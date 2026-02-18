ETV Bharat / entertainment

একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত বাংলা ছবি 'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন'

'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন' ছবির পরিচালক সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী ৷ ছবিটির বিষয়বস্তু, ফ্যান্টম প্রেগনেন্সি বা ফলস প্রেগনেন্সি নামক একটি মানসিক অসুস্থতা ৷

Soumyadeep Ghosh Chowdhury
জয়পুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরীর বাংলা ছবি (ছবি-সংগৃহীত)
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরীর বাংলা ছবি 'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন'। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল 'অষ্টাদশ জয়পুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। সেখানেই সৌম্যদীপের ছবিটি চারটি বিভাগে মনোনীত হয় এবং পরিচালক এই ফেস্টিভ্যালে 'ফার্স্ট ফিচার ফিকশন ফিল্ম' ক্যাটাগরিতে ডিরেক্টর হিসেবে 'ওয়েলকাম রিগার্ড অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ।

স্বভাবতই আপ্লুত সৌম্যদীপ । তিনি বলেন, "'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন' (SILENCE OF THE WOMB) ছবিটি ফ্যান্টম প্রেগনেন্সি বা ফলস প্রেগনেন্সি নামক একটি মানসিক অসুস্থতার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিত । যেখানে একজন মহিলা মনে করে যে সে গর্ভবতী, কিন্তু বাস্তবে তা নয় । যেহেতু এই মানসিক অসুস্থতার কারণে সে মনে করতে থাকে যে সে গর্ভবতী, তাই শারীরিকভাবেও একজন মায়ের মতো লক্ষণ দেখা দেয় । ফলে সে এবং তার আশেপাশের সবাই বিশ্বাস করতে থাকে যে সে আসলেই গর্ভবতী । ছবিটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে এই ঘটনা এক মহিলার জীবনকে প্রভাবিত করে, তার এবং তার স্বামীর সম্পর্কের কী পরিণতি হয় এবং কীভাবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের আশেপাশের মানুষজন এবং সমাজ বদলে যায় ।"

Soumyadeep Ghosh Chowdhury
বাংলা ছবি 'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন'-এর ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার (ছবি-সংগৃহীত)

উল্লেখ্য, দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হয় এই 'জয়পুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'টি । এই উৎসবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ছবি প্রদর্শিত হয় এবং দেশ-বিদেশের পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অংশগ্রহণ করেন । অন্যদিকে যোধপুরে অনুষ্ঠিত 'দ্বাদশ রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এও সম্মানিত হয় এই ছবি । সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী পরিচালিত 'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন' (SILENCE OF THE WOMB) ছবিটি ফেস্টিভ্যালে সেরা আঞ্চলিক চলচ্চিত্র হিসেবে সম্মানিত হয় । সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী এই উৎসবে 'ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ডেবিউ ডিরেক্টর' হিসেবে পুরষ্কৃত হন ।

Soumyadeep Ghosh Chowdhury
রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এও সম্মানিত এই ছবি (ছবি-সংগৃহীত)

চারদিনব্যাপী এই ফেস্টিভ্যালে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ধরনের সিনেমা প্রদর্শিত হয় । অনুষ্ঠানের শেষ দিনে আয়োজিত অ্যাওয়ার্ড শো'তে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের খ্যাতনামা শিল্পীরা ৷ যেমন রজত কাপুর, মকরন্দ দেশপান্ডে, অদিতি পোহাঙ্কার, সীমা কাপুর প্রমুখ । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের স্থানীয় কলাকুশলীরা । অনুষ্ঠানটি যোধপুরের মেহেরানগড় ফোর্টে অনুষ্ঠিত হয় ।

Soumyadeep Ghosh Chowdhury
পরিচালক সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী (ছবি-সংগৃহীত)

প্রসঙ্গত, সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী পরিচালিত 'ন’মাস ন'দিন এবং অন্তহীন...' (SILENCE OF THE WOMB) ছবিটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অফিসিয়াল সিলেকশন, মনোনয়ন এবং বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে । ছবিটি 'বিন্ধ্য ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মধ্যপ্রদেশ' (Vindhya International Film Festival Madhya Pradesh) -এ দুটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছে ।

সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী সেরা পরিচালক এবং তুহিন সেরা সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছেন । 'লন্ডন বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ সৌম্যদীপের এই ছবিটি অফিসিয়ালি সিলেক্টেড হয়েছে । এছাড়াও, আগামীতে এই ছবিটি বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে ।

