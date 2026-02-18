বাংলা ছবি 'ভানু'র ঝুলিতে একাধিক সম্মান ! পরিচালক-সহ পুরস্কৃত অঙ্কিত, অনুষ্কা
তরুণ রবি ঠাকুরের চরিত্রে অঙ্কিত মজুমদার দেখা গিয়েছে ছবিতে ৷ কাদম্বরী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন অনুষ্কা চক্রবর্তী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 3:16 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: 'নিউ দিল্লি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2026'-এ 'ভানু' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর শিরোপায় সম্মানিত হলেন অনুষ্কা চক্রবর্তী । সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন অঙ্কিত মজুমদার । একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছে অয়নাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবি ।
এই ছবিতে কাদম্বরী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনুষ্কা । বর্তমানে 'দাদামনি' ধারাবাহিকে মুখ্য নারী চরিত্রে রয়েছেন তিনি । পার্বতীর চরিত্রে রীতিমতো ভালোবাসাও পাচ্ছেন অভিনেত্রী । এরই মাঝে এই শিরোপা প্রাপ্তি । তবে তিনি একা নন, নিউ দিল্লি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (NDFF) 'ভানু' ছবিটি জিতে নিয়েছে আরও কয়েকটি পুরস্কার ।
সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে 'রেড স্টোন' পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি, সেরা পরিচালক হিসেবে 'গোল্ডেন ক্যামেল' পুরস্কার পেয়েছেন পরিচালক অয়নাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন অঙ্কিত মজুমদার । তাঁকে ভানুসিংহ অর্থাৎ তরুণ রবি ঠাকুরের চরিত্রে দেখা গিয়েছে ছবিতে । সেরা পোস্টার ডিজাইনের জন্যও পুরস্কৃত হয়েছেন পরিচালক অয়নাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ।
পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়ে আপ্লুত অনুষ্কা চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "পুরস্কার তো সবসময়ই যে কোনও অভিনেতার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়; আমার ক্ষেত্রেও সেটা ব্যতিক্রম নয় । এই ছবি এবং তার উপর কাদম্বরী দেবীর চরিত্র…সব মিলিয়ে ভীষণ স্পেশাল একটা কাজ এটা আমার কাছে । সেই কাজ যে এত সম্মানীয় ক্ষেত্রে পুরস্কার পেয়েছে সেটা সত্যিই খুব আনন্দের । বর্তমানে ধারাবাহিকের শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, তার মধ্যে এই পুরস্কারের খবর সত্যিই খুব আপ্লুত করেছে । কাজের তাগিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ।"
পুরস্কার পেয়ে কেমন অনুভূতি, তা জানতে অঙ্কিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় । অভিনেতা তখন স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছেন । উল্লেখ্য, অঙ্কিত ন্যাশনাল জেমস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র । তবে অঙ্কিতের মা ললিতা মজুমদার বলেন, "অঙ্কিতের বহিঃপ্রকাশ খুব কম । পুরস্কারের কথা জানার পর মুখে মুচকি হাসি ছাড়া কিছুই ছিল না । আমরা ওর স্কুলকে জানিয়েছি । প্রিন্সিপাল ম্যাডাম খুব খুশি । ক্লাস টিচারও খুশি । ওঁরা পুরস্কারটা দেখতে চেয়েছেন । অঙ্কিতের বাবা আজ সেটা নিয়ে যাবেন স্কুলে দেখাতে । অঙ্কিত এখন পড়া নিয়েই ব্যস্ত ।"
তাঁর কথায়, "এই পুরস্কারে অঙ্কিতের যতটা কৃতিত্ব, ততটাই পরিচালকের । তবে, একজনের কথা আমাকে বলতেই হবে । তিনি প্রযোজক প্রবীর দাস । অঙ্কিতকে উনি ওয়ার্কশপ করান । অঙ্কিতের ঘাড় উঁচু করে কথা বলা, বারবার চোখ পিটপিট করার অভ্যাস আছে । সেগুলো ঠিক করতে হয়েছে । একইভাবে আজকের জমানার ছেলের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ধীর স্থির মানুষ হয়ে ওঠা বেশ কঠিন । সেটাও ওকে রপ্ত করতে হয়েছে । এর নেপথ্যে প্রবীর দাস এবং ওঁর ছেলের অবদান ভুলব না । ছ’শোটা ছবির মধ্যে থেকে অঙ্কিত পুরস্কার পাওয়ায় আমরা তো খুশিই । সে নিজেও খুশি । কিন্তু মুখে কোনও রা নেই ।"