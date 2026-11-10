আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি পেল বাংলা ছবি 'অদম্য' ! কী বলছেন পরিচালক ?
Adamya receive international recognition: সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে মাত্র ছ’জনের একটি দল নিয়ে শুটিং করা এই ছবি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণের এক অনন্য উদাহরণ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 9:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: চলতি বছরের ফ্রেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছিল রাজনৈতিক থ্রিলার সিনেমা 'অদম্য'। বিশিষ্ট পরিচালক-অভিনেত্রী অপর্ণা সেনের উপস্থাপনায় এবং রঞ্জন ঘোষের পরিচালনায় তৈরি এই সিনেমার মুকুটে জুড়েছে নতুন পালক ৷ পরিচালক রঞ্জন ঘোষের ছবি 'অদম্য' নবম ইয়াকুৎস্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যা ছবিটির যাত্রায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে মাত্র ছ’জনের একটি দল নিয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে শুটিং করা এই ছবি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণের অদম্য জেদ এবং সততার সঙ্গে গল্প বলার শক্তির এক অনন্য উদাহরণ। এই সম্মান প্রাপ্তির পর পরিচালক রঞ্জন ঘোষ জানালেন তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা, ছবিটি নির্মাণের অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং বাংলার মাটিতে শিকড় ছড়িয়ে থাকা একটি গল্পও যে দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে, সেই বিশ্বাসের কথা।
পরিচালক বলেন, "NETPAC এবং নবম ইয়াকুৎস্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তাঁরা 'অদম্য' কে এই সম্মানে পুরস্কৃত করেছেন। বাংলার মাটির একটি গল্প তার সীমানা ছাড়িয়ে এত দূরে গিয়েও মানুষের মন ছুঁয়েছে-এটা অত্যন্ত আনন্দের। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘ চার মাস ধরে আমরা মাত্র ছ’জন মিলে শুটিং করেছি। সিনেমা তৈরির কোনও প্রথাগত পরিকাঠামো বা সরঞ্জাম ছাড়াই 'অদম্য' শ্যুট করা হয়েছিল।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের সম্মিলিত চেতনার এক পরীক্ষা ছিল বলা যায়। এই স্বীকৃতি কেবল আমাদের এই যাত্রাকেই সার্থক করেনি, বরং ছবিটির প্রতিরোধের মূল ভাবনাকেও মান্যতা দিয়েছে; যা আমার এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করল যে, সততার সঙ্গে বলা একটি আদ্যোপান্ত স্থানীয় গল্পও সীমানা পেরিয়ে সর্বজনীনভাবে সাড়া জাগাতে পারে। জুরি এবং উৎসব কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই সম্মানে রিনাদি, অঞ্জন দা, বজরং জি ভীষণ রোমাঞ্চিত, একই অনুভূতি আরিয়ুন এবং দলের বাকি সদস্যদেরও।"
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কবিতা 'দেশলাই কাঠি'-র ওপর ভিত্তি করে ছবিটির মূল ভাবনা ও চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে। ছবিটি ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।