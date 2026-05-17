ফের কান চলচ্চিত্র উৎসবে বঙ্গকন্যা ইন্দিরা, বিশ্ব মঞ্চে নয়া ছবির পোস্টার উন্মোচন

নিজের ছবির পোস্টার প্রকাশের পাশাপাশি ইন্দিরা ধর ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়নে অন্যতম বক্তা হিসেবে এবছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়েছেন ।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাঙালি পরিচালক ইন্দিরা ধর
Published : May 17, 2026 at 12:30 PM IST

হায়দরাবাদ, 17 মে: ফের কান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিলেন বঙ্গকন্যা ইন্দিরা ধর ৷ এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার কান চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চ শোভিত করলেন অস্কার-মনোনীত এই বাঙালি পরিচালক । ইন্দিরা ধর তাঁর পরবর্তী ছবির ঘোষণার জন্য কান চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চকে বেছে নিয়েছেন ৷ সেখান থেকেই শনিবার 'আ টেল অফ টু উইমেন (a tale of two women)' ছবির পোস্টার উন্মোচন করেছেন পরিচালক ৷

তিনি জানিয়েছেন, এই ছবিতে অভিনয় করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও ছায়া কদম ৷ ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি 'ইকোস অফ ভ্যালর' ও 'পুতুল' ছবিতে ইন্দিরার সঙ্গে কাজ করেছেন ৷ ছবিটির সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন অর্ঘ্যকমল মিত্র ৷

কান থেকে ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকার দিলেন ইন্দিরা ধর

সূদূর কান থেকে ইটিভি ভারতকে ফোনে ইন্দিরা ধর বলেন, "'আ টেল অফ টু উইমেন' ছবিটি মধ্যবয়সি মহিলা ও তাদের জীবন নিয়ে তৈরি হচ্ছে ৷ আমি ছবিটা এমনভাবে তৈরি করতে চাইছি যাতে সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পারে ৷ একটা আন্তর্জাতিক ছবি হয়ে উঠুক ৷ আমি ও সায়ন ছবিটির পোস্টার লঞ্চে হাজির ছিলাম ৷ ভারত প্যাভিলিয়নে ছবিটি নিয়ে খুব ভালো সাড়া পেয়েছি ৷"

ইন্দিরা ধরের আগামী হিন্দি ছবি

তিনি আরও বলেন, "ছবিটি তৈরির কাজ চলছে ৷ আমার জন্য এই ছবিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ পুতুলের পর এটা দ্বিতীয় ছবি যা আইকা (IKA) পুরোপুরি প্রযোজনা করছে ৷ ইকোস অফ ভ্যালর ছবিতে দিব্যা দত্ত ও নীরজ কবির সঙ্গে কাজ করেছি ৷ এরপর 'আ টেল অফ টু উইমেন' ছবিতে ছায়া এবং ঋতুদির সঙ্গে কাজ করছি ৷ আমার জন্য অভিনেত্রীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমি খুব খুশি যে ছবিটা তৈরি হচ্ছে ৷"

কানের মঞ্চে বঙ্গ কন্যা ইন্দিরা ধর

'আ টেল অফ টু উইমেন'-এর পাশাপাশি ইন্দিরা ধর তাঁর আসন্ন ছবি 'ইকোস অফ ভ্যালর'-এর কাজও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । কান থেকে ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর আশার কথা জানিয়েছেন । ইন্দিরা বলেন, "একজন পরিচালক হিসেবে আমি চাই আরও বেশি ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা এগিয়ে আসুন এবং বিশ্ব বাজারকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য একটি মঞ্চে পরিণত করুন । আমার সবসময়ই ইচ্ছা ছিল যে প্রতি বছর অন্তত একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র যেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে অফিসিয়াল সিলেকশনের অংশ হয় । কান বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎসব এবং আমি সত্যিই আশা করি আরও বেশি ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা এখানে আসার সুযোগ পাবেন ।"

অস্কার-মনোনীত বাঙালি পরিচালক ইন্দিরা ধর

গত কয়েক বছরে কান চলচ্চিত্র উৎসব ইন্দিরা ধরের ছবি তৈরির যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । তিনি প্রথম সবার নজর কাড়েন তাঁর বাংলা চলচ্চিত্র 'পুতুল' দিয়ে, যা কান উৎসবের 'মার্শে দু ফিল্ম' বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছিল । পরে ছবিটি অস্কারের মনোনয়ন পায় এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ৷ এই ছবি পরিচালক ইন্দিরা ধরকে চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয় ।

'পুতুল' ছবিটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এর সঙ্গীত । 'ইতি মা' গানটি 2025 সালের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে শ্রেষ্ঠ মৌলিক গান এবং শ্রেষ্ঠ মৌলিক আবহ সঙ্গীত বিভাগে অস্কার মনোনয়ন লাভ করে । এই ছবির সুরকার সায়ন গঙ্গোপাধ্যায় একই ছবির জন্য দুটি অস্কার মনোনয়ন পাওয়া একমাত্র বাঙালি সুরকার । তিনি এবার 'আ টেল অফ টু উইমেন' ছবিতে ইন্দিরা ধরের সঙ্গে পুনরায় কাজ করবেন এবং সঙ্গীত ও আবহ সঙ্গীত উভয়ের দায়িত্ব সামলাবেন ।

গত বছর ভারত প্যাভিলিয়নে শেখর কাপুরের উন্মোচন করা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যৌথ প্রযোজনা 'ইকোস অফ ভ্যালর'-এর উদ্বোধনের জন্য ইন্দিরা ধর কান উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন । ইন্দিরার ব্যানার, আইকা(IKA) স্টুডিয়োস এবং আর্ডেন স্লেটের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিব্যা দত্ত এবং নীরজ কবি । ছবিটি যুদ্ধে শহিদ অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা-মায়ের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ।

তবে এ বছর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'আ টেল অফ টু উইমেন' নামে একটি হিন্দি ছবি ৷ পরিচালক হিসাবে কান উৎসবের মতো মঞ্চে নিজের যাত্রাপথ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইন্দিরা ধর বলেন, "কান এমন একটি জায়গা যা আমাকে আমার চলচ্চিত্রগুলো তুলে ধরার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ দিয়েছে । কান চলচ্চিত্র উৎসবের ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়নে আমি আমার দুটি ছবি 'পুতুল' এবং 'ইকোস অফ ভ্যালর' ঘোষণা করেছিলাম । আমি কোনও চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক পরিবার বা প্রেক্ষাপট থেকে আসিনি, যেখানে আমার পেশাগত উন্নতির জন্য বাড়তি সমর্থন বা উৎসাহ পেতাম । আমার এই পথচলা এবং সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন হলেও, তা গভীরভাবে তৃপ্তিদায়ক এবং অর্থবহ ।"

তিনি আরও বলেন, "অনেকে আমাকে আটকে রাখতে বা দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি প্রতিবারই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকে নিজের লক্ষ্যের দিকে কাজ করে গিয়েছি । এই বছর আমি কান চলচ্চিত্র উৎসবে দুটি প্রকল্প নিয়ে যাচ্ছি, যে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে নির্মিত ।"

চলচ্চিত্র নির্মাতা আরও জানান যে, 'পুতুল' একাধিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিভাগে যোগ্যতা অর্জন করার পর তাঁর প্রযোজনা সংস্থা, আইকা স্টুডিয়োস (ইন্দিরা অ্যান্ড কবির স্টুডিওস), এখন একটি অস্কার-স্বীকৃত ব্যানার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে । নিজের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি ইন্দিরা ধর ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়নে অন্যতম বক্তা হিসেবে এবছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়েছেন ।

