' এবং 'ল্যাবরেটরি'-র মতো ছবির পাশাপাশি 'দামু', 'চক্রব্যুহ', 'দেশ', 'দেবীপক্ষ', 'বিশ্ব ও অর্জুন', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'তিনমূর্তি', 'মৌবনে আজ', 'কলোনেল', 'মায়ামৃদঙ্গ'র মতো জনপ্রিয় সব ছবির পরিচালক রাজা সেন ।
এছাড়াও একাধিক ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন তিনি ৷ বাংলা টেলিভিশনেও রয়েছে তাঁর অগণিত কাজ ৷ বাংলা ছবি 'দামু' এবং 'আত্মীয়স্বজন', সুচিত্রা মিত্রকে নিয়ে তৈরি ডকুমেন্টারির জন্য তিনবার জাতীয় পুরস্কার পান তিনি ৷ তাঁর পরিচালনায় 'দেশ' ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া ভাদুড়িও অভিনয় করেন ৷ রাজা সেনের মতো পরিচালকের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া ৷