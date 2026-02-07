ভোটের আগেই 'অদম্য'র মতো ছবি রিলিজ হওয়া উচিত, কেন বললেন পরিচালক রঞ্জন ঘোষ?

ETV Bharat / entertainment

'অদম্য'র শুটিং হয়েছে সুন্দরবনের গভীরে । টানা দু'বছর ধরে চলেছিল রেইকি । এরপর শুটিং শুরু হয় । ঠিক ছয়জনে মিলে গড়ে ওঠে ছবিটি ।

পরিচালক রঞ্জন ঘোষ ও অভিনেতা আরিয়ুন ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
Published : February 7, 2026 at 6:44 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 7:00 PM IST

কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ভ্যালেনটাইন্স ডে'র আবহে বড়পর্দায় আসছে অপর্ণা সেন নিবেদিত ও রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'অদম্য' । তার আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে ছবিটি নিয়ে আড্ডা জমালেন পরিচালক রঞ্জন ঘোষ এবং অভিনেতা আরিয়ুন ঘোষ ।

কেন এই ছবি? এই প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জন বলেন, "সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'দেশলাই কাঠি' খুব ছোটবেলা থেকেই আমার খুব পছন্দের একটা কবিতা । ছোটবেলায় কবিতাটা আমি না বলতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে একবার নেমে যাই স্টেজ থেকে । সেই একটা ক্ষতে ভরা স্মৃতি আমার ছিলই । পরবর্তীকালে 2014-15 সালে 'হৃদমাঝারে' করার পর আমরা দেশ ও সমাজের যে চিত্র দেখি তা দেখে আমার মনে হল আজ যদি কবি সুকান্ত কবিতা লিখতেন বা ভগৎ সিং যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে দেশ ও সমাজের এই বদল কীভাবে দেখতেন । তাঁদের প্রতিক্রিয়া কী হতো?"

ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় ছবির পরিচালক ও অভিনেতা (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমি একটা সিঙ্গল ক্যারেক্টার নিয়ে ছবি বানাতে চেয়েছিলাম । নানা কনসেপ্ট ঘাঁটছিলাম । এরই মাঝে 'দেশলাই কাঠি' আমার মনে স্ট্রাইক করে । একটা দেশলাই কাঠির বাক্স থেকে যদি একটা কাঠি বের করে নেওয়া হয়, তাহলে সিঙ্গল বা একক চরিত্র । আর বাকিরা তো বাক্সের মধ্যেই আছে । একজন রিপ্রেজেন্ট করছে । পলাশও এই ছবিতে অনেকের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে ।"

এই ছবিতে পলাশের ভূমিকায় আরিয়ুন ঘোষ । আরিয়ুন দীর্ঘদিন যাবত থিয়েটার করেন । পাশাপাশি রঞ্জনের সহকারী হিসেবেও কাজ করেন । প্রথমে ঠিক ছিল না চরিত্রটা আরিয়ুন করবেন । তাই রঞ্জনকে বহু অভিনেতার নাম বলতে থাকেন আরিয়ুন । যাঁদের সঙ্গে পলাশ চরিত্রটি মানানসই হবে । কিন্তু একক চরিত্রনির্ভর ছবি প্রযোজনা করতে রাজি হচ্ছিলেন না কোনও প্রযোজক । কিন্তু ছবিটা হবে না, তা তো হতে পারে না । তাই কোনও প্রযোজনা সংস্থার সাহায্য ছাড়াই এই ছবি বানানোর সিদ্ধান্ত নেন রঞ্জন । আর তিনি আরিয়ুনকে বলেন, এই চরিত্রটা তুমিই করবে ।

'অদম্য' ছবির শুটিং (ছবি-সংগৃহীত)

এই প্রসঙ্গে উঠে আসে গিল্ডের টেকনিশিয়ানদের নিয়ে কাজ না করার কথা । রঞ্জন বলেন, "আমাদের কোনও টাকাই ছিল না ছবি বানানোর জন্য । আর গিল্ডের টেককিশিয়ানদের নিয়ে কাজ করতে হলে আমাকে শ্রম আইন মেনে কাজ করতে হবে । আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে ঠিকমতো শোওয়ার জায়গাও ছিল না । অত বড় টেকনিশিয়ান টিম নিয়ে আমাদের থাকারও জায়গা ছিল না । আমরা ছয়জনই ছবির সব কাজ করেছি । আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার আসলে একজন স্টিল ফোটোগ্রাফার । সে এই প্রথম কোনও সিনেমার কাজ করল ।" রঞ্জনের কথায়, এত প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করার ভিতরেও একটা আনন্দ আর আশীর্বাদ আছে ।

'অদম্য' ছবির দৃশ্য (ছবি-সংগৃহীত)

আরিয়ুন বলেন, "পণ্ডিচেরি ইউনিভার্সিটি থেকে রঞ্জনদা একটা অফার পায় । সেখানে থেকে এক মাস ধরে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হয় । দু'বছর রেকি সুন্দরবনে । আমার প্রস্তুতির কথা চমক হিসেবে থাক । তবে, আমি 12 কিলো ওজন ঝরিয়েছি ।"

অপর্ণা সেন নিবেদিত 'অদম্য' ছবিটি (ছবি-সংগৃহীত)

আড্ডায় উঠে আসে আরিয়ুনের প্রতিদিন শরীরে চোট পাওয়ার কথা, কুমীর অধ্যুষিত এলাকার শুটিংয়ের কথা । বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন একটা ছবি, ছবির উপরে কোনও প্রভাব পড়বে না তো? রঞ্জন এক বাক্যে বলেন, "এরকম ছবি ভোটের সময়েই আসা উচিত ।" একই সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আবহেও আসছে এই ছবি । সেবিষয়ে রঞ্জন বলেন, "আমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে এক ধরনের ভালোবাসার কথাই বলি । এই ছবি বলবে দেশমাতৃকার প্রতি পলাশদের ভালোবাসার কথা ।" অঞ্জন বোস, বজরংলাল আগরওয়াল ও রঞ্জন ঘোষ–এর উদ্যোগে নির্মিত 'অদম্য' চলতি বছরের আগামী 13 ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ।

সুন্দরবনে ছবির শুটিং হয়েছে (ছবি-সংগৃহীত)

এই ছবির গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ভুল পথে গড়িয়ে যায় । বছর তেইশের পলাশ, যে নিজেই শিকারি, হঠাৎ সে নিজেই হয়ে ওঠে কারর শিকার । রাষ্ট্রব্যবস্থার হাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে । গল্পের পটভূমি সুন্দরবন, যেখানে বহুদিন ধরেই মানুষ, প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত চলে আসছে । পরিচালক পলাশকে দেশলাই কাঠি বলেছেন ।

'অদম্য' ছবির দৃশ্য (ছবি-সংগৃহীত)

পরিচালকের কথায়, পলাশ এক বাক্স দেশলাই কাঠির মধ্যে একটি দেশলাই কাঠি । তার বুকে যতটা আগুন, বাক্সের বাকিদের বুকেও ঠিক ততটাই আগুন । একজন যেমন জ্বলে উঠতে পারে বাকিরাও পারে । এই ছবিতেও পলাশ একটি দেশলাই কাঠিই । সে আর পাঁচজন নিপীড়িতর হয়ে কথা বলে । কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'দেশলাই কাঠি' কবিতাটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রেখেই লিখেছিলেন । তাই এই ছবিও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠে ।

'অদম্য' ছবির দৃশ্য (ছবি-সংগৃহীত)

উল্লেখ্য, এই ছবি নিবেদন করছেন অপর্ণা সেন । রঞ্জন তাঁর স্নেহভাজন । একবার তাঁকে নিবেদন করতে বললেই রাজি হয়ে যান জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী অপর্ণা সেন । অভিনয়ে রয়েছেন আরিয়ুন ঘোষ, সঙ্গে সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়, শৌর্য মাদ্রাজী, আর্য গিরি, শুভম দত্ত, রেলিশ খান, দেবাশিস গিরি, শঙ্কর বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা । আরিয়ুনকে আগামিদিনে ভালো অভিনেতা হিসেবে দেখতে চান রঞ্জন ঘোষ ।

