প্রথম ছবির শুটিংয়েই ভৌতিক কাণ্ডের মুখে ইনায়া ! কী ঘটেছিল সেই রাতে?

প্রথম ছবির শুটিংয়েই ভৌতিক কাণ্ডের মুখে ইনায়া ! কী ঘটেছিল সেই রাতে?
Inaaya Chowdhury Interview: প্রথম বড় পর্দায় পা রাখা থেকে আসন্ন দুর্গাপুজো নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডায় অভিনেত্রী ইনায়া চৌধুরী ।
Published : September 20, 2026 at 12:13 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নতুন মুখ ইনায়া চৌধুরী । সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্মের মাধ্যমেই বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন ইনায়া । আগামী 25 সেপ্টেম্বর দর্শকের দরবারে আসছে 'অটবী' । সেখানেই তানিয়ার চরিত্রে দেখা যাবে ইনায়াকে । ছবিতে মধুমিতা সরকারের বোন হিসেবে দর্শক দেখতে পাবেন এই অভিনেত্রীকে । তার আগে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি ইনায়া ৷ আড্ডা দিলেন প্রথম বড় পর্দায় পা রাখা থেকে আসন্ন দুর্গাপুজো নিয়ে । আগমনী গানও গাইলেন তিনি ।
ইটিভি ভারত: 'অটবী' ছবিতে আপনার চরিত্রটা কেমন?
ইনায়া: তানিয়া আমার চরিত্রের নাম । আমি ডিম্পল মানে মধুমিতা দি'র ছোট বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছি । ইনায়া পেশায় শিক্ষিকা । মূলত দিদি আর বোনের কেমিস্ট্রিই এই ছবির মূলধন । বাবা-মা হারা বোনকে দিদিই আগলে রাখে । এই দু'জনের মধ্যে কী কী ঘটে সেটাই দেখার ।
ইটিভি ভারত: এই ছবিতে সুযোগ এলো কীভাবে?
ইনায়া: আমি এর আগে দর্শু ওটিটিতে সৌমাভর পরিচালনায় 'আলাউদ্দিনের নোটবুক' নামে একটা সিরিজ করেছি । ওখানেও আরিয়ান ছিল । সৌমাভ এরপর আমাকে এই ছবিটার কথা বলে । ব্যক্তিগতভাবে থ্রিলার, হরর, সাসপেন্সধর্মী ছবি দেখতে খুব ভালোবাসি । আমাকে বলায় রাজি হই, তারপর অডিশন হয়, চান্স পাই । জানলাম মধুমিতা দি, সাহেব দা, রাহুল দা, আরিয়ান আছে । তাই খুব এক্সাইটেড ছিলাম কাজটা নিয়ে ।
ইটিভি ভারত: জঙ্গলে শুটিং করেছেন । কোনও ভয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে এই শুটিংয়ে?
ইনায়া: আমি নেগেটিভ, পজিটিভ এনার্জি অনুভব করতে পারি । আমার রাশি বৃষ । জঙ্গলে একটা তন্ত্রমন্ত্রের সিন আছে । সেই রাতে শুটিং হয়েছে প্রায় 1টা অবধি । প্রচুর গাছ ছিল ওখানে । তন্ত্রমন্ত্রের শটটা চলছে, এমন সময় আমি হঠাতই একটা সাউন্ড ফিল করি । ওটা অনুভবের । কোনও পশুপাখি বা জন্তুর সাউন্ড নয় । শুটিং কমপ্লিট হতেই আমি পিছন দিকটাতে গেলাম । প্রচণ্ড গায়ে কাঁটা দেয় । বাড়ির দিকে চলে আসার সময়ে আমি আর পিছনে তাকাইনি । অসুস্থ ছিলাম ।
ইটিভি ভারত: কোন ধরনের চরিত্র ভালো লাগে?
ইনায়া: আলিয়া ভাটের 'আলফা' ছবিতে যে চরিত্রটা করেছেন, সেটা আমার খুব পছন্দের । ওরকম একটা চরিত্র করতে চাই । অ্যাকশন করতে পারব এমন ছবিতে কাজ করতে চাই ।
ইটিভি ভারত: পুজোয় কী প্ল্যান?
ইনায়া: ছোটবেলার আনন্দটা আলাদা ছিল । বাবা-মায়ের হাত ধরে মণ্ডপে যেতাম । এখন ছবিটা পালটে গিয়েছে । আমার কাছে দুর্গাপুজো মানে শপিং, প্যান্ডেল কীভাবে তৈরি হয়েছে সেটা দেখা । আমার ক্রিয়েটিভ কাজের দিকে খুব ঝোঁক । ভালো লাগে দেখতে কীভাবে, কী দিয়ে, কী তৈরি করা হয়েছে । আমি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছাত্রী । শিল্প ও সংস্কৃতি আমাকে বরাবরই টানে ।
কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাই না এই সময়ে । এক দু'বছর গিয়ে এত মিস করেছি, নিজের শহর থেকে আর যাই না । আজকাল আবার পুজো পরিক্রমাও থাকে । ফলে, এখানেই থাকি পুজোতে । আজও ঠিক ভোর চারটেয় উঠে মহালয়া শুনি । মাকে ঘুম থেকে আমিই ডাকি । মহালয়ার ভোর, শিউলি ফুলের গন্ধ, ফুল কুড়নো-আমার জীবন থেকে এগুলোকে হারাতে দেব না কখনও ।