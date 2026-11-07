মারণরোগের কাছে হার ! প্রয়াত পরিচালক-চিত্রনাট্যকার অমল রায় ঘটক

মারণরোগের কাছে হার ! প্রয়াত পরিচালক-চিত্রনাট্যকার অমল রায় ঘটক
Amal Ray Ghatak death: দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন পরিচালক। সম্প্রতি তাঁর কেমোথেরাপি প্রায় শেষের দিকে ছিল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 2:23 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: নব্বইয়ের দশকের বাংলা বাণিজ্যিক ছবির পরিচিত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অমল রায় ঘটক প্রয়াত। শনিবার, 7 নভেম্বর দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন পরিচালক। সম্প্রতি তাঁর কেমোথেরাপি প্রায় শেষের দিকে ছিল। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন তিনি। সুস্থ হয়ে ওঠার আশাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে হার মানতে হল তাঁকে। তাঁর প্রয়াণের খবর জানিয়েছেন ভাই, বাচিকশিল্পী অলোক রায় ঘটক।
নব্বইয়ের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছিলেন অমল রায় ঘটক। সেই সময় বাণিজ্যিক ছবিতে যখন অ্যাকশননির্ভর কাহিনির প্রাধান্য, তখন তিনি মননশীল গল্প এবং অপেক্ষাকৃত ভিন্নধর্মী বিষয়বস্তুকে পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ছবিতে পরিচিত তারকাদের পাশাপাশি টেলিভিশনের অভিনেতাদেরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি।
পরিচালক হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকায় রয়েছে 'উজান', 'কাঁচের পৃথিবী', 'দেবর' এবং 'শ্রীমান ভূতনাথ'। 'উজান' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ও দোলন রায়। অন্যদিকে, লাবণী সরকার ও ইন্দ্রাণী হালদার অভিনীত 'কাঁচের পৃথিবী'ও তাঁর পরিচালিত অন্যতম পরিচিত ছবি। তাপস পাল ও ইন্দ্রাণী হালদার অভিনীত 'দেবর' এবং রঞ্জিত মল্লিক, রিনা চৌধুরী ও চুমকি চৌধুরী অভিনীত ‘শ্রীমান ভূতনাথ’ তাঁর পরিচালনার কেরিয়ারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।
শুধু পরিচালনা নয়, চিত্রনাট্যকার হিসেবেও বাংলা চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তাঁর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত ‘মানসী’ ছবির চিত্রনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পাশাপাশি মুনমুন সেন, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস পাল, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'ব্যবধান' ছবির চিত্রনাট্যও তাঁর লেখা। এই ছবির একটি জনপ্রিয় গান ছিল আশা ভোঁসলের কণ্ঠে ‘কত না ভাগ্যে আমার এ জীবন পুণ্য হল’।
কর্মজীবনে তপন সিংহ, অরুন্ধতী দেবী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নব্বইয়ের দশকের বাংলা বাণিজ্যিক ছবির এক বিশেষ সময়ের সাক্ষী ছিলেন অমল রায় ঘটক। পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের মাধ্যমে বাংলা সিনেমায় নিজের স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একটি পরিচিত অধ্যায়ের অবসান হল।