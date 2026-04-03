সকালে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে, তারপর থেকেই নিখোঁজ পরিচালক উৎসব, বাড়ছে উদ্বিগ্নতা

নিখোঁজ চিত্রনাট্যকার-পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 12 ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পরিচালকের হদিশ মেলেনি ৷

নিখোঁজ পরিচালক উৎসব (Special Arrnagement)
Published : April 3, 2026 at 3:12 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:19 PM IST

কলকাতা, 3 এপ্রিল: বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখনও বাড়ি ফেরেননি পরিচালক-চিত্রনাট্যকার উৎসব মুখোপাধ্যায় (Utsav Mukherjee)। আবারও রহস্য টলিপাড়ায়। একে তো রাহুলের মৃত্যু ঘিরে রহস্য থেকেই গিয়েছে। এরই মাঝে আরও এক সৃজনশীল মানুষের হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়া। সূত্রের খবর, উৎসব বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ব্যাঙ্কের কাজে। সঙ্গে নিয়েছিলেন নিজের নয়, প্রয়াত বাবার ফোন। দুপুরে কথাও হয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। এরপরই ফোন সুইচ অফ।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে নিমতার একটি পিএনবি ব্যাঙ্কের কাজ সেরে ফেরার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন উৎসব (Utsav Mukherjee)। স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় (Social Media Post) জানিয়েছেন, দুপুর 2টা 22 মিনিটে উৎসবের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়। তখন তিনি নাকি ব্যাঙ্কের ভেতরেই ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর থেকেই তাঁর ফোন সুইচড অফ। তারপর আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে। পরিবার ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। তিনি কি আদৌ গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে? তাও তদন্তসাপেক্ষ ব্যাপার। এই ঘটনায় চিন্তা প্রকাশ করেছেন অভিনেতা জীতু কমল ৷

তিনি সোশাল মিডিয়ায় নিখোঁজ পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, "মানেটা কি ? উৎসব মুখোপাধ্যায় আমার খুব কাছের। তিনি একজন অসাধারণ পরিচালক এবং অনিক দত্ত দার সঙ্গে আমাদের 'অপরাজিত' সিনেমার পরিচালক দলের সদস্য ছিলেন।"

উৎসব মুখোপাধ্যায় তাবড় তাবড় পরিচালকদের তালিকায় এখনও নাম লেখাতে না পারলেও স্বাধীনভাবে ছবি তৈরি, শর্ট ফিল্ম ও চিত্রনাট্য লেখার জগতে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে জমি তৈরি করছিলেন ইন্ডাস্ট্রিতে। শান্ত এবং স্বল্পভাষী উৎসব কাজেও অত্যন্ত মনোযোগী বলে জানা গিয়েছে। 'বরুণবাবুর বন্ধু', 'ভবিষ্যতের ভূত'-এর মতো সিনেমার গল্প লিখেছেন তিনি। একজন সৃজনশীল মানুষ এভাবে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে শিল্পীমহলে। পরিবারের আবেদন যদি কেউ তাঁকে কোথাও দেখে থাকেন বা কোনও তথ্য জানেন, তবে যেন দ্রুত জানানো হয়।
ব্যাঙ্কে ঢোকার পর ঠিক কী হল যে তখন থেকেই তিনি অধরা? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

