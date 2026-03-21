নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়ার মধ্য দিয়েই ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে যায়- অকপট পরিচালক রাজু মজুমদার
ব্ল্যাক কফি'তে দেখা যাবে একঝাঁক নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: 'ফণিবাবু ভাইরাল' ছবির মাধ্যমে পরিচালনায় অভিষেক হল অভিনেতা রাজু মজুমদারের। এবার তিনি হাত দিতে চলেছেন তাঁর দ্বিতীয় ছবিতে। খুব শীঘ্রই 'ব্ল্যাক কফি'-র কাজ শুরু করতে চলেছেন তিনি। আসন্ন এই ছবি একটি ক্রাইম থ্রিলার, যা প্রযোজনা করছেন আদিত্য অশোক, 'আদিকা প্রোডাকশনস'-এর ব্যানারে। 'ব্ল্যাক কফি'তে দেখা যাবে একঝাঁক নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। আশা করা যায় যার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি পেতে চলেছে একঝাঁক নতুন মুখ।
পরিচালক রাজু মজুমদার বলেন, "এই ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল নতুন মুখদের লিড রোলে আনা। আমার বিশ্বাস, নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়ার মধ্য দিয়েই ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে যায়। আদিকা প্রোডাকশন্স এবং প্রোডিউসার আদিত্য আশোকের সঙ্গে মিলেই আমরা এই ছবির মাধ্যমে বাংলা সিনেমায় কিছু নতুন প্রতিভা তুলে ধরতে চলেছি।"
উল্লেখ্য, রাজু মজুমদার স্বয়ং একজন সুদক্ষ অভিনেতা। একাধিক ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে দর্শকের মনের জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। বলতে দ্বিধা নেই, দর্শক তাঁকে আলাদা করে চেনে। এহেন রাজু মজুমদারের আসন্ন ছবির গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, কলকাতার উপকণ্ঠেই গড়ে ওঠে উপনগরী। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হতে থাকে সেখানকার মানুষজনের জীবন জীবিকা, সম্পর্ক। শুরু হয় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। ক্ষমতা দখল, প্রতিশোধস্পৃহা, সেখান থেকে শুরু হয় খুনোখুনি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রলয় ঘোষ একদমই সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও এই আবহেই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে জমি মাফিয়া। তার ছেলে রন, যে কিনা বাবার এই সাম্রাজ্যের সহযোগী। তাদের এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিপত্তির কারণে তাদের বহু শত্রুও তৈরি হয়। যারা বারেবারে বিভিন্ন ভাবে তাদের শেষ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়, ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে। প্রলয় ও রন শিখরে উঠছে, উড়ছে।
এমনই এক সময় রনের জীবনে প্রিয়ার এন্ট্রি হয়। প্রিয়াকে ভালোবেসে রনের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। রন এই অন্ধকার জগৎ ছেড়ে প্রিয়াকে নিয়ে পাহাড়ে চলে যায়, সেখানে প্রিয়াকে বিয়ে করে একদম সাধারণ জীবন যাপন করতে থাকে। একটা কফি শপ বানায়, নাম রাখে 'ব্ল্যাক কফি'। কিন্তু নিয়তির লেখা কিভাবে বদলাবে? একদিন হঠাৎই শত্রুপক্ষের লোকেরা প্রলয়কে মেরে ফেলে। রনের মধ্যে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন। রন আবারও সেই ফেলে আসা অন্ধকার জীবনে ফিরে যায়, বাবার খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। ফলে রন আর প্রিয়ার মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব। কী ভাবে সে এক এক করে তার বাবার খুনের প্রতিশোধ নেয়? আদৌ কি প্রিয়ার সঙ্গে রনের মিল হয়? প্রেম, ভালোবাসা, পারিবারিক সম্পর্কে ওঠাপড়া, ষড়যন্ত্র, রাজনীতি, মৃত্যু—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ছবি 'ব্ল্যাক কফি'।
পরিচালক বলেন, "ব্ল্যাক কফি শুধুই একটি ক্রাইম থ্রিলার নয়—এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিছু কাঁচা ও নির্ভেজাল বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। 'ফণিবাবু ভাইরাল' ছবির মাধ্যমে আমার ডিরেকশন জার্নি শুরু হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার পর 'ব্ল্যাক কফি' আমার কাছে আরও বড়, আরও ব্যক্তিগত এক যাত্রা। এই ছবিতে আমি আরও গাঢ়, আরও তীব্র একটি গল্প বলতে চেয়েছি যা দর্শককে টানটান উত্তেজনায় রাখবে, আবার একই সঙ্গে ভাবতেও বাধ্য করবে।"
জানা গিয়েছে, 'ব্ল্যাক কফি' শুধুমাত্র অপরাধের গল্প নয়, এটি মানুষের গল্প, তাদের সিদ্ধান্ত, তার ফলাফল এবং সেই মাঝখানের ধূসর অংশের গল্প। এক কাপ ব্ল্যাক কফির মতোই এই ছবিটা গাঢ়, শক্তিশালী এবং একেবারে অকপট।