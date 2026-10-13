পুজোর গন্ধটাও এখন যেন কোথাও কমে গিয়েছে, বড্ড যান্ত্রিক- কেন বললেন অভিনেত্রী ত্বরিতা ?

পুজোর গন্ধটাও এখন যেন কোথাও কমে গিয়েছে, বড্ড যান্ত্রিক- কেন বললেন অভিনেত্রী ত্বরিতা ?
Twarita Chatterjee's Durga Puja: অভিনেত্রীর বাড়ির দুর্গা পুজোতে দেওয়া হয় মাছ ভোগ ৷ শারোদৎসবের স্মৃতি নিয়ে নানা কথায় ত্বরিতা ৷ লিখলেন পারমিতা কামিলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: অভিনেত্রী ত্বরিতা চট্টোপাধ্যায় জনপ্রিয় অভিনেত্রীর পাশাপাশি পুষ্টিবিদ ও উদ্যোক্তা ৷ নানাবিধ কাজের মধ্যেও দুর্গাপুজোর এই সময় তিনি পুরোটা সময় দেন পরিবারকে ৷ অভিনেত্রীর কামারপুকুরের আদি বাড়িতে আজও সাড়ম্বরে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়, দুর্গাপুজো ৷ সেই পুজোর বিশেষত্বের পাশাপাশি অভিনেত্রীর কথায় উঠে আসে এখনকার পুজোর পাথর্ক্যও ৷
ত্বরিতা বলেন, "আমাদের পুজো স্পেশালিটি হচ্ছে সপ্তমীর দিন গ্রামের মানুষদের খাওয়ানো হয় আর মাছ ভোগ হয়। অর্থাৎ মা দুর্গাকে ভোগে মাছ দেওয়া হয় ৷ কিন্তু কিন্তু আমরা সবাই নিরামিষই খাই। আমাদের ওই বাড়িতে নিয়ম কানুন ভীষণ মানা হয় ৷ বাড়িতে কোনওরকম মুরগি ঢোকানো বা মাংস রান্না হয় না ৷ এটা বারণ আছে ৷ আমাদের পুরো ওই সময়টাতে ভোগ হয় ওই লুচি, খিচুড়ি ইত্যাদি।"
অভিনেত্রী বলতে থাকেন, "এছাড়া অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময় বিরাট আয়োজন হয় ৷ পুকুর থেকে মাছ তোলা, কলাবউ স্নান, অঞ্জলি, নানা জিনিসে ব্যস্ত থাকতে থাকতে কীভাবে দিন কেটে যেত বোঝা যেত না ৷ সব টেনশন বাড়িতে ফেলে রেখে ওখানে চলে যেতাম ৷ ছোটবেলায় তো তো টেনশনও ছিল না ৷ এখনও গ্রামের বাড়ির পুজো মানে সব টেনশন কলকাতায় থাকে আর আনন্দ সব ওখানে থাকে ৷ আমাদের নহবত বসতো, আমাদের ঢাকিরা রয়েছে, আমাদের কাছারি বাড়ি রয়েছে, সেখানে ঢাকিরা থাকেন পুরো পুজোতে ৷ এইভাবেই আমাদের রমরমা থাকে সারা পুজো জুড়ে ৷ সেখানে এখনও আটচালায় বসে আমাদের গান-বাজনা, নাচ সবকিছু হয়। এইভাবে আমাদের পুজো কাটে।"
ত্বরিতা টলিউডের কিংবদন্তি প্রবীণ অভিনেতা তরুণ কুমারের নাতি সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী অর্থাৎ তরুণ কুমারের নাতবৌ। ফলে বিয়ের আগে ও পরে দুর্গা পুজো কতটা বদলেছে সেই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, তিনি পুজোতে বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি. দুটো বাড়ি মিলিয়েই থাকেন ৷ শ্বশুরবাড়ির পাড়াতে দুর্গাপুজো হয় ৷ সেই পুজোতেই অভিনেত্রী ত্বরিতা ও তাঁর স্বামী সৌরভ যুক্ত রয়েছেন ৷ সেই পুজোও বেশ ধুমধাম করে হয় ৷ ফলে বারোয়ারি পুজো হলেও, তা ত্বরিতাদের কাছে বাড়ির পুজোর মতোই হয়ে গিয়েছে ৷ তবে, চট্টোপাধ্যায় বাড়ির লক্ষ্মী পুজোর কথা সকলেরই জানা ৷ এখনও সেই পুজোর দায়িত্বও জুড়েছে ত্বরিতার সঙ্গে ৷
তখনকার আর এখনকার পুজোর মধ্যে পার্থক্য বলতে গিয়ে, অভিনেত্রীর প্রথম মনে হয়েছে শপিং করার কথা ৷ অভিনেত্রীর কথায়, " এখন সারা বছরই শপিং চলে ৷ পুজোর শপিং বলতে আর আলাদা কিছু নেই ৷ শপিংয়ের সেই আনন্দটা প্রচন্ডভাবে মিস করি ৷ ছোটবেলায় মা জামাকাপড় কিনে দিত ৷ মায়ের হাত ধরে কেনাকাটি করতে যেতাম ৷ সঙ্গে আবার অনেক কিছু উপহারও থাকতো, রাবার, পেন্সিল এই সমস্ত উপহার থাকতো। জামাকাপড় তো ভালো লাগতোই, তার সঙ্গে গিফটসের জন্য আরও বেশি আনন্দ হতো। তাই, তখনকার শপিংয়ের সঙ্গে এখনকার শপিং প্রচন্ড মিস করি। "
ত্বরিতা জানান, "পুজোর গন্ধটাও এখন যেন কোথাও কমে গিয়েছে। আনন্দটা মনের মধ্যে কোথাও বেঁচে আছে। কিন্তু সেই এক্সাইটমেন্টটা ছোটবেলায় বোধহয় বড্ড বেশি ছিল। এখনকার জেনারেশনের মধ্যেও সেইটা পাই না বলে বোধহয় আরও বেশি নিজেদেরকে খুঁজে পাই না তাদের মধ্যে। তারা বড্ড মেকানিক্যাল হয়ে গিয়েছে, বড্ড যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে। এই যে ছোট ছোট জিনিসেও যে আনন্দ পাওয়া যায়, মজা পাওয়া যায় সেসব তারা কখনো অনুভব করেনি। তাদের মধ্যে নিজের ছোটবেলা খুঁজে পাই না। এটা একটা কষ্টের জায়গা।"
দেবীর দুর্গার আগমন মানেই অশুভকে নাশ করে শুভ শক্তির প্রকাশ ঘটা ৷ সেই অশুভ শক্তি কেবল বাহ্যিক নয়, মনের অন্দরেও লুকিয়ে থাকে ৷ মনের সেই মহিষাসুর বধ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, "আমাদের চারপাশে মহিষাসুররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সারা বছর ধরে যে সমস্ত দুর্গারা বধ করে থাকে এবং করে চলেছে, তাদেরকে কোথাও গিয়ে আমাদের বাড়ির মানুষগুলোই অবহেলা করে।"
অভিনেত্রীর কথায়, "শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর সময় আমাদের দেবীর আরাধনা না করে , যে দুর্গা মা আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে থাকেন, অর্থাৎ জন্মদাত্রী মা, বাড়ির অন্যান্য মহিলারা যারা প্রতিনিয়ত নিজেরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, যন্ত্রণা ভোগ করে পরিবার-সন্তানদের আগলে রাখেন, তাদের একটু সম্মান দিলে বোধহয় এই দুর্গাপুজোর আনন্দ আরও অনেক বেড়ে যাবে, যথার্থ হবে। আর বোধহয় মায়ের আশীর্বাদও অনেক বেশি করে পাওয়া যাবে।"